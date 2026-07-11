https://sarabic.ae/20260711/كيف-تتعاون-البكتيريا-في-مواجهة-المضادات-الحيوية؟--1115130684.html

كيف تتعاون البكتيريا في مواجهة المضادات الحيوية؟

كيف تتعاون البكتيريا في مواجهة المضادات الحيوية؟

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون روس من كلية بايلور للطب وزملاؤهم استراتيجية البكتيريا للبقاء تساعد في تفسير كيفية مقاومتها للمضادات الحيوية. صُممت هذه المضادات للقضاء على... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T18:07+0000

2026-07-11T18:07+0000

2026-07-11T18:07+0000

مجتمع

علوم

روسيا

أخبار الأبحاث العلمية

بكتريا

مضاد حيوي

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لم تكن البكتيريا الناجية في هذه الدراسة مقاومة جينيًا بالمعنى المعتاد، بل إن بعض الخلايا أبطأت عملية التمثيل الغذائي مؤقتًا ودخلت في حالة تشبه السبات. وهذا ما جعل القضاء عليها أكثر صعوبة، لأن العديد من المضادات الحيوية تكون أكثر فعالية ضد البكتيريا النشطة النمو.الاكتشاف الرئيسي: البكتيريا تتبادل البروتينات كان العلماء يعلمون مسبقًا أن البكتيريا تستطيع مساعدة بعضها البعض من خلال تبادل الجينات المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية، لكن الدراسة الجديدة بحثت في احتمال مختلف: هل تستطيع البكتيريا تبادل البروتينات مباشرةً، وهي الآليات الجزيئية التي تؤدي معظم وظائف الخلية؟ ولاختبار ذلك، أنشأ الباحثون مجموعتين من بكتيريا "الإشريكية القولونية". ثم تساءل الباحثون عن كيفية انتقال البروتينات من خلية بكتيرية إلى أخرى. وجد الباحثون أن عملية نقل البروتينات تستمر حتى بعد إزالة الخلايا المانحة، طالما بقي السائل الذي نمت فيه. استبعد هذا الاحتمالَ التلامس المباشر بين الخلايا، وأشار إلى أن البروتينات تُطلق في البيئة المحيطة. الخلايا الخاملة تصبح أكثر قدرة على البقاء أظهرت الخلايا المستقبلة التي امتصت هذه الحويصلات علامات الخمول، فقد قللت من إنتاج البروتين، وأبطأت عملية الأيض، ونشطت جينات مرتبطة بالبقاء، بما في ذلك جين HipA. كانت الخلايا ذات النشاط العالي لجين HipA أكثر قدرة على امتصاص الحويصلات الحاملة للبروتين والنجاة من العلاج بالمضادات الحيوية، وعند إزالة جين HipA، انخفض كل من امتصاص البروتين والبقاء. أهمية هذا الأمر في حالات العدوى المزمنة تُظهر الدراسة أن مجموعة بكتيرية متطابقة جينيًا يمكن أن تنقسم إلى مجموعتين وظيفيتين تحت تأثير المضادات الحيوية. تُطلق إحدى المجموعتين حويصلات مليئة بالبروتين، بينما تدخل الأخرى في حالة خمول وتستخدم البروتينات الواردة للبقاء على قيد الحياة. يمنح هذا "التعاون" الخلايا الضعيفة فرصة أفضل للنجاة من العلاج. يحاول الباحثون الآن تحديد البروتينات الأكثر أهمية داخل الحويصلات لاستمرار العدوى، واذا تمكن العلماء من تعطيل نظام الدعم القائم على الحويصلات، فقد تصبح المضادات الحيوية أكثر فعالية ضد البكتيريا التي تنجو حاليًا من العلاج.

https://sarabic.ae/20260611/علماء-روس-يطورون-علاجا-مبتكرا-للقضاء-على-البكتيريا-المسببة-للصديد--1114254479.html

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علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, بكتريا, مضاد حيوي