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الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
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دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الجمعة، بأن استهداف خطي... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T07:23+0000
2026-07-03T07:23+0000
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وقال في منشور له على منصة "إكس": "بدأ تراجع الصناعة والتدهور الاقتصادي في ألمانيا بهجوم إرهابي على البنية التحتية للغاز "التيار الشمالي"، الذي كان يورد الغاز الروسي الرخيص".وتوقع دميترييف، في وقت سابق، انهيارًا اقتصاديًا فوريًا في ألمانيا لا رجعة فيه، دون الغاز الروسي.وفي وقت سابق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكاالمفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
https://sarabic.ae/20260701/دميترييف-القادة-الأوروبيون-الحقيقيون-يرغبون-في-اعتبار-روسيا-شريكا-1114870396.html
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دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا

07:23 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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تابعنا عبر
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الجمعة، بأن استهداف خطي "التيار الشمالي" مهّد لمرحلة الركود في ألمانيا.
وقال في منشور له على منصة "إكس": "بدأ تراجع الصناعة والتدهور الاقتصادي في ألمانيا بهجوم إرهابي على البنية التحتية للغاز "التيار الشمالي"، الذي كان يورد الغاز الروسي الرخيص".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
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وتوقع دميترييف، في وقت سابق، انهيارًا اقتصاديًا فوريًا في ألمانيا لا رجعة فيه، دون الغاز الروسي.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "دون الغاز الروسي، وخلال أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، فإن ألمانيا لا تتجه فقط نحو ركود طويل الأمد، بل نحو انهيار اقتصادي فوري لا رجعة فيه".

وفي وقت سابق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".
دميترييف: القادة الأوروبيون الحقيقيون يرغبون في اعتبار روسيا شريكا
المفوضية الأوروبية: احتياطيات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستويات ما قبل الأزمة
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