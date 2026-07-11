https://sarabic.ae/20260711/البرهان-لن-نسلم-السودان-إلا-بتوافق-وطني-بين-جميع-السودانيين-1115118761.html

البرهان: لن نسلم السودان إلا بتوافق وطني بين جميع السودانيين

البرهان: لن نسلم السودان إلا بتوافق وطني بين جميع السودانيين

سبوتنيك عربي

أكد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القيادة السودانية لن تمضي في أي إجراء لا يحظى بقبول السودانيين أو لا يحقق أمن البلاد واستقرارها،... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T05:49+0000

2026-07-11T05:49+0000

2026-07-11T05:49+0000

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وقال البرهان، خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة في مدينة أم درمان، إن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية وهي تستند إلى ما وصفه بالتفاف الشعب السوداني حولها وقوة عزيمته وإرادته، مؤكدا أن الجيش لن يخذل الشعب، وسيواصل، إلى جانب القوات المساندة، ما وصفها بـ"معركة الكرامة" حتى القضاء على "التمرد". وأضاف البرهان أن رسالته إلى "المتمردين في الداخل والخارج" هي أن السودان قادر على تجاوز التحديات وتحقيق الانتصار بإرادة أبنائه، مجددا التأكيد على استمرار القوات المسلحة في عملياتها حتى تحقيق أهدافها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20260708/شبكة-أطباء-السودان-طائرة-مسيرة-للدعم-السريع-تقتل-10-مدنيين-في-أم-درمان-1115032234.html

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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية