أطنان من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم

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الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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أطنان من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم
أطنان من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق أطنانا من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطنان من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم

13:35 GMT 12.07.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق أطنانا من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم.
© AP Photo / Arizona Department of Public Safety

أرصفة ترابية على الطريق السريع 10 بالقرب من سان سيمون، أريزونا. تسببت الرياح العاتية والغبار المتطاير في إغلاق الطريق السريع 10 في أريزونا ونيو مكسيكو لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تعطل حركة التجارة وإجبار السائقين على سلوك طريق بديل طويل عبر طريق أصغر بكثير.

أرصفة ترابية على الطريق السريع 10 بالقرب من سان سيمون، أريزونا. تسببت الرياح العاتية والغبار المتطاير في إغلاق الطريق السريع 10 في أريزونا ونيو مكسيكو لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تعطل حركة التجارة وإجبار السائقين على سلوك طريق بديل طويل عبر طريق أصغر بكثير. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Arizona Department of Public Safety

أرصفة ترابية على الطريق السريع 10 بالقرب من سان سيمون، أريزونا. تسببت الرياح العاتية والغبار المتطاير في إغلاق الطريق السريع 10 في أريزونا ونيو مكسيكو لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تعطل حركة التجارة وإجبار السائقين على سلوك طريق بديل طويل عبر طريق أصغر بكثير.

© AP Photo / Andy Wong

امرأة ترتدي كمامة تتفاعل مع عاصفة رملية أثناء عبورها أحد شوارع بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد.

امرأة ترتدي كمامة تتفاعل مع عاصفة رملية أثناء عبورها أحد شوارع بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

امرأة ترتدي كمامة تتفاعل مع عاصفة رملية أثناء عبورها أحد شوارع بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد.

© AP Photo / Ng Han Guan

تسببت عاصفة رملية في انخفاض مستوى الرؤية بالقرب من الملعب الأولمبي في بكين، الصين، يوم الاثنين 22 مارس/آذار 2010. اجتاحت عواصف رملية مساحات واسعة من الصين يوم الاثنين، ما أجبر السكان على ارتداء الكمامات والأوشحة لحماية أنفسهم من الغبار الملوث.

تسببت عاصفة رملية في انخفاض مستوى الرؤية بالقرب من الملعب الأولمبي في بكين، الصين، يوم الاثنين 22 مارس/آذار 2010. اجتاحت عواصف رملية مساحات واسعة من الصين يوم الاثنين، ما أجبر السكان على ارتداء الكمامات والأوشحة لحماية أنفسهم من الغبار الملوث. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

تسببت عاصفة رملية في انخفاض مستوى الرؤية بالقرب من الملعب الأولمبي في بكين، الصين، يوم الاثنين 22 مارس/آذار 2010. اجتاحت عواصف رملية مساحات واسعة من الصين يوم الاثنين، ما أجبر السكان على ارتداء الكمامات والأوشحة لحماية أنفسهم من الغبار الملوث.

© AP Photo / Hadi Mizban

يتلقى أشخاص يعانون من مشاكل في التنفس العلاج في أحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 13 يونيو 2022.

يتلقى أشخاص يعانون من مشاكل في التنفس العلاج في أحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 13 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban

يتلقى أشخاص يعانون من مشاكل في التنفس العلاج في أحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 13 يونيو 2022.

© AP Photo / Jad Saab

اجتاحت عاصفة رملية هائلة العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2009. وتسببت العاصفة، التي استمرت لساعات بعد بدء هبوبها، في تعطيل الرحلات الجوية في مطار الملك خالد الدولي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية ستنعدم، وحذرت السكان من اتخاذ تدابير وقائية.

اجتاحت عاصفة رملية هائلة العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2009. وتسببت العاصفة، التي استمرت لساعات بعد بدء هبوبها، في تعطيل الرحلات الجوية في مطار الملك خالد الدولي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية ستنعدم، وحذرت السكان من اتخاذ تدابير وقائية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jad Saab

اجتاحت عاصفة رملية هائلة العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2009. وتسببت العاصفة، التي استمرت لساعات بعد بدء هبوبها، في تعطيل الرحلات الجوية في مطار الملك خالد الدولي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية ستنعدم، وحذرت السكان من اتخاذ تدابير وقائية.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

امرأة تسير على جسر للمشاة وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ضباب كثيف غطى سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.

