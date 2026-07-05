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الدفاع الروسية: أوكرانيا ترفض استلام جثث جنودها القتلى في كونستانتينوفكا
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"أطباء السودان": الكوليرا والحصبة تهددان 200 ألف شخص
"أطباء السودان": الكوليرا والحصبة تهددان 200 ألف شخص
سبوتنيك عربي
حذرت "شبكة أطباء السودان" من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، مؤكدة انتشار الكوليرا والحصبة، إلى جانب النقص الحاد في... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T12:57+0000
2026-07-05T12:57+0000
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الحصبة
وزارة الصحة السودانية
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وأوضحت الشبكة أن تفشي الوبائين يزيد من معاناة السكان في المنطقة، داعية إلى تدخل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية والحد من انتشار الأمراض، حسب بيان على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد.وأوضحت أن أكثر من 200 ألف شخص، بينهم نحو 20 ألف طفل، يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة انتشار الكوليرا والحصبة في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه منظمات غير حكومية تسجيل 800 إصابة و30 وفاة بالكوليرا في ولاية غرب كردفان منذ بدء تفشي المرض في 20 يونيو/ حزيران الماضي، مع امتداد الإصابات إلى قرى مجاورة.وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 911 إصابة بالكوليرا، بينها 127 وفاة في ولايتي شمال وغرب كردفان.وفي السياق ذاته، أفادت "المنظمة الدولية للهجرة" بأن عدد النازحين بسبب تصاعد أعمال العنف في إقليم كردفان ارتفع بنسبة 65 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ليصل إلى أكثر من 219 ألف نازح بنهاية يونيو 2026، مقارنة بأكثر من 132 ألفا في فبراير الماضي.وأضافت المنظمة أن إقليم كردفان يعد من أبرز مناطق النزوح في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في أبريل/ نيسان 2023، حيث يستضيف حاليا نحو مليون نازح داخليا، أي ما يعادل نحو 11 في المئة من إجمالي النازحين في البلاد.
https://sarabic.ae/20250723/السودان-يسجل-1300-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-1102926527.html
https://sarabic.ae/20251029/الصحة-العالمية-مقتل-أكثر-من-460-مريضا-ومرافقا-في-مستشفى-الولادة-بالفاشر-بالسودان-1106537829.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الحصبة, وزارة الصحة السودانية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الحصبة, وزارة الصحة السودانية

"أطباء السودان": الكوليرا والحصبة تهددان 200 ألف شخص

12:57 GMT 05.07.2026
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo
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حذرت "شبكة أطباء السودان" من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، مؤكدة انتشار الكوليرا والحصبة، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والأدوية.
وأوضحت الشبكة أن تفشي الوبائين يزيد من معاناة السكان في المنطقة، داعية إلى تدخل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية والحد من انتشار الأمراض، حسب بيان على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد.
العنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع
23 يوليو 2025, 05:56 GMT
وأوضحت أن أكثر من 200 ألف شخص، بينهم نحو 20 ألف طفل، يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة انتشار الكوليرا والحصبة في المنطقة.
ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه منظمات غير حكومية تسجيل 800 إصابة و30 وفاة بالكوليرا في ولاية غرب كردفان منذ بدء تفشي المرض في 20 يونيو/ حزيران الماضي، مع امتداد الإصابات إلى قرى مجاورة.
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 911 إصابة بالكوليرا، بينها 127 وفاة في ولايتي شمال وغرب كردفان.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الصحة العالمية: مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في مستشفى الولادة بالفاشر بالسودان
29 أكتوبر 2025, 20:09 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت "المنظمة الدولية للهجرة" بأن عدد النازحين بسبب تصاعد أعمال العنف في إقليم كردفان ارتفع بنسبة 65 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ليصل إلى أكثر من 219 ألف نازح بنهاية يونيو 2026، مقارنة بأكثر من 132 ألفا في فبراير الماضي.
وأضافت المنظمة أن إقليم كردفان يعد من أبرز مناطق النزوح في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في أبريل/ نيسان 2023، حيث يستضيف حاليا نحو مليون نازح داخليا، أي ما يعادل نحو 11 في المئة من إجمالي النازحين في البلاد.
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