أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

إيما كورين تصل لحضور عرض أزياء شياباريلي للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 للنساء، والذي تم تقديمه في باريس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.
إيما كورين تصل لحضور عرض أزياء شياباريلي للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 للنساء، والذي تم تقديمه في باريس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.
الملك تشارلز الثالث يشاهد لعبة "هاند با" التقليدية خلال زيارته لمدينة جيدبورغ في منطقة الحدود الاسكتلندية، وذلك ضمن زيارته لاسكتلندا لحضور أسبوع هوليرود.
الملك تشارلز الثالث يشاهد لعبة "هاند با" التقليدية خلال زيارته لمدينة جيدبورغ في منطقة الحدود الاسكتلندية، وذلك ضمن زيارته لاسكتلندا لحضور أسبوع هوليرود.
فتاة ترتدي عصابة رأس على شكل سهم في حديقة حيوان موسكو.
فتاة ترتدي عصابة رأس على شكل سهم في حديقة حيوان موسكو.
الروبوت ماتيلدا خلال أول حفل زفاف روبوتي في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم بالروبوتات عن بُعد، وهي تقنية تسمح لها بتحريك أذرعها، والإيماء، والمشي، والتفاعل بشكل متزامن، محاكيةً بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.
الروبوت ماتيلدا خلال أول حفل زفاف روبوتي في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم بالروبوتات عن بُعد، وهي تقنية تسمح لها بتحريك أذرعها، والإيماء، والمشي، والتفاعل بشكل متزامن، محاكيةً بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.
طائر نورس يحلق فوق مجموعة من الأشخاص يتناولون الطعام في مقهى خارجي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، يوم الجمعة 3 يوليو/تموز 2026.
طائر نورس يحلق فوق مجموعة من الأشخاص يتناولون الطعام في مقهى خارجي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، يوم الجمعة 3 يوليو/تموز 2026.
يحتفل ميكيل أويارزابال (21 عامًا)، لاعب المنتخب الإسباني، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه ضد النمسا مع زميله غافي خلال مباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم في إنغلوود، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس، يوم الخميس 2 يوليو 2026.
يحتفل ميكيل أويارزابال (21 عامًا)، لاعب المنتخب الإسباني، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه ضد النمسا مع زميله غافي خلال مباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم في إنغلوود، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس، يوم الخميس 2 يوليو 2026.
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يستريح الأطفال على الأرض بينما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمةً خلال فعاليةٍ بمناسبة إطلاق "حسابات ترامب" في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 6 يوليو/تموز 2026.
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يستريح الأطفال على الأرض بينما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمةً خلال فعاليةٍ بمناسبة إطلاق "حسابات ترامب" في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 6 يوليو/تموز 2026.
شخص يتفاعل مع ردة فعل المحتفلين وهم يركضون بجانب الثيران خلال مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، إسبانيا، في 7 يوليو/تموز 2026. يشتهر المهرجان بسباق الثيران، حيث يركض العداؤون كل صباح بجانب ستة ثيران مقاتلة لمسافة 875 مترًا (0.54 ميل) وصولًا إلى حلبة مصارعة الثيران.
شخص يتفاعل مع ردة فعل المحتفلين وهم يركضون بجانب الثيران خلال مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، إسبانيا، في 7 يوليو/تموز 2026. يشتهر المهرجان بسباق الثيران، حيث يركض العداؤون كل صباح بجانب ستة ثيران مقاتلة لمسافة 875 مترًا (0.54 ميل) وصولًا إلى حلبة مصارعة الثيران.