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لقاء سرت… هل يفتح توحيد المؤسسة العسكرية الطريق نحو تسوية شاملة في ليبيا؟
لقاء سرت… هل يفتح توحيد المؤسسة العسكرية الطريق نحو تسوية شاملة في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، احتضنت مدينة سرت وسط ليبيا، لقاء جمع رئيسي الأركان في شرق وغرب ليبيا (الفريق أول ركن خالد حفتر... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T10:01+0000
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ويثير هذا اللقاء تساؤلات حول ما إذا كان يعكس تقدمًا حقيقيًا في مسار بناء مؤسسة عسكرية موحّدة قادرة على دعم الاستقرار، أم أنه يظل خطوة محدودة التأثير ما لم تترافق مع توافقات سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتؤسس لتسوية مستدامة.خطوة جديدةفي السياق، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، في حديث لـ"سبوتنيك": "اجتماع سرت يمثل خطوة جديدة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ويأتي في إطار الجهود، التي تُشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واستكمالًا للاجتماعات والمناورات العسكرية المشتركة التي شهدتها المرحلة الماضية".وبحسب امطيريد، "قد تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في الجنوب الليبي، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية بين التشكيلات العسكرية، ويعزز قدرة المؤسسة العسكرية على العمل بصورة موحّدة، الأمر الذي سينقل الجيش الليبي إلى مرحلة أكثر تطورًا على مستوى التنسيق والعمليات المشتركة".وأكد أن "التسوية الأمنية والعسكرية تمثل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة الليبية، وأن نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، تقود إلى حكومة موحّدة ومجلس رئاسي واحد، في إطار توافق بين مختلف الأطراف الليبية".تقارب ليبيمن جانبه، قال الخبير الأمني والإستراتيجي محمد الترهوني، لـ"سبوتنيك": "التقارب العسكري الجاري بين الأطراف الليبية قد ينعكس بصورة إيجابية على الوضع الأمني والاستقرار العام، كما يمكن أن يسهم في تهيئة الظروف المناسبة للمضي نحو الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها الانتخابات".وأشار الترهوني إلى أن "هذا الاجتماع لا يمثل بداية المسار، وإنما يأتي استكمالًا لخطوات سبقت انعقاده، من بينها المناورات العسكرية المشتركة واللقاءات الفنية بين القيادات العسكرية، وهي إجراءات أسهمت في بناء قدر أكبر من الثقة والتنسيق بين الأطراف، ما يجعل اجتماع سرت محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية".وشدد الترهوني أن "اجتماع سرت قد يكون له أثر إيجابي كبير، في ظل وجود قاعدة شعبية واسعة تطالب بإنهاء الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على فرض الأمن والاستقرار"، مبيّنًا أن "نجاح هذا المسار من شأنه أن يقرّب ليبيا من الوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة".
https://sarabic.ae/20260712/استعدادات-في-سرت-لانطلاق-اجتماعات-عسكرية-بين-قيادات-من-الشرق-والغرب-1115154381.html
https://sarabic.ae/20260712/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-ترحب-باجتماع-سرت-العسكري-1115158038.html
https://sarabic.ae/20260712/جولة-مسعد-بولس-في-ليبيا-هل-تمهد-واشنطن-لتوحيد-المؤسسات-قبل-الانتخابات؟-1115148705.html
https://sarabic.ae/20260626/توافق-44-هل-تقترب-ليبيا-من-حسم-الاستحقاق-الرئاسي-1114747743.html
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أخبار ليبيا اليوم, مدينة سرت, الحل السياسي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, مدينة سرت, الحل السياسي, تقارير سبوتنيك, حصري

لقاء سرت… هل يفتح توحيد المؤسسة العسكرية الطريق نحو تسوية شاملة في ليبيا؟

10:01 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 13.07.2026)
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ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
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ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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حصري
في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، احتضنت مدينة سرت وسط ليبيا، لقاء جمع رئيسي الأركان في شرق وغرب ليبيا (الفريق أول ركن خالد حفتر والفريق أول صلاح الدين النمروش)، في تطور أعاد إلى الواجهة ملف توحيد المؤسسة العسكرية باعتباره أحد أبرز استحقاقات المرحلة الانتقالية.
ويثير هذا اللقاء تساؤلات حول ما إذا كان يعكس تقدمًا حقيقيًا في مسار بناء مؤسسة عسكرية موحّدة قادرة على دعم الاستقرار، أم أنه يظل خطوة محدودة التأثير ما لم تترافق مع توافقات سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتؤسس لتسوية مستدامة.
وبين التفاؤل والحذر، تتجه الأنظار إلى مخرجات هذا التقارب وانعكاساته على المشهد الليبي ومستقبل العملية السياسية.
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خطوة جديدة

