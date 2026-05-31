دراسة: صحة القلب ليست في تقليل الدهون أو الكربوهيدرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260531/دراسة-صحة-القلب-ليست-في-تقليل-الدهون-أو-الكربوهيدرات--1113914631.html
دراسة: صحة القلب ليست في تقليل الدهون أو الكربوهيدرات
دراسة: صحة القلب ليست في تقليل الدهون أو الكربوهيدرات
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية واسعة النطاق أن الحفاظ على صحة القلب لا يعتمد بالدرجة الأولى على تقليل الكربوهيدرات أو الدهون في النظام الغذائي، بل يرتبط بشكل أساسي بجودة... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T14:15+0000
2026-05-31T14:15+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg
ووفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت"، توصل باحثون في مجال الصحة العامة بجامعة هارفارد إلى أن التركيز على استبعاد عناصر غذائية معينة، مثل الكربوهيدرات أو الدهون، لا يحقق الفوائد الصحية المرجوة ما لم يكن مصحوباً باختيار أطعمة صحية ومتوازنة. واستندت النتائج إلى دراسة تابعت نحو 200 ألف شخص في الولايات المتحدة على مدى 30 عاماً. وأظهرت الدراسة أن الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات أو الدهون لا توفر حماية طويلة الأمد للقلب والأوعية الدموية إذا كانت تعتمد على الأطعمة المصنعة والدهون أو البروتينات الحيوانية، وتفتقر إلى الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية. جودة الغذاء مفتاح الوقاية وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية صحية ومتنوعة سجلوا مستويات أعلى من الكوليسترول الجيد، وانخفاضاً في مؤشرات الالتهاب والدهون الضارة، كما تراجع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، التي تُعد من أبرز مسببات النوبات القلبية. من جانبه، أكد طبيب القلب في جامعة ييل، هارلان كرومهولز، أن نتائج الدراسة تسهم في حسم الجدل الدائر حول أفضلية الحميات المنخفضة الكربوهيدرات أو منخفضة الدهون، مشيراً إلى أن العامل الأكثر أهمية يتمثل في التركيز على الأغذية النباتية والحبوب الكاملة والدهون الصحية، بما يتيح للأفراد مرونة أكبر في اختيار النمط الغذائي الملائم لهم دون الإخلال بصحة القلب.
https://sarabic.ae/20260526/دراسة-المواد-الحافظة-في-الأغذية-تزيد-مخاطر-أمراض-القلب-وارتفاع-الضغط--1113768510.html
https://sarabic.ae/20260324/دراسة-11-دقيقة-نوم-إضافية-يوميا-تقلل-خطر-النوبات-القلبية-1111885710.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:773:2048:2309_1920x0_80_0_0_e7e054a0ddfe9bd8aca3b1047a4d97ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: صحة القلب ليست في تقليل الدهون أو الكربوهيدرات

14:15 GMT 31.05.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية واسعة النطاق أن الحفاظ على صحة القلب لا يعتمد بالدرجة الأولى على تقليل الكربوهيدرات أو الدهون في النظام الغذائي، بل يرتبط بشكل أساسي بجودة الأطعمة المتناولة وقيمتها الغذائية.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت"، توصل باحثون في مجال الصحة العامة بجامعة هارفارد إلى أن التركيز على استبعاد عناصر غذائية معينة، مثل الكربوهيدرات أو الدهون، لا يحقق الفوائد الصحية المرجوة ما لم يكن مصحوباً باختيار أطعمة صحية ومتوازنة.
صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
مجتمع
دراسة: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر أمراض القلب وارتفاع الضغط
26 مايو, 19:25 GMT
واستندت النتائج إلى دراسة تابعت نحو 200 ألف شخص في الولايات المتحدة على مدى 30 عاماً.
وأظهرت الدراسة أن الأنظمة الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات أو الدهون لا توفر حماية طويلة الأمد للقلب والأوعية الدموية إذا كانت تعتمد على الأطعمة المصنعة والدهون أو البروتينات الحيوانية، وتفتقر إلى الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية.
وقال عالم الأوبئة في جامعة هارفارد، تشيوان وو، إن التركيز على نسب العناصر الغذائية وحدها دون الاهتمام بجودتها لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الصحة أو الوقاية من الأمراض.
جودة الغذاء مفتاح الوقاية
وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية صحية ومتنوعة سجلوا مستويات أعلى من الكوليسترول الجيد، وانخفاضاً في مؤشرات الالتهاب والدهون الضارة، كما تراجع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، التي تُعد من أبرز مسببات النوبات القلبية.
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
مجتمع
دراسة: 11 دقيقة نوم إضافية يوميا تقلل خطر النوبات القلبية
24 مارس, 18:42 GMT
من جانبه، أكد طبيب القلب في جامعة ييل، هارلان كرومهولز، أن نتائج الدراسة تسهم في حسم الجدل الدائر حول أفضلية الحميات المنخفضة الكربوهيدرات أو منخفضة الدهون، مشيراً إلى أن العامل الأكثر أهمية يتمثل في التركيز على الأغذية النباتية والحبوب الكاملة والدهون الصحية، بما يتيح للأفراد مرونة أكبر في اختيار النمط الغذائي الملائم لهم دون الإخلال بصحة القلب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала