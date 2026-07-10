الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الإسبوع في مناطق متفرقة حول العالم. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة
صور
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

15:02 GMT 10.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الإسبوع في مناطق متفرقة حول العالم.
© REUTERS Benoit Tessier

صورة لعارضة أزياء تعرض تصميمًا للمصممة، إيريس فان هيربن، ضمن عرض مجموعتها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 في باريس، فرنسا.

صورة لعارضة أزياء تعرض تصميمًا للمصممة، إيريس فان هيربن، ضمن عرض مجموعتها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Benoit Tessier

صورة لعارضة أزياء تعرض تصميمًا للمصممة، إيريس فان هيربن، ضمن عرض مجموعتها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 في باريس، فرنسا.

© AP Photo / Vahid Salemi

شاحنة تحمل نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وأفراد عائلته تشق طريقها عبر حشود المشيعين خلال موكب الجنازة المتجه نحو برج آزادي في طهران، إيران.

شاحنة تحمل نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وأفراد عائلته تشق طريقها عبر حشود المشيعين خلال موكب الجنازة المتجه نحو برج آزادي في طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

شاحنة تحمل نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وأفراد عائلته تشق طريقها عبر حشود المشيعين خلال موكب الجنازة المتجه نحو برج آزادي في طهران، إيران.

© REUTERS Jonathan Ernst

صورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا.

صورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف &quot;الناتو&quot;، مارك روته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Jonathan Ernst

صورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا.

© AP Photo / Seth Wenig

صورة جميلة تظهر لحظة ضرب صاعقة جسر "بروكلين" أثناء إطلاق الألعاب النارية، كما شوهد من بايون، نيو جيرسي.

صورة جميلة تظهر لحظة ضرب صاعقة جسر &quot;بروكلين&quot; أثناء إطلاق الألعاب النارية، كما شوهد من بايون، نيو جيرسي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Seth Wenig

صورة جميلة تظهر لحظة ضرب صاعقة جسر "بروكلين" أثناء إطلاق الألعاب النارية، كما شوهد من بايون، نيو جيرسي.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الروبوتان "روبرت وماتيلدا" خلال أول "حفل زفاف روبوتي" في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم في الروبوتين عن بُعد بتقنية التحكم عن بُعد، وهي تقنية تسمح لهما بتحريك أذرعهما والإيماءات والمشي والتفاعل بشكل متزامن، محاكين بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.

الروبوتان &quot;روبرت وماتيلدا&quot; خلال أول &quot;حفل زفاف روبوتي&quot; في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم في الروبوتين عن بُعد بتقنية التحكم عن بُعد، وهي تقنية تسمح لهما بتحريك أذرعهما والإيماءات والمشي والتفاعل بشكل متزامن، محاكين بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي. - سبوتنيك عربي
5/20
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الروبوتان "روبرت وماتيلدا" خلال أول "حفل زفاف روبوتي" في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم في الروبوتين عن بُعد بتقنية التحكم عن بُعد، وهي تقنية تسمح لهما بتحريك أذرعهما والإيماءات والمشي والتفاعل بشكل متزامن، محاكين بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.

© REUTERS Ricardo Arduengo

صورة تظهر كلبا مستلقيا يستريح بينما يعمل رجال الإنقاذ (غير الظاهرين في الصورة) في موقع مبنى منهار في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة تظهر كلبا مستلقيا يستريح بينما يعمل رجال الإنقاذ (غير الظاهرين في الصورة) في موقع مبنى منهار في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Ricardo Arduengo

صورة تظهر كلبا مستلقيا يستريح بينما يعمل رجال الإنقاذ (غير الظاهرين في الصورة) في موقع مبنى منهار في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.

© REUTERS CHINA DAILY

صورة تظهر عمال الإنقاذ وهم يُجلون السكان العالقين بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي جلبها إعصار مايساك، في مدينة هنغتشو، بمنطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم، الصين.

صورة تظهر عمال الإنقاذ وهم يُجلون السكان العالقين بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي جلبها إعصار مايساك، في مدينة هنغتشو، بمنطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم، الصين. - سبوتنيك عربي
7/20
© REUTERS CHINA DAILY

صورة تظهر عمال الإنقاذ وهم يُجلون السكان العالقين بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي جلبها إعصار مايساك، في مدينة هنغتشو، بمنطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم، الصين.

