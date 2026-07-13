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وساطة باكستانية في ليبيا.. هل تنجح إسلام آباد في تقريب وجهات النظر؟

وساطة باكستانية في ليبيا.. هل تنجح إسلام آباد في تقريب وجهات النظر؟

سبوتنيك عربي

أثار الحديث عن تحرك دبلوماسي باكستاني لدعم جهود التسوية في ليبيا تساؤلات حول دوافع إسلام آباد، وحدود قدرتها على التأثير في المشهد الليبي في ظل تشابك المصالح... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T13:17+0000

2026-07-13T13:17+0000

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وفي السياق، قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الحديث عن الوساطة الباكستانية يتطلب أولًا تحديد طبيعتها والأطراف المعنية بها فهي ليست وساطة بين الأطراف الليبية لأن الطرفين الرئيسيين المنخرطين في المبادرة الحالية يريان نفسيهما مستفيدين منها بشكل مباشر ولا يحتاجان إلى وسيط بينهما، وإنما إلى مناقشة بعض القضايا والتفاصيل الفنية التي يمكن التوصل بشأنها إلى تفاهمات تدريجية".وأشار إلى أن "الهدف من إشراك باكستان هو الاستفادة من دورها المتنامي في الوساطات الإقليمية ولا سيما في الملفات الساخنة بالمنطقة، حيث أثبتت قدرتها على لعب أدوار مؤثرة في عدد من القضايا الإقليمية وهو ما قد يسهم في إعادة الزخم الدولي إلى الملف الليبي".وأوضح أن "المبادرة الأمريكية حتى الآن لا تحظى بإجماع دولي إذ لا يزال عدد من الشركاء الدوليين ينظرون إليها بحذر ويتساءلون عن مدى جديتها وفرص نجاحها"، موضحًا أن "الملف الليبي لم يعد يحتل أولوية متقدمة على أجندة المجتمع الدولي مقارنة بملفات أكثر سخونة مثل إيران ولبنان والعراق".ورأى أن "هذه الوساطة قد تكون محاولة لإبقاء الملف الليبي حاضرًا وإن كان بصورة مؤقتة إلى حين تراجع حدة الأزمات الإقليمية الأخرى".ولفت بلقاسم إلى أن "هذه الخلفية التاريخية إلى جانب كون باكستان دولة إسلامية وعضوًا في منظمة التعاون الإسلامي تجعلها أكثر قبولًا لدى مختلف الأطراف الليبية وقد تؤهلها للقيام بدور إيجابي في هذه المرحلة إذا توافرت الإرادة الدولية والإقليمية لإنجاح أي مسار سياسي".من جانبها، قالت عضو مسار المصالحة الوطنية في الحوار المهيكل، آسيا الشويهدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنه "سبق أن لعبت باكستان أدوارًا في ملفات إقليمية معقدة، من بينها إدارة التوازنات خلال فترات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج العربي".وأكدت الشويهدي أن "أي انخراط باكستاني في الملف الليبي قد يكون ذا تأثير ملموس ليس فقط بالنظر إلى ثقل باكستان السياسي، وإنما أيضًا بسبب الدعم الإقليمي والدولي الذي يُتوقع أن يحظى به هذا التحرك".

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أخبار ليبيا اليوم, باكستان, وساطة, مبادرة وساطة, تقارير سبوتنيك, حصري