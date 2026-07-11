https://sarabic.ae/20260711/باحثون-روس-يطورون-نظاما-لتشخيص-اضطرابات-الجهاز-الدهليزي-1115133308.html
باحثون روس يطورون نظاما لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي
باحثون روس يطورون نظاما لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية، نظامًا يعتمد على أجهزة آيفون لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي، حيث يحلل التطبيق حركة الرأس والعينين أثناء... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T22:01+0000
2026-07-11T22:01+0000
2026-07-11T22:00+0000
علوم
روسيا
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يُعدّ الدوار شائعًا، لكن أسبابه قد تكون متعددة، ففي بعض الحالات، ينجم عن اضطرابات في الجهاز الدهليزي - وهو نظام التوازن في الأذن الداخلية الذي يساعد الدماغ على فهم حركة الرأس ووضع الجسم، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يرتبط الدوار بمشاكل في الدورة الدموية في الدماغ. ردود الفعل الأساسية التي يحتاج الأطباء إلى فحصها يركز النظام على "رد الفعل الدهليزي البصري"، يعمل هذا الرد على تثبيت الرؤية عند تحريك الرأس. على سبيل المثال، عندما يُدير الشخص السليم رأسه بسرعة، تتكيف العينان تلقائيًا بحيث تبقى النظرة ثابتة على نقطة واحدة. يمكن لبعض الحالات، بما في ذلك التهاب العصب الدهليزي، واعتلال الدهليز الثنائي، وداء منيير، أن تُعطّل هذا الرد. أهمية وجود نسخة للهواتف الذكية أنظمة التشخيص الدهليزي المتخصصة باهظة الثمن، وعادةً ما تتضمن كاميرات مزودة بأجهزة تثبيت، ومستشعرات قصور ذاتي توضع على رأس المريض، وبرامج مخصصة. بحسب الباحث جينادي ماميكين، باحث الدراسات العليا ، تُصنّع هذه الأجهزة في الخارج، وقد يعتمد الوصول إلى برامجها على الاشتراك. كيف يعمل التطبيق طُوّر البرنامج لأجهزة iOS، وهذا مهم لأن هواتف آبل الذكية قادرة على تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إجراء مسح ثلاثي الأبعاد للوجه، وهي ميزة تُستخدم عادةً لفتح قفل الهاتف بالوجه. يستخدم الباحثون البيانات الأولية من نظام الكاميرا هذا لتحسين تقدير موضع الرأس في الإطار. وتُعدّ دقة الكاميرا العالية أمرًا بالغ الأهمية. وصف ماميكين دقة Full HD بأنها الحد الأدنى المقبول، لأن البرنامج يجب أن يكتشف ليس فقط زوايا الرأس، بل أيضًا موضع بؤبؤ العين، فكلما زاد عدد البكسلات المتاحة في منطقة البؤبؤ، زادت دقة الخوارزمية في تتبع حركة العين. كيف اختبر الباحثون الدقة لتقييم الدقة، قارن الباحثون طريقة الهاتف الذكي بقياسات مرجعية من أجهزة استشعار القصور الذاتي. وُضعت هذه المستشعرات الصغيرة القائمة على الجيروسكوب على الجزء الخلفي من رأس المريض، واستُخدمت كمعيار لتقدير الخطأ. تُعدّ هذه المقارنة مهمة لأن البرامج الطبية لا يمكنها الاعتماد فقط على ما إذا كانت الصورة "تبدو صحيحة"، بل تحتاج إلى تحقق موضوعي باستخدام أدوات قياس موثوقة قبل أن يتمكن الأطباء من استخدامها بثقة في الممارسة العملية. التطبيق ليس بديلاً عن التقييم الطبي. يتمثل دور هذا النظام في مساعدة الأطباء على الحصول على بيانات الحركة الأساسية وتفسيرها بسهولة أكبر، وإذا أثبت النظام موثوقيته، فقد يصبح أداة عملية للعيادات التي لا تستطيع تحمل تكلفة أجهزة التشخيص الدهليزية المستوردة باهظة الثمن. المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
https://sarabic.ae/20250410/8-أسباب-للشعور-بالدوار-أثناء-الاستلقاء-تعرف-عليها-1099418044.html
https://sarabic.ae/20260614/علماء-يكشفون-عن-اضطراب-خفي-يحرم-الملايين-من-فهم-مشاعرهم-1114336000.html
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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, توازن
علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, توازن
باحثون روس يطورون نظاما لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي
طوّر باحثون من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية، نظامًا يعتمد على أجهزة آيفون لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي، حيث يحلل التطبيق حركة الرأس والعينين أثناء الفحص الطبي، دون الحاجة إلى أجهزة استشعار إضافية أو معدات خاصة.
يُعدّ الدوار شائعًا، لكن أسبابه قد تكون متعددة، ففي بعض الحالات، ينجم عن اضطرابات في الجهاز الدهليزي - وهو نظام التوازن في الأذن الداخلية الذي يساعد الدماغ على فهم حركة الرأس ووضع الجسم، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يرتبط الدوار بمشاكل في الدورة الدموية في الدماغ.
