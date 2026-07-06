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من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ملفات ساخنة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
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ع الموجة مع ايلي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20260706/دميترييف-الصناعة-الألمانية-تفقد-قدرتها-التنافسية-1114983869.html
دميترييف: الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية
دميترييف: الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن الصناعة الألمانية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T08:59+0000
2026-07-06T08:59+0000
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وكتب دمترييف عبر منصة "إكس": "السياسة الخضراء والتراجع عن الغاز الروسي الموثوق وبأسعار معقولة. إن تراجع الصناعة الألمانية يجعلها غير قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وكل يوم يمرّ من تراجعها يزيد من احتمالية عدم تعافي ألمانيا أبدًا، حيث سيكتسب الآخرون ميزة في مجال الطاقة".جاء ذلك تعليقا من ديمترييف، على منشور لأليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المعارض، على المنصة ذاتها، زعمت من خلاله أن انهيار الإنتاج الصناعي الألماني هو نتيجة "السياسات الخضراء" للـ"اتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU). ودعت فايدل الراغبين في "نهضة" البلاد إلى التصويت لحزبها.وشهد المؤتمر الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي عُقد في إرفورت يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري، أعمال شغب جماعية أثارها متطرفون يساريون. وخلال المؤتمر، أُعيد انتخاب تينو كروبالا، وأليس فايدل، رئيسين مشاركين للحزب، كما تم انتخاب مجلس إدارة اتحادي جديد للحزب.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أن ألمانيا دمرت البنية التحتية لصناعتها باتباعها الأعمى لأجندة معادية لروسيا، ولا سيما برفضها شراء الغاز الروسي.دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيادميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-الروسية-رفض-ألمانيا-الغاز-الروسي-يدمر-بنيتها-التحتية-للطاقة-1114839609.html
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دميترييف: الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية

08:59 GMT 06.07.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن الصناعة الألمانية تفقد قدرتها التنافسية.
وكتب دمترييف عبر منصة "إكس": "السياسة الخضراء والتراجع عن الغاز الروسي الموثوق وبأسعار معقولة. إن تراجع الصناعة الألمانية يجعلها غير قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وكل يوم يمرّ من تراجعها يزيد من احتمالية عدم تعافي ألمانيا أبدًا، حيث سيكتسب الآخرون ميزة في مجال الطاقة".
جاء ذلك تعليقا من ديمترييف، على منشور لأليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المعارض، على المنصة ذاتها، زعمت من خلاله أن انهيار الإنتاج الصناعي الألماني هو نتيجة "السياسات الخضراء" للـ"اتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU). ودعت فايدل الراغبين في "نهضة" البلاد إلى التصويت لحزبها.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الخارجية الروسية: رفض ألمانيا الغاز الروسي يدمر بنيتها التحتية للطاقة
30 يونيو, 13:22 GMT
وشهد المؤتمر الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي عُقد في إرفورت يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري، أعمال شغب جماعية أثارها متطرفون يساريون. وخلال المؤتمر، أُعيد انتخاب تينو كروبالا، وأليس فايدل، رئيسين مشاركين للحزب، كما تم انتخاب مجلس إدارة اتحادي جديد للحزب.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصبح حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الرائد في البلاد لأول مرة، متقدمًا على كتلة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في أربعة استطلاعات رأي وطنية رئيسية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أن ألمانيا دمرت البنية التحتية لصناعتها باتباعها الأعمى لأجندة معادية لروسيا، ولا سيما برفضها شراء الغاز الروسي.
دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
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