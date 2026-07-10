https://sarabic.ae/20260710/وزير-الخارجية-الألماني-ينتقد-محاولات-الضم-الفعلي-للضفة-الغربية-ويحذر-من-عنف-المستوطنين-1115115001.html
وزير الخارجية الألماني ينتقد محاولات "الضم الفعلي" للضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين
وزير الخارجية الألماني ينتقد محاولات "الضم الفعلي" للضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين
سبوتنيك عربي
وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، انتقادات لإسرائيل على خلفية ما وصفه بمحاولات ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل أحادي ومن... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T20:35+0000
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وقال فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني تون كايزر في برلين، إن "القانون الدولي هو العامل الحاسم"، مشددًا على أنه "لا ينبغي السماح بأي ضمّ أحادي الجانب بحكم الأمر الواقع". كما أعرب عن رفض بلاده "أي شكل من أشكال العنف الذي يمارسه المستوطنون". يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20260702/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-مصير-عدد-من-مواطني-بلاده-انقطع-الاتصال-بهم-في-الضفة-الغربية-1114878989.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
وزير الخارجية الألماني ينتقد محاولات "الضم الفعلي" للضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين
وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، انتقادات لإسرائيل على خلفية ما وصفه بمحاولات ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل أحادي ومن دون توافق، مؤكدًا أن ذلك "غير مقبول".
وقال فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني تون كايزر في برلين، إن "القانون الدولي هو العامل الحاسم"، مشددًا على أنه "لا ينبغي السماح بأي ضمّ
أحادي الجانب بحكم الأمر الواقع".
كما أعرب عن رفض بلاده "أي شكل من أشكال العنف الذي يمارسه المستوطنون".
وأشار فاديفول إلى أن مستقبل الأراضي في الضفة الغربية يجب أن يُحسم عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وليس من خلال خطوات أحادية الجانب.
يشار إلى أن الضفة الغربية
تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.