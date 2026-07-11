أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260711/1115121589.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور لهذا الأسبوع والتي التقطتها عدسات الكاميرا في عدة مناطق في العالم. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
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صور
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

11:28 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 11:48 GMT 11.07.2026)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور لهذا الأسبوع والتي التقطتها عدسات الكاميرا في عدة مناطق في العالم.
© REUTERS Jonathan Ernstصورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف الناتو مارك روته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا.
صورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف الناتو مارك روته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Jonathan Ernst
صورة تظهر استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف الناتو مارك روته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة قادة الناتو بأنقرة، تركيا.
© AP Photo / Emma Da Silva

إيما كورين تصل لحضور عرض أزياء شياباريلي للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 للنساء، والذي تم تقديمه في باريس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.

إيما كورين تصل لحضور عرض أزياء شياباريلي للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 للنساء، والذي تم تقديمه في باريس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emma Da Silva

إيما كورين تصل لحضور عرض أزياء شياباريلي للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 للنساء، والذي تم تقديمه في باريس، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.

© REUTERS Aaron Chown

الملك تشارلز الثالث يشاهد لعبة "هاند با" التقليدية خلال زيارته لمدينة جيدبورغ في منطقة الحدود الاسكتلندية، وذلك ضمن زيارته لاسكتلندا لحضور أسبوع هوليرود.

الملك تشارلز الثالث يشاهد لعبة &quot;هاند با&quot; التقليدية خلال زيارته لمدينة جيدبورغ في منطقة الحدود الاسكتلندية، وذلك ضمن زيارته لاسكتلندا لحضور أسبوع هوليرود. - سبوتنيك عربي
3/9
© REUTERS Aaron Chown

الملك تشارلز الثالث يشاهد لعبة "هاند با" التقليدية خلال زيارته لمدينة جيدبورغ في منطقة الحدود الاسكتلندية، وذلك ضمن زيارته لاسكتلندا لحضور أسبوع هوليرود.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة ترتدي عصابة رأس على شكل سهم في حديقة حيوان موسكو.

فتاة ترتدي عصابة رأس على شكل سهم في حديقة حيوان موسكو. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
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فتاة ترتدي عصابة رأس على شكل سهم في حديقة حيوان موسكو.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الروبوت ماتيلدا خلال أول حفل زفاف روبوتي في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم بالروبوتات عن بُعد، وهي تقنية تسمح لها بتحريك أذرعها، والإيماء، والمشي، والتفاعل بشكل متزامن، محاكيةً بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.

الروبوت ماتيلدا خلال أول حفل زفاف روبوتي في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم بالروبوتات عن بُعد، وهي تقنية تسمح لها بتحريك أذرعها، والإيماء، والمشي، والتفاعل بشكل متزامن، محاكيةً بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الروبوت ماتيلدا خلال أول حفل زفاف روبوتي في مكتبة بوشكين في موسكو. نظمت هذا الحدث إدارة الثقافة في موسكو. يتم التحكم بالروبوتات عن بُعد، وهي تقنية تسمح لها بتحريك أذرعها، والإيماء، والمشي، والتفاعل بشكل متزامن، محاكيةً بدقة تصرفات مشغل يرتدي نظارات الواقع الافتراضي.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

طائر نورس يحلق فوق مجموعة من الأشخاص يتناولون الطعام في مقهى خارجي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، يوم الجمعة 3 يوليو/تموز 2026.

طائر نورس يحلق فوق مجموعة من الأشخاص يتناولون الطعام في مقهى خارجي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، يوم الجمعة 3 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

طائر نورس يحلق فوق مجموعة من الأشخاص يتناولون الطعام في مقهى خارجي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، يوم الجمعة 3 يوليو/تموز 2026.

© AP Photo / Mark J. Terrill

يحتفل ميكيل أويارزابال (21 عامًا)، لاعب المنتخب الإسباني، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه ضد النمسا مع زميله غافي خلال مباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم في إنغلوود، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس، يوم الخميس 2 يوليو 2026.

يحتفل ميكيل أويارزابال (21 عامًا)، لاعب المنتخب الإسباني، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه ضد النمسا مع زميله غافي خلال مباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم في إنغلوود، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس، يوم الخميس 2 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

يحتفل ميكيل أويارزابال (21 عامًا)، لاعب المنتخب الإسباني، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه ضد النمسا مع زميله غافي خلال مباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم في إنغلوود، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس، يوم الخميس 2 يوليو 2026.

© REUTERS Evan Vucci

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يستريح الأطفال على الأرض بينما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمةً خلال فعاليةٍ بمناسبة إطلاق "حسابات ترامب" في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 6 يوليو/تموز 2026.

217يستريح الأطفال على الأرض بينما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمةً خلال فعاليةٍ بمناسبة إطلاق &quot;حسابات ترامب&quot; في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 6 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Evan Vucci

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يستريح الأطفال على الأرض بينما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمةً خلال فعاليةٍ بمناسبة إطلاق "حسابات ترامب" في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 6 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Vincent West

شخص يتفاعل مع ردة فعل المحتفلين وهم يركضون بجانب الثيران خلال مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، إسبانيا، في 7 يوليو/تموز 2026. يشتهر المهرجان بسباق الثيران، حيث يركض العداؤون كل صباح بجانب ستة ثيران مقاتلة لمسافة 875 مترًا (0.54 ميل) وصولًا إلى حلبة مصارعة الثيران.

شخص يتفاعل مع ردة فعل المحتفلين وهم يركضون بجانب الثيران خلال مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، إسبانيا، في 7 يوليو/تموز 2026. يشتهر المهرجان بسباق الثيران، حيث يركض العداؤون كل صباح بجانب ستة ثيران مقاتلة لمسافة 875 مترًا (0.54 ميل) وصولًا إلى حلبة مصارعة الثيران. - سبوتنيك عربي
9/9
© REUTERS Vincent West

شخص يتفاعل مع ردة فعل المحتفلين وهم يركضون بجانب الثيران خلال مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، إسبانيا، في 7 يوليو/تموز 2026. يشتهر المهرجان بسباق الثيران، حيث يركض العداؤون كل صباح بجانب ستة ثيران مقاتلة لمسافة 875 مترًا (0.54 ميل) وصولًا إلى حلبة مصارعة الثيران.

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