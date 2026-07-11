https://sarabic.ae/20260711/الناتو-يبرر-استعداداته-للصراع-بأكاذيب-حول-وجود-تهديد-روسي---الخارجية-الروسية-1115116767.html
الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية
الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تبرر استعدادات الحلف لصراع كبير... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T01:47+0000
2026-07-11T01:47+0000
2026-07-11T01:52+0000
الخارجية الروسية
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وفي معرض تعليقه على نتائج قمة الحلف الأخيرة التي عُقدت في أنقرة، أشار ماسلينيكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها حلف "الناتو" أن روسيا تشكل "تهديدًا"، مؤكدًا أن "هذه الصيغة ظهرت منذ عام 2022 في المفهوم الاستراتيجي للحلف، ومنذ ذلك الحين تنتقل من عام إلى آخر في بيانات القمم".وأضاف: "إنهم بدؤوا الآن يضيفون إلى ذلك مقولة إن هذا التهديد يحمل "طابعًا طويل الأمد""، لافتًا إلى أنه "منذ ذلك الوقت، يجري الحديث عن هذا الأمر على جميع المستويات، سواء في بروكسل، حيث مقر الناتو، أو في عواصم الدول الأعضاء، مبررين ذلك بالطرح الكاذب الذي يزعم وجود تهديد للحلف من جانب موسكو".وقال إن "هذا الطرح يُستخدم لتبرير كل الاستعدادات الهجومية التي يقوم بها الحلف لصراع كبير، فضلًا عن زيادة النفقات العسكرية وتوسيع قدرات المجمع الصناعي العسكري".وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-تصرفات-الناتو-العدوانية-تدفع-روسيا-لأن-تكون-قوية-وواثقة-من-نفسها-1115073589.html
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الخارجية الروسية, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الخارجية الروسية, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية
01:47 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 01:52 GMT 11.07.2026)
صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تبرر استعدادات الحلف لصراع كبير بطرح كاذب يدعي وجود تهديد قادم من روسيا.
وفي معرض تعليقه على نتائج قمة الحلف الأخيرة التي عُقدت في أنقرة، أشار ماسلينيكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها حلف "الناتو" أن روسيا تشكل "تهديدًا"، مؤكدًا أن "هذه الصيغة ظهرت منذ عام 2022 في المفهوم الاستراتيجي للحلف، ومنذ ذلك الحين تنتقل من عام إلى آخر في بيانات القمم".
وأضاف: "إنهم بدؤوا الآن يضيفون إلى ذلك مقولة إن هذا التهديد يحمل "طابعًا طويل الأمد""، لافتًا إلى أنه "منذ ذلك الوقت، يجري الحديث عن هذا الأمر على جميع المستويات، سواء في بروكسل، حيث مقر الناتو، أو في عواصم الدول الأعضاء، مبررين ذلك بالطرح الكاذب الذي يزعم وجود تهديد للحلف من جانب موسكو".
وقال إن "هذا الطرح يُستخدم لتبرير كل الاستعدادات الهجومية
التي يقوم بها الحلف لصراع كبير، فضلًا عن زيادة النفقات العسكرية وتوسيع قدرات المجمع الصناعي العسكري".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.