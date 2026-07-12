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إعلام: إجلاء مئات الأشخاص بعد تهديد بهجوم في ضواحي باريس
إعلام: إجلاء مئات الأشخاص بعد تهديد بهجوم في ضواحي باريس
سبوتنيك عربي
أجلت السلطات الأمنية الفرنسية نحو 300 شخص في مدينة سارسيل شمال العاصمة باريس، بعد اكتشاف سيارة مسروقة تحتوي على أسلحة، عقب تحذيرات استخبارية من احتمال وقوع... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T12:54+0000
2026-07-12T12:54+0000
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وقالت وسائل إعلام فرنسية: "تم إجلاء 300 شخص في سارسيل بسبب تهديد بوقوع هجوم على الجالية اليهودية".وقع الحادث، مساء 11 يوليو/تموز، إثر رصد سيارة مشبوهة متوقفة بالقرب من دار السينما والمطعم اللذين تم إجلاء الناس منهما، وأُفيد بالعثور على بندقية ومسدس داخل السيارة. وذكرت مصادر إعلامية أن جهاز المخابرات الفرنسية تمكن من تحديد هوية السيارة.
https://sarabic.ae/20260615/بيان-مشترك-لقادة-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-بشأن-الاتفاق-بين-أمريكا-وإيران-1114348584.html
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إعلام: إجلاء مئات الأشخاص بعد تهديد بهجوم في ضواحي باريس

12:54 GMT 12.07.2026
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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أجلت السلطات الأمنية الفرنسية نحو 300 شخص في مدينة سارسيل شمال العاصمة باريس، بعد اكتشاف سيارة مسروقة تحتوي على أسلحة، عقب تحذيرات استخبارية من احتمال وقوع هجوم وشيك.
وقالت وسائل إعلام فرنسية: "تم إجلاء 300 شخص في سارسيل بسبب تهديد بوقوع هجوم على الجالية اليهودية".

جرت عملية الإخلاء، مساء السبت. وعُثر على سيارة تحتوي على بندقية ومسدس مركونة بالقرب من دار السينما والمطعم اللذين تم إجلاء الناس منهما.

وقع الحادث، مساء 11 يوليو/تموز، إثر رصد سيارة مشبوهة متوقفة بالقرب من دار السينما والمطعم اللذين تم إجلاء الناس منهما، وأُفيد بالعثور على بندقية ومسدس داخل السيارة.
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وذكرت مصادر إعلامية أن جهاز المخابرات الفرنسية تمكن من تحديد هوية السيارة.

وكانت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI) قد أبلغت عن السيارة، وبعد تدخل فرق تفكيك القنابل، التي لم تعثر على أي متفجرات، تبيّن أن السيارة كانت تحتوي على أسلحة.

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