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دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الجمعة، بأن استهداف خطي... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال في منشور له على منصة "إكس": "بدأ تراجع الصناعة والتدهور الاقتصادي في ألمانيا بهجوم إرهابي على البنية التحتية للغاز "التيار الشمالي"، الذي كان يورد الغاز الروسي الرخيص".وتوقع دميترييف، في وقت سابق، انهيارًا اقتصاديًا فوريًا في ألمانيا لا رجعة فيه، دون الغاز الروسي.وفي وقت سابق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكاالمفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
https://sarabic.ae/20260701/دميترييف-القادة-الأوروبيون-الحقيقيون-يرغبون-في-اعتبار-روسيا-شريكا-1114870396.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الجمعة، بأن استهداف خطي "التيار الشمالي" مهّد لمرحلة الركود في ألمانيا.
وقال في منشور له على منصة "إكس": "بدأ تراجع الصناعة والتدهور الاقتصادي في ألمانيا بهجوم إرهابي على البنية التحتية للغاز "التيار الشمالي"، الذي كان يورد الغاز الروسي الرخيص".
وتوقع دميترييف، في وقت سابق، انهيارًا اقتصاديًا فوريًا في ألمانيا لا رجعة فيه، دون الغاز الروسي.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "دون الغاز الروسي، وخلال أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، فإن ألمانيا لا تتجه فقط نحو ركود طويل الأمد، بل نحو انهيار اقتصادي فوري لا رجعة فيه".
وفي وقت سابق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".