© REUTERS Dawoud Abu Alkas

صورة تظهر تجمع فلسطينيين لمشاهدة مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بين الأرجنتين ومصر، على شاشة في مدينة غزة، وسط الركام الموجود في أرجاء المكان.

صورة تظهر تجمع فلسطينيين لمشاهدة مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بين الأرجنتين ومصر، على شاشة في مدينة غزة، وسط الركام الموجود في أرجاء المكان. - سبوتنيك عربي
8/20
© REUTERS Dawoud Abu Alkas

صورة تظهر تجمع فلسطينيين لمشاهدة مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بين الأرجنتين ومصر، على شاشة في مدينة غزة، وسط الركام الموجود في أرجاء المكان.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة تتخذ وضعية تصوير في جناح الفقمات بحديقة حيوان موسكو.

صورة لفتاة تتخذ وضعية تصوير في جناح الفقمات بحديقة حيوان موسكو. - سبوتنيك عربي
9/20
© Sputnik . Yuri Kochetkov
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صورة لفتاة تتخذ وضعية تصوير في جناح الفقمات بحديقة حيوان موسكو.

© AP Photo / Ramon Espinosa

أطفال يركضون متجاوزين كومة من القمامة المتراكمة في أحد شوارع هافانا، كوبا، خلال انقطاع التيار الكهربائي.

أطفال يركضون متجاوزين كومة من القمامة المتراكمة في أحد شوارع هافانا، كوبا، خلال انقطاع التيار الكهربائي. - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Ramon Espinosa

أطفال يركضون متجاوزين كومة من القمامة المتراكمة في أحد شوارع هافانا، كوبا، خلال انقطاع التيار الكهربائي.

© AP Photo / Ryan Murphy

صورة لمشجع مغربي وهو يحمل شعلة في فمه بعد خسارة فريقه في مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا والمغرب، يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2026، في حي كوينز بمدينة نيويورك.

صورة لمشجع مغربي وهو يحمل شعلة في فمه بعد خسارة فريقه في مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا والمغرب، يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2026، في حي كوينز بمدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Ryan Murphy

صورة لمشجع مغربي وهو يحمل شعلة في فمه بعد خسارة فريقه في مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا والمغرب، يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2026، في حي كوينز بمدينة نيويورك.

© REUTERS Ann Wang

متطوع يضع علامة على سرطان البحر البري في غابات المانغروف خلال موسم التكاثر السنوي، كجزء من جهود الرصد لتقدير أعدادها وتتبع هجرتها إلى البحر للتكاثر، في حديقة تايجيانغ الوطنية في تاينان، تايوان.

متطوع يضع علامة على سرطان البحر البري في غابات المانغروف خلال موسم التكاثر السنوي، كجزء من جهود الرصد لتقدير أعدادها وتتبع هجرتها إلى البحر للتكاثر، في حديقة تايجيانغ الوطنية في تاينان، تايوان. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Ann Wang

متطوع يضع علامة على سرطان البحر البري في غابات المانغروف خلال موسم التكاثر السنوي، كجزء من جهود الرصد لتقدير أعدادها وتتبع هجرتها إلى البحر للتكاثر، في حديقة تايجيانغ الوطنية في تاينان، تايوان.

© REUTERS Norlys Perez

في حديقة الحيوان الوطنية في كوبا، ينظر شبل نمر بنغالي أبيض إلى شقيقه، حيث يمثل ميلاده علامة فارقة في تكاثر الحيوانات في الحديقة، على الرغم من نقص الكهرباء المستقرة ونقص الموارد التشغيلية التي تُعقّد عملية إطعام وتربية الأنواع الغريبة، في هافانا، كوبا.

في حديقة الحيوان الوطنية في كوبا، ينظر شبل نمر بنغالي أبيض إلى شقيقه، حيث يمثل ميلاده علامة فارقة في تكاثر الحيوانات في الحديقة، على الرغم من نقص الكهرباء المستقرة ونقص الموارد التشغيلية التي تُعقّد عملية إطعام وتربية الأنواع الغريبة، في هافانا، كوبا. - سبوتنيك عربي
13/20
© REUTERS Norlys Perez

في حديقة الحيوان الوطنية في كوبا، ينظر شبل نمر بنغالي أبيض إلى شقيقه، حيث يمثل ميلاده علامة فارقة في تكاثر الحيوانات في الحديقة، على الرغم من نقص الكهرباء المستقرة ونقص الموارد التشغيلية التي تُعقّد عملية إطعام وتربية الأنواع الغريبة، في هافانا، كوبا.

