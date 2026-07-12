https://sarabic.ae/20260712/استعدادات-في-سرت-لانطلاق-اجتماعات-عسكرية-بين-قيادات-من-الشرق-والغرب-1115154381.html

استعدادات في سرت لانطلاق اجتماعات عسكرية بين قيادات من الشرق والغرب

استعدادات في سرت لانطلاق اجتماعات عسكرية بين قيادات من الشرق والغرب

سبوتنيك عربي

وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن خالد حفتر، إلى مدينة سرت، تمهيدًا لعقد سلسلة من الاجتماعات العسكرية مع رئيس أركان المنطقة... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T18:17+0000

2026-07-12T18:17+0000

2026-07-12T18:17+0000

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ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات المرتقبة عددًا من الملفات العسكرية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، في إطار أعمال اللجنتين والجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية ومتابعة القضايا المرتبطة بالترتيبات الأمنية.وتأتي هذه التحضيرات ضمن مسار الاجتماعات الدورية التي تشهدها مدينة سرت، والتي تستضيف بين الحين والآخر لقاءات اللجان العسكرية المشتركة لمناقشة الملفات ذات الصلة بوقف إطلاق النار والتنسيق العسكري.تقارب كبيرمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن اللقاء المرتقب بين رئيس أركان المنطقة الغربية الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن خالد حفتر، يحمل دلالات إيجابية، باعتبار أن الطرفين يجمعهما وطن واحد، وأن أي لقاء بين القيادات العسكرية الليبية يمثل خطوة في اتجاه معالجة الأزمة التي تعيشها البلاد.وأضاف العبدلي، في تصريح خاص لـ"سبوتينك"، أن الليبيين يرحبون بأي لقاء يُعقد داخل ليبيا ويهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن التقارب بين الفريقين بدأ منذ اجتماعهما في أنغولا على هامش مؤتمر رؤساء الأركان في أفريقيا لعام 2026، حيث بدت مؤشرات على وجود تفاهمات ورغبة في تعزيز التواصل.وأوضح أن زيارة الفريق صلاح الدين النمروش إلى مدينة سرت جاءت امتدادًا لذلك التقارب، لافتًا إلى أنها حظيت بترحيب من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ومن بينها الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام.وأشار العبدلي إلى أن الاجتماع المرتقب يندرج ضمن الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وفي سياق المساعي الدولية الداعمة لهذا المسار، بما في ذلك الجهود الأمريكية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات العسكرية في شرق البلاد وغربها.وأكد أن انعقاد اللقاء في مدينة سرت، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ولجنة (3+3)، إضافة إلى مشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يمنحه أهمية خاصة، ويعكس دعمًا دوليًا لمسار الحوار العسكري، معربًا عن اعتقاده بأن مثل هذه اللقاءات قد تسهم في دفع جهود الاستقرار وتجاوز الانقسام الذي تشهده البلاد.

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي