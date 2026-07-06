https://sarabic.ae/20260706/السودانالأمم-المتحدة-تقر-إجراء-تحقيق-عاجل-في-انتهاكات-مدينة-الأبيض--1114984763.html
السودان...الأمم المتحدة تقر إجراء تحقيق عاجل في انتهاكات مدينة الأبيض
السودان...الأمم المتحدة تقر إجراء تحقيق عاجل في انتهاكات مدينة الأبيض
سبوتنيك عربي
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مقترحًا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض السودانية. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T09:45+0000
2026-07-06T09:45+0000
2026-07-06T09:45+0000
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وأمر المجلس، المؤلف من 47 عضوا، بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في المدينة، محذّرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".وأعرب المجلس عن البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق في المدينة التي تحاصرها قوات الدعم السريع، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".ودعت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الجمعة الماضية، قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض، مؤكدة أن المدنيين في السودان تعرضوا بالفعل لـ"أسوأ الفظائع"، حسب تعبيرها.وقالت كوبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المملكة المتحدة دعت إلى عقد جلسة نقاش، اليوم الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذرةً من أن مئات الآلاف من الأرواح باتت على المحك.وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة ألا يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة في السودان، داعيةً إلى تحرك دولي لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السودان...الأمم المتحدة تقر إجراء تحقيق عاجل في انتهاكات مدينة الأبيض
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مقترحًا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض السودانية.
وأمر المجلس، المؤلف من 47 عضوا، بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في المدينة، محذّرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".
وأعرب المجلس عن البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق في المدينة التي تحاصرها قوات الدعم السريع، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
ودعت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الجمعة الماضية، قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض
، مؤكدة أن المدنيين في السودان تعرضوا بالفعل لـ"أسوأ الفظائع"، حسب تعبيرها.
وقالت كوبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المملكة المتحدة
دعت إلى عقد جلسة نقاش، اليوم الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذرةً من أن مئات الآلاف من الأرواح باتت على المحك.
وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة ألا يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة في السودان، داعيةً إلى تحرك دولي لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.