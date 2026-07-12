https://sarabic.ae/20260712/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-ترحب-باجتماع-سرت-العسكري-1115158038.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب باجتماع سرت العسكري
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب باجتماع سرت العسكري
سبوتنيك عربي
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع العسكري الفني الذي عُقد، أمس الأحد، في مدينة سرت، بمشاركة رئيسي الأركان العامة في شرق وغرب البلاد، إلى جانب... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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وقالت البعثة، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات السابقة الرامية إلى تعزيز الحوار العسكري بين مختلف الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن اللقاء شهد مشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري.وأكدت البعثة أن اجتماع سرت يعكس التزام القيادات العسكرية الليبية بمواصلة العمل من أجل توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاستقرار وتعزيز جهود التسوية الوطنية.وأشادت الأمم المتحدة بما وصفته بالجهود البناءة التي بذلها المشاركون خلال الاجتماع، مؤكدة استمرار دعمها لهذا المسار بقيادة وملكية ليبية، من خلال مواصلة جهود التيسير والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دفع عملية توحيد المؤسسة العسكرية وترسيخ الاستقرار في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260712/جولة-مسعد-بولس-في-ليبيا-هل-تمهد-واشنطن-لتوحيد-المؤسسات-قبل-الانتخابات؟-1115148705.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب باجتماع سرت العسكري
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع العسكري الفني الذي عُقد، أمس الأحد، في مدينة سرت، بمشاركة رئيسي الأركان العامة في شرق وغرب البلاد، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واللجنة المشتركة (3+3)، معتبرة أن اللقاء يمثل خطوة مهمة في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية.
وقالت البعثة، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات السابقة الرامية إلى تعزيز الحوار العسكري بين مختلف الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن اللقاء شهد مشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري.
وأكدت البعثة أن اجتماع سرت يعكس التزام القيادات العسكرية الليبية
بمواصلة العمل من أجل توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاستقرار وتعزيز جهود التسوية الوطنية.
وأشادت الأمم المتحدة بما وصفته بالجهود البناءة التي بذلها المشاركون خلال الاجتماع، مؤكدة استمرار دعمها لهذا المسار بقيادة وملكية ليبية، من خلال مواصلة جهود التيسير والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دفع عملية توحيد المؤسسة العسكرية وترسيخ الاستقرار في ليبيا.