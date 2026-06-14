https://sarabic.ae/20260614/علماء-يكشفون-عن-اضطراب-خفي-يحرم-الملايين-من-فهم-مشاعرهم-1114336000.html
علماء يكشفون عن اضطراب خفي يحرم الملايين من فهم مشاعرهم
علماء يكشفون عن اضطراب خفي يحرم الملايين من فهم مشاعرهم
سبوتنيك عربي
سلّط تقرير علمي حديث الضوء على حالة نفسية تُعرف باسم الـ"أليكسيثيميا"، وهي ظاهرة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم تتمثل في صعوبة التعرف على المشاعر أو وصفها... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T12:33+0000
2026-06-14T12:33+0000
2026-06-14T12:33+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وأوضح التقرير أن الـ"أليكسيثيميا" ليست مرضًا نفسيًا مستقلًا أو تشخيصًا سريريًا بحد ذاته، بل سمة أو حالة تؤثر في قدرة الفرد على فهم عالمه العاطفي الداخلي، ويُقدَّر أن نحو 10% من السكان يعانون منها بدرجات متفاوتة، ما يجعلها أكثر شيوعًا مما يعتقد كثيرون.ويواجه المصابون بهذه الحالة صعوبة في التمييز بين المشاعر المختلفة، إذ قد يشعر الشخص بتوتر أو انزعاج جسدي دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان السبب هو القلق أو الحزن أو الغضب، كما يميل بعضهم إلى التركيز على الأحداث الخارجية والوقائع الملموسة أكثر من التركيز على مشاعرهم الذاتية، حسبما نقلت مجلة "ساينس أليرت" عن التقرير العلمي.وأشار التقرير إلى أن هذه الحالة أكثر انتشارًا بين المصابين باضطراب طيف التوحد، كما تظهر بنسب أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة والوسواس القهري. وقد تكون موجودة منذ الطفولة لدى بعض الأفراد، بينما تتطور لدى آخرين نتيجة التعرض لصدمات أو ضغوط نفسية شديدة.ورغم التحديات التي تفرضها الـ"أليكسيثيميا" على العلاقات الاجتماعية والحياة اليومية، يؤكد الباحثون أن الوعي العاطفي مهارة قابلة للتطوير.ويخلص التقرير إلى أن فهم هذه الظاهرة قد يسهم في تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة لدى شريحة واسعة من الناس الذين يواجهون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم دون أن يدركوا السبب الحقيقي وراء ذلك.ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 139 والإصابات لـ710
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علوم, الصحة
علماء يكشفون عن اضطراب خفي يحرم الملايين من فهم مشاعرهم
سلّط تقرير علمي حديث الضوء على حالة نفسية تُعرف باسم الـ"أليكسيثيميا"، وهي ظاهرة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم تتمثل في صعوبة التعرف على المشاعر أو وصفها والتعبير عنها، رغم أن المصابين بها يختبرون الأحاسيس والانفعالات مثل غيرهم.
وأوضح التقرير أن الـ"أليكسيثيميا" ليست مرضًا نفسيًا مستقلًا أو تشخيصًا سريريًا بحد ذاته، بل سمة أو حالة تؤثر في قدرة الفرد على فهم عالمه العاطفي الداخلي، ويُقدَّر أن نحو 10% من السكان يعانون منها بدرجات متفاوتة، ما يجعلها أكثر شيوعًا مما يعتقد كثيرون.
ويواجه المصابون بهذه الحالة صعوبة في التمييز بين المشاعر المختلفة، إذ قد يشعر الشخص بتوتر أو انزعاج جسدي دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان السبب هو القلق أو الحزن أو الغضب، كما يميل بعضهم إلى التركيز على الأحداث الخارجية والوقائع الملموسة أكثر من التركيز على مشاعرهم الذاتية، حسبما نقلت مجلة
"ساينس أليرت" عن التقرير العلمي.
وبحسب الخبراء، ترتبط الـ"أليكسيثيميا" ارتباطًا وثيقًا بما يُعرف بالإدراك الداخلي للجسد، أي القدرة على فهم الإشارات الصادرة من الجسم مثل الجوع والعطش والتعب والألم والانفعالات المختلفة، وعندما تضعف هذه القدرة يصبح تفسير المشاعر أكثر صعوبة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحالة أكثر انتشارًا بين المصابين باضطراب طيف التوحد، كما تظهر بنسب أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة والوسواس القهري. وقد تكون موجودة منذ الطفولة لدى بعض الأفراد، بينما تتطور لدى آخرين نتيجة التعرض لصدمات أو ضغوط نفسية شديدة.
ورغم التحديات التي تفرضها الـ"أليكسيثيميا" على العلاقات الاجتماعية والحياة اليومية، يؤكد الباحثون أن الوعي العاطفي مهارة قابلة للتطوير.
ومن بين الأساليب المقترحة لتحسينها تدريب الأشخاص على تسمية المشاعر والأحاسيس الجسدية بانتظام، وملاحظة كيفية انعكاس الانفعالات المختلفة على الجسم، ما يساعد تدريجيًا على بناء فهم أعمق للحالة العاطفية الذاتية.
ويخلص التقرير إلى أن فهم هذه الظاهرة قد يسهم في تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة لدى شريحة واسعة من الناس الذين يواجهون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم دون أن يدركوا السبب الحقيقي وراء ذلك.