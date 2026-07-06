https://sarabic.ae/20260706/دميترييف-الصناعة-الألمانية-تفقد-قدرتها-التنافسية-1114983869.html
دميترييف: الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية
دميترييف: الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن الصناعة الألمانية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T08:59+0000
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وكتب دمترييف عبر منصة "إكس": "السياسة الخضراء والتراجع عن الغاز الروسي الموثوق وبأسعار معقولة. إن تراجع الصناعة الألمانية يجعلها غير قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وكل يوم يمرّ من تراجعها يزيد من احتمالية عدم تعافي ألمانيا أبدًا، حيث سيكتسب الآخرون ميزة في مجال الطاقة".جاء ذلك تعليقا من ديمترييف، على منشور لأليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المعارض، على المنصة ذاتها، زعمت من خلاله أن انهيار الإنتاج الصناعي الألماني هو نتيجة "السياسات الخضراء" للـ"اتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU). ودعت فايدل الراغبين في "نهضة" البلاد إلى التصويت لحزبها.وشهد المؤتمر الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي عُقد في إرفورت يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري، أعمال شغب جماعية أثارها متطرفون يساريون. وخلال المؤتمر، أُعيد انتخاب تينو كروبالا، وأليس فايدل، رئيسين مشاركين للحزب، كما تم انتخاب مجلس إدارة اتحادي جديد للحزب.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أن ألمانيا دمرت البنية التحتية لصناعتها باتباعها الأعمى لأجندة معادية لروسيا، ولا سيما برفضها شراء الغاز الروسي.دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيادميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-الروسية-رفض-ألمانيا-الغاز-الروسي-يدمر-بنيتها-التحتية-للطاقة-1114839609.html
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العالم, أخبار ألمانيا, روسيا
العالم, أخبار ألمانيا, روسيا
دميترييف: الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية.
وكتب دمترييف عبر منصة "إكس": "السياسة الخضراء والتراجع عن الغاز الروسي الموثوق وبأسعار معقولة. إن تراجع الصناعة الألمانية يجعلها غير قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وكل يوم يمرّ من تراجعها يزيد من احتمالية عدم تعافي ألمانيا أبدًا، حيث سيكتسب الآخرون ميزة في مجال الطاقة".
جاء ذلك تعليقا من ديمترييف، على منشور لأليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المعارض، على المنصة ذاتها، زعمت من خلاله أن انهيار الإنتاج الصناعي الألماني هو نتيجة "السياسات الخضراء" للـ"اتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU). ودعت فايدل الراغبين في "نهضة" البلاد إلى التصويت لحزبها.
وشهد المؤتمر الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي عُقد في إرفورت يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري، أعمال شغب جماعية أثارها متطرفون يساريون. وخلال المؤتمر، أُعيد انتخاب تينو كروبالا، وأليس فايدل، رئيسين مشاركين للحزب، كما تم انتخاب مجلس إدارة اتحادي جديد للحزب.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصبح حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الرائد في البلاد لأول مرة، متقدمًا على كتلة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في أربعة استطلاعات رأي وطنية رئيسية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أن ألمانيا دمرت البنية التحتية لصناعتها باتباعها الأعمى لأجندة معادية لروسيا، ولا سيما برفضها شراء الغاز الروسي.