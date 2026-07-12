https://sarabic.ae/20260712/دميترييف-تعليقا-على-أزمة-الهجرة-في-بريطانيا-إمبراطورية-ساقطة-1115148435.html
دميترييف تعليقا على أزمة الهجرة في بريطانيا: إمبراطورية ساقطة
دميترييف تعليقا على أزمة الهجرة في بريطانيا: إمبراطورية ساقطة
سبوتنيك عربي
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على أزمة الهجرة في المملكة... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T14:48+0000
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وردّ دميترييف على منشورٍ على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، للناشط اليميني البريطاني تومي روبنسون. حيث نشر روبنسون مقطع فيديو، يُفترض أنه مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، يُظهر امرأةً تتعرض للمضايقة من قِبل رجلٍ أسمر البشرة، بينما يتدخل رجلٌ أبيض البشرة للدفاع عنها. تقترب منهما شرطية بدينة وتُخرج ورقةً تُفيد بأن أصحاب البشرة الفاتحة مُذنبون، بينما أصحاب البشرة الداكنة أبرياء. ثم تُخرج مسدس صعق كهربائيًا وتُصعق الرجل الأبيض. يسقط الرجل أرضًا، وتبدأ الشرطية بضربه بالهراوة. ووفقًا لروبنسون، فإن هذا تصويرٌ دقيقٌ لـ"بريطانيا الحديثة".في عام 2025، وصل أكثر من 41 ألف مهاجر غير شرعي إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية بالقوارب، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 2022 الذي سجّل رقماً قياسياً، حين وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات يومياً لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
https://sarabic.ae/20260706/دميترييف-الصناعة-الألمانية-تفقد-قدرتها-التنافسية-1114983869.html
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روسيا, العالم
دميترييف تعليقا على أزمة الهجرة في بريطانيا: إمبراطورية ساقطة
علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على أزمة الهجرة في المملكة المتحدة واصفًا إياها بالإمبراطورية المنهارة.
وردّ دميترييف على منشورٍ على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، للناشط اليميني البريطاني تومي روبنسون. حيث نشر روبنسون مقطع فيديو، يُفترض أنه مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، يُظهر امرأةً تتعرض للمضايقة من قِبل رجلٍ أسمر البشرة، بينما يتدخل رجلٌ أبيض البشرة للدفاع عنها. تقترب منهما شرطية بدينة وتُخرج ورقةً تُفيد بأن أصحاب البشرة الفاتحة مُذنبون، بينما أصحاب البشرة الداكنة أبرياء. ثم تُخرج مسدس صعق كهربائيًا وتُصعق الرجل الأبيض. يسقط الرجل أرضًا، وتبدأ الشرطية بضربه بالهراوة. ووفقًا لروبنسون، فإن هذا تصويرٌ دقيقٌ لـ"بريطانيا الحديثة".
وعلق رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر على منشور روبنسون قائلاً: "إمبراطورية ساقطة".
في يونيو/حزيران، صرّح دميترييف بأن المملكة المتحدة أصبحت "منطقة اغتصاب وحرب مدفوعة بالمهاجرين".
في عام 2025، وصل أكثر من 41 ألف مهاجر غير شرعي إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية بالقوارب، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 2022 الذي سجّل رقماً قياسياً، حين وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات يومياً لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.