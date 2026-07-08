https://sarabic.ae/20260708/تصويت-برأيك-هل-يشكل-التصعيد-الأخير-بين-واشنطن-وطهران-بداية-مرحلة-جديدة-من-الصراع-في-المنطقة؟-1115036522.html
تصويت... برأيك هل يشكل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران بداية مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟
تصويت... برأيك هل يشكل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران بداية مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟
سبوتنيك عربي
في كل مرة تتصاعد فيها حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتجه الأنظار إلى المنطقة بأكملها، حيث لا تقتصر تداعيات أي مواجهة على طرفي النزاع، بل... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T09:26+0000
2026-07-08T09:26+0000
2026-07-08T09:26+0000
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ومع التطورات الأخيرة، عاد الحديث مجددًا عن مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران واحتمالات انزلاقها إلى مستويات أكثر خطورة.وجاء التصعيد الأخير بعد تبادل الضربات والاتهامات بين الجانبين، وسط خطاب سياسي وعسكري اتسم بلهجة غير مسبوقة، ما عزز المخاوف من دخول الأزمة مرحلة جديدة، في وقت يرى فيه آخرون أن ما يجري لا يخرج عن إطار الرسائل العسكرية ومحاولات فرض معادلات ردع جديدة دون الوصول إلى مواجهة شاملة.برأيك هل يشكل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران بداية مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهتالقيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, التفاوض, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, التفاوض, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل يشكل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران بداية مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟
في كل مرة تتصاعد فيها حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتجه الأنظار إلى المنطقة بأكملها، حيث لا تقتصر تداعيات أي مواجهة على طرفي النزاع، بل تمتد لتشمل أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي.
ومع التطورات الأخيرة، عاد الحديث مجددًا عن مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران واحتمالات انزلاقها إلى مستويات أكثر خطورة.
وجاء التصعيد الأخير بعد تبادل الضربات والاتهامات بين الجانبين، وسط خطاب سياسي وعسكري اتسم بلهجة غير مسبوقة، ما عزز المخاوف من دخول الأزمة مرحلة جديدة، في وقت يرى فيه آخرون أن ما يجري لا يخرج عن إطار الرسائل العسكرية ومحاولات فرض معادلات ردع جديدة دون الوصول إلى مواجهة شاملة.
وفي المقابل، يعتقد محللون أن التصعيد قد يشكل ورقة ضغط متبادلة لتحسين شروط أي مفاوضات مستقبلية، خاصة أن الطرفين سبق أن استخدما القوة العسكرية بالتوازي مع المسارات الدبلوماسية، ما يجعل المشهد مفتوحًا على أكثر من سيناريو خلال المرحلة المقبلة.
برأيك هل يشكل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران بداية مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