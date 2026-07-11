أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

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الروبوت ماتيلدا خلال أول حفل زفاف روبوتي في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم بالروبوتات عن بُعد، وهي تقنية تسمح لها بتحريك أذرعها، والإيماء، والمشي، والتفاعل بشكل متزامن، محاكيةً بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.