https://sarabic.ae/20260705/أطباء-السودان-الكوليرا-والحصبة-تهددان-200-ألف-شخص-1114963479.html

"أطباء السودان": الكوليرا والحصبة تهددان 200 ألف شخص

"أطباء السودان": الكوليرا والحصبة تهددان 200 ألف شخص

سبوتنيك عربي

حذرت "شبكة أطباء السودان" من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، مؤكدة انتشار الكوليرا والحصبة، إلى جانب النقص الحاد في... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T12:57+0000

2026-07-05T12:57+0000

2026-07-05T12:57+0000

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وأوضحت الشبكة أن تفشي الوبائين يزيد من معاناة السكان في المنطقة، داعية إلى تدخل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية والحد من انتشار الأمراض، حسب بيان على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد.وأوضحت أن أكثر من 200 ألف شخص، بينهم نحو 20 ألف طفل، يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة انتشار الكوليرا والحصبة في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه منظمات غير حكومية تسجيل 800 إصابة و30 وفاة بالكوليرا في ولاية غرب كردفان منذ بدء تفشي المرض في 20 يونيو/ حزيران الماضي، مع امتداد الإصابات إلى قرى مجاورة.وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 911 إصابة بالكوليرا، بينها 127 وفاة في ولايتي شمال وغرب كردفان.وفي السياق ذاته، أفادت "المنظمة الدولية للهجرة" بأن عدد النازحين بسبب تصاعد أعمال العنف في إقليم كردفان ارتفع بنسبة 65 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ليصل إلى أكثر من 219 ألف نازح بنهاية يونيو 2026، مقارنة بأكثر من 132 ألفا في فبراير الماضي.وأضافت المنظمة أن إقليم كردفان يعد من أبرز مناطق النزوح في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في أبريل/ نيسان 2023، حيث يستضيف حاليا نحو مليون نازح داخليا، أي ما يعادل نحو 11 في المئة من إجمالي النازحين في البلاد.

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https://sarabic.ae/20251029/الصحة-العالمية-مقتل-أكثر-من-460-مريضا-ومرافقا-في-مستشفى-الولادة-بالفاشر-بالسودان-1106537829.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الحصبة, وزارة الصحة السودانية