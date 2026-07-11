تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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خطوط التماس
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
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تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟
تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، في رسالة بمناسبة مراسم تشييع ودفن والده، علي خامنئي، أن "الثأر" لدماء الشهداء يمثل "إرادة الأمة"... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خامنئي في رسالة مكتوبة، إنه يوجه الشكر لعشرات الملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع جثمان والده المرشد الأعلى الإيراني الراحل في إيران والعراق، معتبرا أن هذا الحضور "التاريخي" شكّل رسالة قوية للخصوم، ولا سيما في مدن طهران وقم ومشهد والنجف وكربلاء، إضافة إلى مختلف المدن والقرى في البلدين.وتابع مشددا أن الإيرانيين يتعهدون بـ"الثأر" لدماء القائد الراحل وجميع القتلى العسكريين، واصفا المسؤولين عن مقتلهم بـ"القتلة المجرمين"، وأكد أن هذا "الثأر" هو إرادة الأمة، ويجب تنفيذه دون تقصير.تصويت... برأيك هل يشكل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران بداية مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы

تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟

14:16 GMT 11.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
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أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، في رسالة بمناسبة مراسم تشييع ودفن والده، علي خامنئي، أن "الثأر" لدماء الشهداء يمثل "إرادة الأمة" وسيُنفذ، مشددا على أن "كل فرد من الأحرار في العالم" سيسهم قريبا في تحقيق ما وصفها بـ"المهمة الإلهية".
وقال خامنئي في رسالة مكتوبة، إنه يوجه الشكر لعشرات الملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع جثمان والده المرشد الأعلى الإيراني الراحل في إيران والعراق، معتبرا أن هذا الحضور "التاريخي" شكّل رسالة قوية للخصوم، ولا سيما في مدن طهران وقم ومشهد والنجف وكربلاء، إضافة إلى مختلف المدن والقرى في البلدين.

وقال خامنئي، مخاطبًا القائد الإيراني الراحل: "أيها العبد الصالح لله، إننا بعد أن ودعنا جثمانك بدموع وقلوب مفجوعة، نتعهد بالحفاظ على مدرستك والسير بثبات على الطريق الذي رسمته، دون خوف من الصعاب، مستمدين العون من بشارة الله ووعوده"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وتابع مشددا أن الإيرانيين يتعهدون بـ"الثأر" لدماء القائد الراحل وجميع القتلى العسكريين، واصفا المسؤولين عن مقتلهم بـ"القتلة المجرمين"، وأكد أن هذا "الثأر" هو إرادة الأمة، ويجب تنفيذه دون تقصير.
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