وزير الخارجية الألماني ينتقد محاولات "الضم الفعلي" للضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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وزير الخارجية الألماني ينتقد محاولات "الضم الفعلي" للضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين
وزير الخارجية الألماني ينتقد محاولات "الضم الفعلي" للضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين
سبوتنيك عربي
وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، انتقادات لإسرائيل على خلفية ما وصفه بمحاولات ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل أحادي ومن... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T20:35+0000
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وقال فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني تون كايزر في برلين، إن "القانون الدولي هو العامل الحاسم"، مشددًا على أنه "لا ينبغي السماح بأي ضمّ أحادي الجانب بحكم الأمر الواقع". كما أعرب عن رفض بلاده "أي شكل من أشكال العنف الذي يمارسه المستوطنون". يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20260702/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-مصير-عدد-من-مواطني-بلاده-انقطع-الاتصال-بهم-في-الضفة-الغربية-1114878989.html
https://sarabic.ae/20260607/فرنسا-تلوح-بعقوبات-أوروبية-جديدة-على-مستوطنين-إسرائيليين-بسبب-العنف-في-الضفة-الغربية-1114142808.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

وزير الخارجية الألماني ينتقد محاولات "الضم الفعلي" للضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين

20:35 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، انتقادات لإسرائيل على خلفية ما وصفه بمحاولات ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل أحادي ومن دون توافق، مؤكدًا أن ذلك "غير مقبول".
وقال فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني تون كايزر في برلين، إن "القانون الدولي هو العامل الحاسم"، مشددًا على أنه "لا ينبغي السماح بأي ضمّ أحادي الجانب بحكم الأمر الواقع".
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
الجيش الإسرائيلي يكشف مصير عدد من مواطني بلاده انقطع الاتصال بهم في الضفة الغربية
2 يوليو, 06:21 GMT
كما أعرب عن رفض بلاده "أي شكل من أشكال العنف الذي يمارسه المستوطنون".
وأشار فاديفول إلى أن مستقبل الأراضي في الضفة الغربية يجب أن يُحسم عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وليس من خلال خطوات أحادية الجانب.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
فرنسا تلوح بعقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
7 يونيو, 14:30 GMT
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
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