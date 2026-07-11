https://sarabic.ae/20260711/تصويت-برأيك-كيف-يمكن-أن-تثأر-إيران-لمقتل-خامنئي-في-ظل-تحذير-ترامب-الصاروخي؟-1115126334.html
تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟
تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، في رسالة بمناسبة مراسم تشييع ودفن والده، علي خامنئي، أن "الثأر" لدماء الشهداء يمثل "إرادة الأمة"... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خامنئي في رسالة مكتوبة، إنه يوجه الشكر لعشرات الملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع جثمان والده المرشد الأعلى الإيراني الراحل في إيران والعراق، معتبرا أن هذا الحضور "التاريخي" شكّل رسالة قوية للخصوم، ولا سيما في مدن طهران وقم ومشهد والنجف وكربلاء، إضافة إلى مختلف المدن والقرى في البلدين.وتابع مشددا أن الإيرانيين يتعهدون بـ"الثأر" لدماء القائد الراحل وجميع القتلى العسكريين، واصفا المسؤولين عن مقتلهم بـ"القتلة المجرمين"، وأكد أن هذا "الثأر" هو إرادة الأمة، ويجب تنفيذه دون تقصير.تصويت... برأيك هل يشكل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران بداية مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟
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تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟
أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، في رسالة بمناسبة مراسم تشييع ودفن والده، علي خامنئي، أن "الثأر" لدماء الشهداء يمثل "إرادة الأمة" وسيُنفذ، مشددا على أن "كل فرد من الأحرار في العالم" سيسهم قريبا في تحقيق ما وصفها بـ"المهمة الإلهية".
وقال خامنئي في رسالة مكتوبة، إنه يوجه الشكر لعشرات الملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع جثمان والده المرشد الأعلى الإيراني الراحل في إيران والعراق، معتبرا أن هذا الحضور "التاريخي" شكّل رسالة قوية للخصوم، ولا سيما في مدن طهران وقم ومشهد والنجف وكربلاء، إضافة إلى مختلف المدن والقرى في البلدين.
وقال خامنئي، مخاطبًا القائد الإيراني الراحل: "أيها العبد الصالح لله، إننا بعد أن ودعنا جثمانك بدموع وقلوب مفجوعة، نتعهد بالحفاظ على مدرستك والسير بثبات على الطريق الذي رسمته، دون خوف من الصعاب، مستمدين العون من بشارة الله ووعوده"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابع مشددا أن الإيرانيين يتعهدون بـ"الثأر" لدماء القائد الراحل وجميع القتلى العسكريين، واصفا المسؤولين عن مقتلهم بـ"القتلة المجرمين"، وأكد أن هذا "الثأر" هو إرادة الأمة، ويجب تنفيذه دون تقصير.