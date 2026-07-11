الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
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بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
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الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
10:33 GMT
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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ع الموجة مع ايلي
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20260711/الناتو-يبرر-استعداداته-للصراع-بأكاذيب-حول-وجود-تهديد-روسي---الخارجية-الروسية-1115116767.html
الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية
الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تبرر استعدادات الحلف لصراع كبير... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T01:47+0000
2026-07-11T01:52+0000
الخارجية الروسية
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
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وفي معرض تعليقه على نتائج قمة الحلف الأخيرة التي عُقدت في أنقرة، أشار ماسلينيكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها حلف "الناتو" أن روسيا تشكل "تهديدًا"، مؤكدًا أن "هذه الصيغة ظهرت منذ عام 2022 في المفهوم الاستراتيجي للحلف، ومنذ ذلك الحين تنتقل من عام إلى آخر في بيانات القمم".وأضاف: "إنهم بدؤوا الآن يضيفون إلى ذلك مقولة إن هذا التهديد يحمل "طابعًا طويل الأمد""، لافتًا إلى أنه "منذ ذلك الوقت، يجري الحديث عن هذا الأمر على جميع المستويات، سواء في بروكسل، حيث مقر الناتو، أو في عواصم الدول الأعضاء، مبررين ذلك بالطرح الكاذب الذي يزعم وجود تهديد للحلف من جانب موسكو".وقال إن "هذا الطرح يُستخدم لتبرير كل الاستعدادات الهجومية التي يقوم بها الحلف لصراع كبير، فضلًا عن زيادة النفقات العسكرية وتوسيع قدرات المجمع الصناعي العسكري".وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-تصرفات-الناتو-العدوانية-تدفع-روسيا-لأن-تكون-قوية-وواثقة-من-نفسها-1115073589.html
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الخارجية الروسية, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الخارجية الروسية, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية

01:47 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 01:52 GMT 11.07.2026)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تبرر استعدادات الحلف لصراع كبير بطرح كاذب يدعي وجود تهديد قادم من روسيا.
وفي معرض تعليقه على نتائج قمة الحلف الأخيرة التي عُقدت في أنقرة، أشار ماسلينيكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها حلف "الناتو" أن روسيا تشكل "تهديدًا"، مؤكدًا أن "هذه الصيغة ظهرت منذ عام 2022 في المفهوم الاستراتيجي للحلف، ومنذ ذلك الحين تنتقل من عام إلى آخر في بيانات القمم".
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
9 يوليو, 13:11 GMT
وأضاف: "إنهم بدؤوا الآن يضيفون إلى ذلك مقولة إن هذا التهديد يحمل "طابعًا طويل الأمد""، لافتًا إلى أنه "منذ ذلك الوقت، يجري الحديث عن هذا الأمر على جميع المستويات، سواء في بروكسل، حيث مقر الناتو، أو في عواصم الدول الأعضاء، مبررين ذلك بالطرح الكاذب الذي يزعم وجود تهديد للحلف من جانب موسكو".
وقال إن "هذا الطرح يُستخدم لتبرير كل الاستعدادات الهجومية التي يقوم بها الحلف لصراع كبير، فضلًا عن زيادة النفقات العسكرية وتوسيع قدرات المجمع الصناعي العسكري".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
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