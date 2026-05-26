دراسة: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر أمراض القلب وارتفاع الضغط
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة فرنسية حديثة عن وجود ارتباط بين الإفراط في تناول الأغذية التي تحتوي مواد حافظة وزيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.
2026-05-26T20:37+0000
19:25 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 20:37 GMT 26.05.2026)
كشفت دراسة فرنسية حديثة عن وجود ارتباط بين الإفراط في تناول الأغذية التي تحتوي مواد حافظة وزيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.
وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعات السوربون وباريس وتولوز، أكثر من 112 ألف شخص بالغ، حيث تابع الباحثون حالتهم الصحية وعاداتهم الغذائية على مدار ثماني سنوات، وفقا لموقع
"ميديكال إكسبريس".
وخلصت النتائج، المنشورة في "European Heart Journal"، إلى أن استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة الخالية من مضادات الأكسدة، والمستخدمة لمنع نمو البكتيريا والفطريات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29%، كما يرفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب، مثل السكتات القلبية
والذبحات الصدرية، بنسبة 16%.
كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأغذية المحتوية على مواد حافظة مدعمة بمضادات الأكسدة، المستخدمة لمنع التعفن، ترتفع لديهم مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%.
وحدد الباحثون ثمانية أنواع من المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، من بينها نترات الصوديوم، وحمض السيتريك، وسوربات البوتاسيوم.
وأشار الفريق البحثي أيضًا إلى أن حمض الأسكوربيك، المستخدم كمادة حافظة في بعض المنتجات الغذائية، يرتبط بزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب
.