https://sarabic.ae/20260711/باحثون-روس-يطورون-نظاما-لتشخيص-اضطرابات-الجهاز-الدهليزي-1115133308.html

باحثون روس يطورون نظاما لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي

باحثون روس يطورون نظاما لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي

سبوتنيك عربي

طوّر باحثون من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية، نظامًا يعتمد على أجهزة آيفون لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي، حيث يحلل التطبيق حركة الرأس والعينين أثناء... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T22:01+0000

2026-07-11T22:01+0000

2026-07-11T22:00+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

أخبار الأبحاث العلمية

توازن

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083587450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57b651e80d836ab19a60de67b1635b1d.jpg

يُعدّ الدوار شائعًا، لكن أسبابه قد تكون متعددة، ففي بعض الحالات، ينجم عن اضطرابات في الجهاز الدهليزي - وهو نظام التوازن في الأذن الداخلية الذي يساعد الدماغ على فهم حركة الرأس ووضع الجسم، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يرتبط الدوار بمشاكل في الدورة الدموية في الدماغ. ردود الفعل الأساسية التي يحتاج الأطباء إلى فحصها يركز النظام على "رد الفعل الدهليزي البصري"، يعمل هذا الرد على تثبيت الرؤية عند تحريك الرأس. على سبيل المثال، عندما يُدير الشخص السليم رأسه بسرعة، تتكيف العينان تلقائيًا بحيث تبقى النظرة ثابتة على نقطة واحدة. يمكن لبعض الحالات، بما في ذلك التهاب العصب الدهليزي، واعتلال الدهليز الثنائي، وداء منيير، أن تُعطّل هذا الرد. أهمية وجود نسخة للهواتف الذكية أنظمة التشخيص الدهليزي المتخصصة باهظة الثمن، وعادةً ما تتضمن كاميرات مزودة بأجهزة تثبيت، ومستشعرات قصور ذاتي توضع على رأس المريض، وبرامج مخصصة. بحسب الباحث جينادي ماميكين، باحث الدراسات العليا ، تُصنّع هذه الأجهزة في الخارج، وقد يعتمد الوصول إلى برامجها على الاشتراك. كيف يعمل التطبيق طُوّر البرنامج لأجهزة iOS، وهذا مهم لأن هواتف آبل الذكية قادرة على تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إجراء مسح ثلاثي الأبعاد للوجه، وهي ميزة تُستخدم عادةً لفتح قفل الهاتف بالوجه. يستخدم الباحثون البيانات الأولية من نظام الكاميرا هذا لتحسين تقدير موضع الرأس في الإطار. وتُعدّ دقة الكاميرا العالية أمرًا بالغ الأهمية. وصف ماميكين دقة Full HD بأنها الحد الأدنى المقبول، لأن البرنامج يجب أن يكتشف ليس فقط زوايا الرأس، بل أيضًا موضع بؤبؤ العين، فكلما زاد عدد البكسلات المتاحة في منطقة البؤبؤ، زادت دقة الخوارزمية في تتبع حركة العين. كيف اختبر الباحثون الدقة لتقييم الدقة، قارن الباحثون طريقة الهاتف الذكي بقياسات مرجعية من أجهزة استشعار القصور الذاتي. وُضعت هذه المستشعرات الصغيرة القائمة على الجيروسكوب على الجزء الخلفي من رأس المريض، واستُخدمت كمعيار لتقدير الخطأ. تُعدّ هذه المقارنة مهمة لأن البرامج الطبية لا يمكنها الاعتماد فقط على ما إذا كانت الصورة "تبدو صحيحة"، بل تحتاج إلى تحقق موضوعي باستخدام أدوات قياس موثوقة قبل أن يتمكن الأطباء من استخدامها بثقة في الممارسة العملية. التطبيق ليس بديلاً عن التقييم الطبي. يتمثل دور هذا النظام في مساعدة الأطباء على الحصول على بيانات الحركة الأساسية وتفسيرها بسهولة أكبر، وإذا أثبت النظام موثوقيته، فقد يصبح أداة عملية للعيادات التي لا تستطيع تحمل تكلفة أجهزة التشخيص الدهليزية المستوردة باهظة الثمن. المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

https://sarabic.ae/20250410/8-أسباب-للشعور-بالدوار-أثناء-الاستلقاء-تعرف-عليها-1099418044.html

https://sarabic.ae/20260614/علماء-يكشفون-عن-اضطراب-خفي-يحرم-الملايين-من-فهم-مشاعرهم-1114336000.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, توازن