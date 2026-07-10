الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

صورة لعارضة أزياء تعرض تصميمًا للمصممة، إيريس فان هيربن، ضمن عرض مجموعتها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 في باريس، فرنسا.
صورة لعارضة أزياء تعرض تصميمًا للمصممة، إيريس فان هيربن، ضمن عرض مجموعتها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 في باريس، فرنسا.
شاحنة تحمل نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وأفراد عائلته تشق طريقها عبر حشود المشيعين خلال موكب الجنازة المتجه نحو برج آزادي في طهران، إيران.
شاحنة تحمل نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وأفراد عائلته تشق طريقها عبر حشود المشيعين خلال موكب الجنازة المتجه نحو برج آزادي في طهران، إيران.
صورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا.
صورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا.
صورة جميلة تظهر لحظة ضرب صاعقة جسر "بروكلين" أثناء إطلاق الألعاب النارية، كما شوهد من بايون، نيو جيرسي.
صورة جميلة تظهر لحظة ضرب صاعقة جسر "بروكلين" أثناء إطلاق الألعاب النارية، كما شوهد من بايون، نيو جيرسي.
الروبوتان "روبرت وماتيلدا" خلال أول "حفل زفاف روبوتي" في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم في الروبوتين عن بُعد بتقنية التحكم عن بُعد، وهي تقنية تسمح لهما بتحريك أذرعهما والإيماءات والمشي والتفاعل بشكل متزامن، محاكين بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.
الروبوتان "روبرت وماتيلدا" خلال أول "حفل زفاف روبوتي" في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم في الروبوتين عن بُعد بتقنية التحكم عن بُعد، وهي تقنية تسمح لهما بتحريك أذرعهما والإيماءات والمشي والتفاعل بشكل متزامن، محاكين بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.
صورة تظهر كلبا مستلقيا يستريح بينما يعمل رجال الإنقاذ (غير الظاهرين في الصورة) في موقع مبنى منهار في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة تظهر كلبا مستلقيا يستريح بينما يعمل رجال الإنقاذ (غير الظاهرين في الصورة) في موقع مبنى منهار في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة تظهر عمال الإنقاذ وهم يُجلون السكان العالقين بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي جلبها إعصار مايساك، في مدينة هنغتشو، بمنطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم، الصين.
صورة تظهر عمال الإنقاذ وهم يُجلون السكان العالقين بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي جلبها إعصار مايساك، في مدينة هنغتشو، بمنطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم، الصين.
صورة تظهر تجمع فلسطينيين لمشاهدة مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بين الأرجنتين ومصر، على شاشة في مدينة غزة، وسط الركام الموجود في أرجاء المكان.
صورة تظهر تجمع فلسطينيين لمشاهدة مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بين الأرجنتين ومصر، على شاشة في مدينة غزة، وسط الركام الموجود في أرجاء المكان.
صورة لفتاة تتخذ وضعية تصوير في جناح الفقمات بحديقة حيوان موسكو.
صورة لفتاة تتخذ وضعية تصوير في جناح الفقمات بحديقة حيوان موسكو.
أطفال يركضون متجاوزين كومة من القمامة المتراكمة في أحد شوارع هافانا، كوبا، خلال انقطاع التيار الكهربائي.
أطفال يركضون متجاوزين كومة من القمامة المتراكمة في أحد شوارع هافانا، كوبا، خلال انقطاع التيار الكهربائي.
صورة لمشجع مغربي وهو يحمل شعلة في فمه بعد خسارة فريقه في مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا والمغرب، يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2026، في حي كوينز بمدينة نيويورك.
صورة لمشجع مغربي وهو يحمل شعلة في فمه بعد خسارة فريقه في مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا والمغرب، يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2026، في حي كوينز بمدينة نيويورك.
متطوع يضع علامة على سرطان البحر البري في غابات المانغروف خلال موسم التكاثر السنوي، كجزء من جهود الرصد لتقدير أعدادها وتتبع هجرتها إلى البحر للتكاثر، في حديقة تايجيانغ الوطنية في تاينان، تايوان.
متطوع يضع علامة على سرطان البحر البري في غابات المانغروف خلال موسم التكاثر السنوي، كجزء من جهود الرصد لتقدير أعدادها وتتبع هجرتها إلى البحر للتكاثر، في حديقة تايجيانغ الوطنية في تاينان، تايوان.
في حديقة الحيوان الوطنية في كوبا، ينظر شبل نمر بنغالي أبيض إلى شقيقه، حيث يمثل ميلاده علامة فارقة في تكاثر الحيوانات في الحديقة، على الرغم من نقص الكهرباء المستقرة ونقص الموارد التشغيلية التي تُعقّد عملية إطعام وتربية الأنواع الغريبة، في هافانا، كوبا.
في حديقة الحيوان الوطنية في كوبا، ينظر شبل نمر بنغالي أبيض إلى شقيقه، حيث يمثل ميلاده علامة فارقة في تكاثر الحيوانات في الحديقة، على الرغم من نقص الكهرباء المستقرة ونقص الموارد التشغيلية التي تُعقّد عملية إطعام وتربية الأنواع الغريبة، في هافانا، كوبا.
ناشط يرتدي زي السيد المسيح يسير جنبًا إلى جنب مع نشطاء من منظمتي "بيتا" و"أنيما ناتوراليس" خلال مظاهرة ضد مصارعة الثيران قبيل مهرجان سان فيرمين، بامبلونا، إسبانيا.
ناشط يرتدي زي السيد المسيح يسير جنبًا إلى جنب مع نشطاء من منظمتي "بيتا" و"أنيما ناتوراليس" خلال مظاهرة ضد مصارعة الثيران قبيل مهرجان سان فيرمين، بامبلونا، إسبانيا.
صورة تظهر لحظة نقل الناس أمتعتهم داخل مبنى متضرر بشدة في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة تظهر لحظة نقل الناس أمتعتهم داخل مبنى متضرر بشدة في أعقاب زلازل 24 يونيو/حزيران، في لا غوايرا، فنزويلا.
أطفال كشميريون يبردون أنفسهم في جدول مياه عذبة في حديقة مغولية في يوم صيفي حار في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
أطفال كشميريون يبردون أنفسهم في جدول مياه عذبة في حديقة مغولية في يوم صيفي حار في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
يحتفل المحتفلون بإطلاق صاروخ "تشوبينازو"، وهو الصاروخ التقليدي الذي يرمز إلى بداية مهرجان سان فيرمين، والذي ينطلق في 9 أيام من الاحتفالات المتواصلة في بامبلونا، إسبانيا.
يحتفل المحتفلون بإطلاق صاروخ "تشوبينازو"، وهو الصاروخ التقليدي الذي يرمز إلى بداية مهرجان سان فيرمين، والذي ينطلق في 9 أيام من الاحتفالات المتواصلة في بامبلونا، إسبانيا.
صورة تظهر رجل يستخدم مصباحًا يدويًا بينما يجلس متطوعون فلسطينيون آخرون حول نار موقدة لحماية بلدتهم من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، في سنجيل، قرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.
صورة تظهر رجل يستخدم مصباحًا يدويًا بينما يجلس متطوعون فلسطينيون آخرون حول نار موقدة لحماية بلدتهم من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، في سنجيل، قرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.
يعانق لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني (على اليمين)، كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي، بعد مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.
يعانق لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني (على اليمين)، كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي، بعد مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.
كورالي تحمل ببغاءها الأليف، دالي، أمام نافورة رذاذ لتبريده على ضفاف نهر السين خلال فعالية "شواطئ باريس" مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في باريس، فرنسا، 5 يوليو/تموز 2026.
كورالي تحمل ببغاءها الأليف، دالي، أمام نافورة رذاذ لتبريده على ضفاف نهر السين خلال فعالية "شواطئ باريس" مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في باريس، فرنسا، 5 يوليو/تموز 2026.