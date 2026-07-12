أطنان من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم

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رجال هنود يحتمون تحت غطاء بلاستيكي أثناء طباعة صور للسياح قرب نصب بوابة الهند التذكاري للحرب، وذلك خلال رياح عاتية وعاصفة ترابية في نيودلهي، الهند، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2015. واستمرت موجة الحر في أجزاء كثيرة من شمال الهند، بينما شهدت العاصمة دلهي أول عاصفة شديدة هذا الموسم يوم الثلاثاء، مما جلب راحة مؤقتة من الحرارة، وفقًا لتقارير محلية.