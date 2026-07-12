أطنان من الغبار والرمال تغير ملامح السماء حول العالم

أرصفة ترابية على الطريق السريع 10 بالقرب من سان سيمون، أريزونا. تسببت الرياح العاتية والغبار المتطاير في إغلاق الطريق السريع 10 في أريزونا ونيو مكسيكو لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تعطل حركة التجارة وإجبار السائقين على سلوك طريق بديل طويل عبر طريق أصغر بكثير.
أرصفة ترابية على الطريق السريع 10 بالقرب من سان سيمون، أريزونا. تسببت الرياح العاتية والغبار المتطاير في إغلاق الطريق السريع 10 في أريزونا ونيو مكسيكو لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى تعطل حركة التجارة وإجبار السائقين على سلوك طريق بديل طويل عبر طريق أصغر بكثير.
امرأة ترتدي كمامة تتفاعل مع عاصفة رملية أثناء عبورها أحد شوارع بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد.
امرأة ترتدي كمامة تتفاعل مع عاصفة رملية أثناء عبورها أحد شوارع بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد.
تسببت عاصفة رملية في انخفاض مستوى الرؤية بالقرب من الملعب الأولمبي في بكين، الصين، يوم الاثنين 22 مارس/آذار 2010. اجتاحت عواصف رملية مساحات واسعة من الصين يوم الاثنين، ما أجبر السكان على ارتداء الكمامات والأوشحة لحماية أنفسهم من الغبار الملوث.
تسببت عاصفة رملية في انخفاض مستوى الرؤية بالقرب من الملعب الأولمبي في بكين، الصين، يوم الاثنين 22 مارس/آذار 2010. اجتاحت عواصف رملية مساحات واسعة من الصين يوم الاثنين، ما أجبر السكان على ارتداء الكمامات والأوشحة لحماية أنفسهم من الغبار الملوث.
يتلقى أشخاص يعانون من مشاكل في التنفس العلاج في أحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 13 يونيو 2022.
يتلقى أشخاص يعانون من مشاكل في التنفس العلاج في أحد المستشفيات خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 13 يونيو 2022.
اجتاحت عاصفة رملية هائلة العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2009. وتسببت العاصفة، التي استمرت لساعات بعد بدء هبوبها، في تعطيل الرحلات الجوية في مطار الملك خالد الدولي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية ستنعدم، وحذرت السكان من اتخاذ تدابير وقائية.
اجتاحت عاصفة رملية هائلة العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2009. وتسببت العاصفة، التي استمرت لساعات بعد بدء هبوبها، في تعطيل الرحلات الجوية في مطار الملك خالد الدولي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية ستنعدم، وحذرت السكان من اتخاذ تدابير وقائية.
امرأة تسير على جسر للمشاة وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ضباب كثيف غطى سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.
امرأة تسير على جسر للمشاة وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. تسببت العاصفة الرملية في ضباب كثيف غطى سماء بكين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.
يساعد شرطي عراقي زميله على ارتداء قناع واقٍ من الشمس خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2008. وقد اجتاحت عاصفة رملية شديدة العاصمة العراقية يوم الاثنين، ما تسبب في ازدحام مروري خانق وتوقف الرحلات الجوية.
يساعد شرطي عراقي زميله على ارتداء قناع واقٍ من الشمس خلال عاصفة رملية في بغداد، العراق، يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2008. وقد اجتاحت عاصفة رملية شديدة العاصمة العراقية يوم الاثنين، ما تسبب في ازدحام مروري خانق وتوقف الرحلات الجوية.
تُظهر هذه الصورة، التي قدمتها مدينة فينيكس، سحابة غبار شاهقة في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي، يوم الاثنين 25 أغسطس 2025.
تُظهر هذه الصورة، التي قدمتها مدينة فينيكس، سحابة غبار شاهقة في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي، يوم الاثنين 25 أغسطس 2025.
رجال هنود يحتمون تحت غطاء بلاستيكي أثناء طباعة صور للسياح قرب نصب بوابة الهند التذكاري للحرب، وذلك خلال رياح عاتية وعاصفة ترابية في نيودلهي، الهند، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2015. واستمرت موجة الحر في أجزاء كثيرة من شمال الهند، بينما شهدت العاصمة دلهي أول عاصفة شديدة هذا الموسم يوم الثلاثاء، مما جلب راحة مؤقتة من الحرارة، وفقًا لتقارير محلية.
رجال هنود يحتمون تحت غطاء بلاستيكي أثناء طباعة صور للسياح قرب نصب بوابة الهند التذكاري للحرب، وذلك خلال رياح عاتية وعاصفة ترابية في نيودلهي، الهند، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2015. واستمرت موجة الحر في أجزاء كثيرة من شمال الهند، بينما شهدت العاصمة دلهي أول عاصفة شديدة هذا الموسم يوم الثلاثاء، مما جلب راحة مؤقتة من الحرارة، وفقًا لتقارير محلية.
يسير الناس في أحد شوارع البصرة بالعراق، يوم الاثنين 16 مايو 2022، خلال عاصفة رملية
يسير الناس في أحد شوارع البصرة بالعراق، يوم الاثنين 16 مايو 2022، خلال عاصفة رملية
يمرّ راكب دراجة هوائية وسائقو سيارات أمام مباني المكاتب وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. وقد تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.
يمرّ راكب دراجة هوائية وسائقو سيارات أمام مباني المكاتب وسط عاصفة رملية خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021. وقد تسببت العاصفة الرملية في ظهور ضباب كثيف في سماء بكين، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات جودة الهواء بشكل حاد يوم الاثنين.