امرأة تسير على جسر للمشاة وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ضباب كثيف غطى سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

امرأة تسير على جسر للمشاة وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ضباب كثيف غطى سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.

© AP Photo / Hadi Mizban

يساعد شرطي عراقي زميله على ارتداء قناع واقٍ من الشمس خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2008. وقد اجتاحت عاصفة رملية شديدة العاصمة العراقية يوم الاثنين، ما تسبب في ازدحام مروري خانق وتوقف الرحلات الجوية.

يساعد شرطي عراقي زميله على ارتداء قناع واقٍ من الشمس خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2008. وقد اجتاحت عاصفة رملية شديدة العاصمة العراقية يوم الاثنين، ما تسبب في ازدحام مروري خانق وتوقف الرحلات الجوية. - سبوتنيك عربي
7/11
© AP Photo / Hadi Mizban

يساعد شرطي عراقي زميله على ارتداء قناع واقٍ من الشمس خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2008. وقد اجتاحت عاصفة رملية شديدة العاصمة العراقية يوم الاثنين، ما تسبب في ازدحام مروري خانق وتوقف الرحلات الجوية.

© AP Photo / City of Phoenix

تُظهر هذه الصورة، التي قدمتها مدينة فينيكس، سحابة غبار شاهقة في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي، يوم الاثنين 25 أغسطس 2025.

تُظهر هذه الصورة، التي قدمتها مدينة فينيكس، سحابة غبار شاهقة في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي، يوم الاثنين 25 أغسطس 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / City of Phoenix

تُظهر هذه الصورة، التي قدمتها مدينة فينيكس، سحابة غبار شاهقة في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي، يوم الاثنين 25 أغسطس 2025.

© AP Photo / Tsering Topgyal

رجال هنود يحتمون تحت غطاء بلاستيكي أثناء طباعة صور للسياح قرب نصب بوابة الهند التذكاري للحرب، وذلك خلال رياح عاتية وعاصفة ترابية في نيودلهي، الهند، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2015. واستمرت موجة الحر في أجزاء كثيرة من شمال الهند، بينما شهدت العاصمة دلهي أول عاصفة شديدة هذا الموسم يوم الثلاثاء، مما جلب راحة مؤقتة من الحرارة، وفقًا لتقارير محلية.

رجال هنود يحتمون تحت غطاء بلاستيكي أثناء طباعة صور للسياح قرب نصب بوابة الهند التذكاري للحرب، وذلك خلال رياح عاتية وعاصفة ترابية في نيودلهي، الهند، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2015. واستمرت موجة الحر في أجزاء كثيرة من شمال الهند، بينما شهدت العاصمة دلهي أول عاصفة شديدة هذا الموسم يوم الثلاثاء، مما جلب راحة مؤقتة من الحرارة، وفقًا لتقارير محلية. - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Tsering Topgyal

رجال هنود يحتمون تحت غطاء بلاستيكي أثناء طباعة صور للسياح قرب نصب بوابة الهند التذكاري للحرب، وذلك خلال رياح عاتية وعاصفة ترابية في نيودلهي، الهند، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2015. واستمرت موجة الحر في أجزاء كثيرة من شمال الهند، بينما شهدت العاصمة دلهي أول عاصفة شديدة هذا الموسم يوم الثلاثاء، مما جلب راحة مؤقتة من الحرارة، وفقًا لتقارير محلية.

© AP Photo / Nabil al-Jurani

يسير الناس في أحد شوارع البصرة بالعراق، يوم الاثنين 16 مايو 2022، خلال عاصفة رملية

يسير الناس في أحد شوارع البصرة بالعراق، يوم الاثنين 16 مايو 2022، خلال عاصفة رملية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Nabil al-Jurani

يسير الناس في أحد شوارع البصرة بالعراق، يوم الاثنين 16 مايو 2022، خلال عاصفة رملية

© AP Photo / Andy Wong

يمرّ راكب دراجة هوائية وسائقو سيارات أمام مباني المكاتب وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. وقد تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.

يمرّ راكب دراجة هوائية وسائقو سيارات أمام مباني المكاتب وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. وقد تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين. - سبوتنيك عربي
11/11
© AP Photo / Andy Wong

يمرّ راكب دراجة هوائية وسائقو سيارات أمام مباني المكاتب وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. وقد تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.

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