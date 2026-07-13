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لقاء سرت… هل يفتح توحيد المؤسسة العسكرية الطريق نحو تسوية شاملة في ليبيا؟

لقاء سرت… هل يفتح توحيد المؤسسة العسكرية الطريق نحو تسوية شاملة في ليبيا؟

سبوتنيك عربي

في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، احتضنت مدينة سرت وسط ليبيا، لقاء جمع رئيسي الأركان في شرق وغرب ليبيا (الفريق أول ركن خالد حفتر... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T10:01+0000

2026-07-13T10:01+0000

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ويثير هذا اللقاء تساؤلات حول ما إذا كان يعكس تقدمًا حقيقيًا في مسار بناء مؤسسة عسكرية موحّدة قادرة على دعم الاستقرار، أم أنه يظل خطوة محدودة التأثير ما لم تترافق مع توافقات سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتؤسس لتسوية مستدامة.خطوة جديدةفي السياق، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، في حديث لـ"سبوتنيك": "اجتماع سرت يمثل خطوة جديدة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ويأتي في إطار الجهود، التي تُشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واستكمالًا للاجتماعات والمناورات العسكرية المشتركة التي شهدتها المرحلة الماضية".وبحسب امطيريد، "قد تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في الجنوب الليبي، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية بين التشكيلات العسكرية، ويعزز قدرة المؤسسة العسكرية على العمل بصورة موحّدة، الأمر الذي سينقل الجيش الليبي إلى مرحلة أكثر تطورًا على مستوى التنسيق والعمليات المشتركة".وأكد أن "التسوية الأمنية والعسكرية تمثل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة الليبية، وأن نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، تقود إلى حكومة موحّدة ومجلس رئاسي واحد، في إطار توافق بين مختلف الأطراف الليبية".تقارب ليبيمن جانبه، قال الخبير الأمني والإستراتيجي محمد الترهوني، لـ"سبوتنيك": "التقارب العسكري الجاري بين الأطراف الليبية قد ينعكس بصورة إيجابية على الوضع الأمني والاستقرار العام، كما يمكن أن يسهم في تهيئة الظروف المناسبة للمضي نحو الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها الانتخابات".وأشار الترهوني إلى أن "هذا الاجتماع لا يمثل بداية المسار، وإنما يأتي استكمالًا لخطوات سبقت انعقاده، من بينها المناورات العسكرية المشتركة واللقاءات الفنية بين القيادات العسكرية، وهي إجراءات أسهمت في بناء قدر أكبر من الثقة والتنسيق بين الأطراف، ما يجعل اجتماع سرت محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية".وشدد الترهوني أن "اجتماع سرت قد يكون له أثر إيجابي كبير، في ظل وجود قاعدة شعبية واسعة تطالب بإنهاء الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على فرض الأمن والاستقرار"، مبيّنًا أن "نجاح هذا المسار من شأنه أن يقرّب ليبيا من الوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة".

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, مدينة سرت, الحل السياسي, تقارير سبوتنيك, حصري