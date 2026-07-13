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دولة عربية تسترد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
دولة عربية تسترد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراما من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي،... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، إن "358 كيلوغراما من الذهب تم استردادها بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، فيما تم ضبط 17 كيلوغراما أخرى ضمن قضية تحقيقية منفصلة، ليبلغ إجمالي الكمية المستردة 375 كيلوغراما". وأضاف جعفر أن "كميات الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الإجراءات الهادفة إلى استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة، ومحاسبة المتورطين وفق القانون"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع). وفي سياق متصل، أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات ومعامل تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، ضمن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، والمتهمين معه بقضايا غسل الأموال والفساد المالي. وأوضحت المحكمة، في بيان، أن "القرارات شملت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 200 ألف دولار، وبلغت القيمة السوقية للعقارات نحو 45 مليار دينار، فيما قُدّرت قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار". وأكدت المحكمة استمرار ملاحقة المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب الأصول المشبوهة واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، وصولًا إلى حسم القضايا بشكل نهائي وحماية المال العام.
https://sarabic.ae/20260703/الزيدي-يصدر-توجيها-جديدا-بشأن-القضاء-على-الفساد-في-العراق-1114907613.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
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دولة عربية تسترد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد

08:51 GMT 13.07.2026
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Mike Groll
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أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراما من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، المتهم في قضية فساد، بحسب وسائل إعلام عراقية.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، إن "358 كيلوغراما من الذهب تم استردادها بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، فيما تم ضبط 17 كيلوغراما أخرى ضمن قضية تحقيقية منفصلة، ليبلغ إجمالي الكمية المستردة 375 كيلوغراما".
وأضاف جعفر أن "كميات الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الإجراءات الهادفة إلى استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة، ومحاسبة المتورطين وفق القانون"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وفي سياق متصل، أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات ومعامل تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، ضمن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، والمتهمين معه بقضايا غسل الأموال والفساد المالي.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن "القرارات شملت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 200 ألف دولار، وبلغت القيمة السوقية للعقارات نحو 45 مليار دينار، فيما قُدّرت قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار".
رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
الزيدي يصدر توجيها جديدا بشأن القضاء على الفساد في العراق
3 يوليو, 05:26 GMT

وأضافت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أن "المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة"، مشيرة إلى تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل والحفاظ عليها وضمان استمرار عملها وتحويل عائداتها المالية وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت المحكمة استمرار ملاحقة المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب الأصول المشبوهة واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، وصولًا إلى حسم القضايا بشكل نهائي وحماية المال العام.
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