في السياق، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، في حديث لـ"سبوتنيك": "اجتماع سرت يمثل خطوة جديدة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ويأتي في إطار الجهود، التي تُشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واستكمالًا للاجتماعات والمناورات العسكرية المشتركة التي شهدتها المرحلة الماضية".

وأوضح أن "هذه التحركات تستهدف الوصول إلى تشكيل غرفة أمنية وعسكرية مشتركة، يكون من أبرز مهامها تعزيز التنسيق لحماية الجنوب الليبي"، معتبرًا أن "ما يجري اليوم يمثل النواة الأولى لانطلاق هذا المشروع، وذلك تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبمواكبة من البعثة الأممية، إلى جانب دعم دولي، في إطار دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وصولًا إلى انعقاد اجتماع رئيسي الأركان العامة في مدينة سرت".

وبحسب امطيريد، "قد تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في الجنوب الليبي، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية بين التشكيلات العسكرية، ويعزز قدرة المؤسسة العسكرية على العمل بصورة موحّدة، الأمر الذي سينقل الجيش الليبي إلى مرحلة أكثر تطورًا على مستوى التنسيق والعمليات المشتركة".
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وفي المقابل، رأى امطيريد أن "أبرز التحديات، التي قد تواجه هذه الجهود تتمثل في التدخلات الخارجية، إذ أن بعض الأطراف الدولية قد لا تنظر بإيجابية إلى أي تقارب ليبي- ليبي يمكن أن يقود إلى إنهاء حالة الانقسام، وهو ما قد ينعكس على وتيرة تنفيذ هذه الخطوات".

وأكد أن "التسوية الأمنية والعسكرية تمثل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة الليبية، وأن نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، تقود إلى حكومة موحّدة ومجلس رئاسي واحد، في إطار توافق بين مختلف الأطراف الليبية".
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تقارب ليبي

من جانبه، قال الخبير الأمني والإستراتيجي محمد الترهوني، لـ"سبوتنيك": "التقارب العسكري الجاري بين الأطراف الليبية قد ينعكس بصورة إيجابية على الوضع الأمني والاستقرار العام، كما يمكن أن يسهم في تهيئة الظروف المناسبة للمضي نحو الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها الانتخابات".
وأضاف: "ما تشهده ليبيا اليوم من خطوات متسارعة وكبيرة يختلف عن المحاولات السابقة، والمؤشرات الحالية توحي بوجود توافق بين عدد من الدول المؤثرة بشأن ضرورة دعم حل للأزمة العسكرية في ليبيا"، معتبرًا أن "مدينة سرت قد تكون نقطة الانطلاق لهذا المسار، لما تمثله من أهمية في جهود توحيد المؤسسة العسكرية".
وأشار الترهوني إلى أن "هذا الاجتماع لا يمثل بداية المسار، وإنما يأتي استكمالًا لخطوات سبقت انعقاده، من بينها المناورات العسكرية المشتركة واللقاءات الفنية بين القيادات العسكرية، وهي إجراءات أسهمت في بناء قدر أكبر من الثقة والتنسيق بين الأطراف، ما يجعل اجتماع سرت محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية".
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وأكد الخبير الأمني والإستراتيجي الليبي أن "المرحلة الأخيرة شهدت تحركات عملية تهدف إلى توحيد المؤسسات العسكرية النظامية، بما يعزز دور الجيش والمؤسسات الرسمية في حفظ الأمن، بعيدًا عن التشكيلات المسلحة والجماعات المتطرفة، ما يعدّ عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار".

وشدد الترهوني أن "اجتماع سرت قد يكون له أثر إيجابي كبير، في ظل وجود قاعدة شعبية واسعة تطالب بإنهاء الانقسام وبناء مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على فرض الأمن والاستقرار"، مبيّنًا أن "نجاح هذا المسار من شأنه أن يقرّب ليبيا من الوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة".
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