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"شبكة أطباء السودان": طائرة مسيرة للدعم السريع تقتل 10 مدنيين في أم درمان
"شبكة أطباء السودان": طائرة مسيرة للدعم السريع تقتل 10 مدنيين في أم درمان
سبوتنيك عربي
أعلنت "شبكة أطباء السودان"، مقتل 10 مدنيين، بينهم 5 نساء من أسرة واحدة، إثر استهداف مركبتهم بطائرة مسيّرة، قالت إنها تابعة لقوات الدعم السريع، على طريق... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن "الضحايا كانوا في طريقهم لحضور مناسبة زفاف، قبل أن تتعرض المركبة للاستهداف، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها".واعتبرت الشبكة أن استهداف المدنيين ووسائل النقل المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن "الهجوم نُفذ بواسطة مسيّرة موجهة القيادة، ما يشير إلى أن الاستهداف كان متعمّدًا وليس عشوائيًا، ويعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين في المنطقة".ودعت "شبكة أطباء السودان"، المنظمات الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، وممارسة الضغط على قيادات قوات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تخالف الأعراف والقوانين الدولية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260706/السودانالأمم-المتحدة-تقر-إجراء-تحقيق-عاجل-في-انتهاكات-مدينة-الأبيض--1114984763.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"شبكة أطباء السودان": طائرة مسيرة للدعم السريع تقتل 10 مدنيين في أم درمان

06:29 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 06:30 GMT 08.07.2026)
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت "شبكة أطباء السودان"، مقتل 10 مدنيين، بينهم 5 نساء من أسرة واحدة، إثر استهداف مركبتهم بطائرة مسيّرة، قالت إنها تابعة لقوات الدعم السريع، على طريق الصادرات غربي مدينة أم درمان.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن "الضحايا كانوا في طريقهم لحضور مناسبة زفاف، قبل أن تتعرض المركبة للاستهداف، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها".
واعتبرت الشبكة أن استهداف المدنيين ووسائل النقل المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن "الهجوم نُفذ بواسطة مسيّرة موجهة القيادة، ما يشير إلى أن الاستهداف كان متعمّدًا وليس عشوائيًا، ويعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين في المنطقة".
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ودعت "شبكة أطباء السودان"، المنظمات الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، وممارسة الضغط على قيادات قوات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تخالف الأعراف والقوانين الدولية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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