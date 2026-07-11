https://sarabic.ae/20260711/أشبه-بأفلام-الرعب-هروب-900-أفعى-كوبرا-سامة-في-الصين-من-مزرعة-غمرتها-مياه-الفيضانات-فيديو-1115129662.html
أشبه بأفلام الرعب... هروب 900 أفعى كوبرا سامة في الصين من مزرعة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
أشبه بأفلام الرعب... هروب 900 أفعى كوبرا سامة في الصين من مزرعة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد أشبه بأفلام الرعب، وثّقت مقاطع فيديو مئات الثعابين وهي تنتشر في المناطق المحيطة بمدينة هنغتشو في منطقة غوانغشي جنوبي الصين، بعد هروبها من مزرعة مخصصة... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T17:19+0000
2026-07-11T17:19+0000
2026-07-11T17:19+0000
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وجاءت حادثة هروب الثعابين في أعقاب فيضانات عارمة ضربت جنوب الصين، بعدما تسببت أمطار غزيرة أعقبت عاصفة استوائية في انهيار جزئي لسد خزان ليولان، مما أدى إلى تدفق سيول جارفة وغمر مناطق واسعة، بينها مزرعة لتربية الثعابين. وأعلنت السلطات الصينية، يوم الخميس، مصرع 39 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، وكان معظم الضحايا في مدينة هنغتشو، حيث تسبب انهيار السد في تدفق المياه بسرعة نحو المناطق السكنية.
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نادي الفيديو, العالم
أشبه بأفلام الرعب... هروب 900 أفعى كوبرا سامة في الصين من مزرعة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
في مشهد أشبه بأفلام الرعب، وثّقت مقاطع فيديو مئات الثعابين وهي تنتشر في المناطق المحيطة بمدينة هنغتشو في منطقة غوانغشي جنوبي الصين، بعد هروبها من مزرعة مخصصة لتربية الزواحف إثر انهيار سد خزان ليولان، بينها ثعابين كوبرا سامة.
وجاءت حادثة هروب الثعابين في أعقاب فيضانات عارمة ضربت جنوب الصين، بعدما تسببت أمطار غزيرة أعقبت عاصفة استوائية في انهيار جزئي لسد خزان ليولان، مما أدى إلى تدفق سيول جارفة وغمر مناطق واسعة، بينها مزرعة لتربية الثعابين.
وأعلنت السلطات الصينية، يوم الخميس، مصرع 39 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، وكان معظم الضحايا في مدينة هنغتشو، حيث تسبب انهيار السد في تدفق المياه بسرعة نحو المناطق السكنية.