طوّر فريق الجامعة برنامجًا للهواتف الذكية مصممًا للمساعدة في تشخيص التهاب العصب الدهليزي وحالات ما قبل السكتة الدماغية. يُثبّت البرنامج على الهاتف الذكي، ولا يتطلب أجهزة استشعار إضافية أو أجهزة منفصلة، وقد يحلّ في المستقبل محلّ معدات التشخيص المتخصصة في بعض المهام.
ردود الفعل الأساسية التي يحتاج الأطباء إلى فحصها
يركز النظام على "رد الفعل الدهليزي البصري"، يعمل هذا الرد على تثبيت الرؤية عند تحريك الرأس. على سبيل المثال، عندما يُدير الشخص السليم رأسه بسرعة، تتكيف العينان تلقائيًا بحيث تبقى النظرة ثابتة على نقطة واحدة. يمكن لبعض الحالات، بما في ذلك التهاب العصب الدهليزي، واعتلال الدهليز الثنائي، وداء منيير، أن تُعطّل هذا الرد.
عند حدوث ذلك، قد يشعر الشخص بدوار شديد لأن العينين والرأس لم يعودا متناسقين بشكل صحيح. عادةً ما يُقيّم الأطباء هذا الرد باستخدام "اختبار نبضات الرأس بالفيديو". خلال الاختبار، يُدار رأس المريض بسرعة بينما تقيس أجهزة خاصة ما إذا كانت العينان قادرتين على الحفاظ على تركيزهما. يساعد هذا الأطباء على فهم مدى شدة ضعف رد الفعل.
أهمية وجود نسخة للهواتف الذكية
أنظمة التشخيص الدهليزي المتخصصة باهظة الثمن، وعادةً ما تتضمن كاميرات مزودة بأجهزة تثبيت، ومستشعرات قصور ذاتي توضع على رأس المريض، وبرامج مخصصة. بحسب الباحث جينادي ماميكين، باحث الدراسات العليا ، تُصنّع هذه الأجهزة في الخارج، وقد يعتمد الوصول إلى برامجها على الاشتراك.
يهدف النهج الجديد للهواتف الذكية إلى تذليل هذه العقبة، فبدلاً من الحاجة إلى نظام متكامل من الأجهزة والبرامج، يقوم النظام بمعالجة الفيديو من الهاتف الذكي، ويستخدم خوارزميات الشبكات العصبية لتقدير موضع رأس المريض وعينيه، وهي القياسات الأساسية التي يحتاجها الأطباء للتشخيص.
طُوّر البرنامج لأجهزة iOS، وهذا مهم لأن هواتف آبل الذكية قادرة على تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إجراء مسح ثلاثي الأبعاد للوجه، وهي ميزة تُستخدم عادةً لفتح قفل الهاتف بالوجه. يستخدم الباحثون البيانات الأولية من نظام الكاميرا هذا لتحسين تقدير موضع الرأس في الإطار.
تعتمد طرق معالجة الصور بشكل أساسي على الشبكات العصبية الالتفافية، ويعمل الفريق أيضًا على استخدام "شبكات الانتباه البياني"، وهي نوع من الشبكات العصبية التي يمكنها تحليل العلاقات بين النقاط أو الكائنات في البيانات المنظمة. في هذه الحالة، قد تُساعد هذه الطرق في تحسين تحليل حركة الرأس والعينين.
وتُعدّ دقة الكاميرا العالية أمرًا بالغ الأهمية. وصف ماميكين دقة Full HD بأنها الحد الأدنى المقبول، لأن البرنامج يجب أن يكتشف ليس فقط زوايا الرأس، بل أيضًا موضع بؤبؤ العين، فكلما زاد عدد البكسلات المتاحة في منطقة البؤبؤ، زادت دقة الخوارزمية في تتبع حركة العين.
لتقييم الدقة، قارن الباحثون طريقة الهاتف الذكي بقياسات مرجعية من أجهزة استشعار القصور الذاتي. وُضعت هذه المستشعرات الصغيرة القائمة على الجيروسكوب على الجزء الخلفي من رأس المريض، واستُخدمت كمعيار لتقدير الخطأ.
تُعدّ هذه المقارنة مهمة لأن البرامج الطبية لا يمكنها الاعتماد فقط على ما إذا كانت الصورة "تبدو صحيحة"، بل تحتاج إلى تحقق موضوعي باستخدام أدوات قياس موثوقة قبل أن يتمكن الأطباء من استخدامها بثقة في الممارسة العملية.
تم بالفعل نقل التطوير لإجراء اختبارات أولية في العيادات، كما يقوم الباحثون بجمع قاعدة بيانات من مرضى أصحاء ومرضى يعانون من اضطرابات دهليزية. ستُستخدم هذه البيانات لتدريب وحدة قادرة على تقديم توصيات تشخيصية للأطباء.
التطبيق ليس بديلاً عن التقييم الطبي. يتمثل دور هذا النظام في مساعدة الأطباء على الحصول على بيانات الحركة الأساسية وتفسيرها بسهولة أكبر، وإذا أثبت النظام موثوقيته، فقد يصبح أداة عملية للعيادات التي لا تستطيع تحمل تكلفة أجهزة التشخيص الدهليزية المستوردة باهظة الثمن.