© REUTERS Vincent West

ناشط يرتدي زي السيد المسيح يسير جنبًا إلى جنب مع نشطاء من منظمتي "بيتا" و"أنيما ناتوراليس" خلال مظاهرة ضد مصارعة الثيران قبيل مهرجان سان فيرمين، بامبلونا، إسبانيا.

ناشط يرتدي زي السيد المسيح يسير جنبًا إلى جنب مع نشطاء من منظمتي &quot;بيتا&quot; و&quot;أنيما ناتوراليس&quot; خلال مظاهرة ضد مصارعة الثيران قبيل مهرجان سان فيرمين، بامبلونا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
14/20
© REUTERS Vincent West

ناشط يرتدي زي السيد المسيح يسير جنبًا إلى جنب مع نشطاء من منظمتي "بيتا" و"أنيما ناتوراليس" خلال مظاهرة ضد مصارعة الثيران قبيل مهرجان سان فيرمين، بامبلونا، إسبانيا.

© REUTERS Adriano Machado

صورة تظهر لحظة نقل الناس أمتعتهم داخل مبنى متضرر بشدة في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة تظهر لحظة نقل الناس أمتعتهم داخل مبنى متضرر بشدة في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
15/20
© REUTERS Adriano Machado

صورة تظهر لحظة نقل الناس أمتعتهم داخل مبنى متضرر بشدة في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.

© AP Photo / Mukhtar Khan

أطفال كشميريون يبردون أنفسهم في جدول مياه عذبة في حديقة مغولية في يوم صيفي حار في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

أطفال كشميريون يبردون أنفسهم في جدول مياه عذبة في حديقة مغولية في يوم صيفي حار في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mukhtar Khan

أطفال كشميريون يبردون أنفسهم في جدول مياه عذبة في حديقة مغولية في يوم صيفي حار في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

© AP Photo / Miguel Oses

يحتفل المحتفلون بإطلاق صاروخ "تشوبينازو"، وهو الصاروخ التقليدي الذي يرمز إلى بداية مهرجان سان فيرمين، والذي ينطلق في 9 أيام من الاحتفالات المتواصلة في بامبلونا، إسبانيا.

يحتفل المحتفلون بإطلاق صاروخ &quot;تشوبينازو&quot;، وهو الصاروخ التقليدي الذي يرمز إلى بداية مهرجان سان فيرمين، والذي ينطلق في 9 أيام من الاحتفالات المتواصلة في بامبلونا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Miguel Oses

يحتفل المحتفلون بإطلاق صاروخ "تشوبينازو"، وهو الصاروخ التقليدي الذي يرمز إلى بداية مهرجان سان فيرمين، والذي ينطلق في 9 أيام من الاحتفالات المتواصلة في بامبلونا، إسبانيا.

© REUTERS Ammar Awad

صورة تظهر رجل يستخدم مصباحًا يدويًا بينما يجلس متطوعون فلسطينيون آخرون حول نار موقدة لحماية بلدتهم من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، في سنجيل، قرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

صورة تظهر رجل يستخدم مصباحًا يدويًا بينما يجلس متطوعون فلسطينيون آخرون حول نار موقدة لحماية بلدتهم من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، في سنجيل، قرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة. - سبوتنيك عربي
18/20
© REUTERS Ammar Awad

صورة تظهر رجل يستخدم مصباحًا يدويًا بينما يجلس متطوعون فلسطينيون آخرون حول نار موقدة لحماية بلدتهم من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، في سنجيل، قرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

© AP Photo / Julio Cortez

يعانق لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني (على اليمين)، كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي، بعد مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.

يعانق لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني (على اليمين)، كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي، بعد مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julio Cortez

يعانق لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني (على اليمين)، كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي، بعد مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.

© REUTERS Tom Nicholson

كورالي تحمل ببغاءها الأليف، دالي، أمام نافورة رذاذ لتبريده على ضفاف نهر السين خلال فعالية "شواطئ باريس" مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في باريس، فرنسا، 5 يوليو/تموز 2026.

كورالي تحمل ببغاءها الأليف، دالي، أمام نافورة رذاذ لتبريده على ضفاف نهر السين خلال فعالية &quot;شواطئ باريس&quot; مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في باريس، فرنسا، 5 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Tom Nicholson

كورالي تحمل ببغاءها الأليف، دالي، أمام نافورة رذاذ لتبريده على ضفاف نهر السين خلال فعالية "شواطئ باريس" مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في باريس، فرنسا، 5 يوليو/تموز 2026.

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