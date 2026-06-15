https://sarabic.ae/20260615/بيان-مشترك-لقادة-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-بشأن-الاتفاق-بين-أمريكا-وإيران-1114348584.html

بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن الاتفاق بين أمريكا وإيران

بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن الاتفاق بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أعلنت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، فجر اليوم الاثنين، استعدادها لرفع العقوبات عن إيران عقب اتفاق بين طهران وواشنطن. 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T02:26+0000

2026-06-15T02:26+0000

2026-06-15T03:40+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

باكستان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg

وفي بيان مشترك، رحب قادة الدول الأربعة بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على ضرورة ألا تحصل إيران أبدا على أسلحة نووية.وأكد البيان، استعداد الدول الأربعة للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى النهاية، داعية إيران لأن تكون ذات مصداقية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260615/أردوغان-يرحب-بالاتفاق-بين-واشنطن-وطهران-ويدعو-إلى-تجنب-أي-خطوات-قد-تعرقل-مسار-السلام-1114348243.html

https://sarabic.ae/20260614/إيران-تعلن-إنهاء-فوري-للحرب-والعمليات-العسكرية-على-مختلف-الجبهات-بما-في-ذلك-لبنان---عاجل-1114347646.html

https://sarabic.ae/20260614/الخارجية-الإيرانية-واشنطن-تتحمل-المسؤولية-المباشرة-عن-خروقات-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-1114345853.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم