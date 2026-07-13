سحر الخزامى في شبه جزيرة القرم

عربي
"أنصار الله" تنهي مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي بعد غارات على مطار صنعاء
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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سحر الخزامى في شبه جزيرة القرم
سحر الخزامى في شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز وأجمل الصور التي تم التقاطها في مزارع الخزامي (اللافندر)، في جزيرة القرم الروسية. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

سحر الخزامى في شبه جزيرة القرم

11:51 GMT 13.07.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز وأجمل الصور التي تم التقاطها في مزارع الخزامي (اللافندر)، في جزيرة القرم الروسية.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فتاة ترتدي فستانًا أزرقًا فاتحًا منفوشًا، وهي تركض بحرية وسعادة بين حقول الخزامى (اللافندر) الأرجوانية الممتدة. تحمل في يدها باقة من زهور اللافندر، والشعر الأسود ينساب خلفها مع حركة الرياح.

صورة تظهر فتاة ترتدي فستانًا أزرقًا فاتحًا منفوشًا، وهي تركض بحرية وسعادة بين حقول الخزامى (اللافندر) الأرجوانية الممتدة. تحمل في يدها باقة من زهور اللافندر، والشعر الأسود ينساب خلفها مع حركة الرياح. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صورة تظهر فتاة ترتدي فستانًا أزرقًا فاتحًا منفوشًا، وهي تركض بحرية وسعادة بين حقول الخزامى (اللافندر) الأرجوانية الممتدة. تحمل في يدها باقة من زهور اللافندر، والشعر الأسود ينساب خلفها مع حركة الرياح.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة فنية خلابة لغروب الشمس، خلف نبات اللافندر، حيث تظهر الزهور كظلال داكنة أمام السماء البرتقالية الذهبية. يمكن رؤية شبكة عنكبوت دقيقة بين سيقان اللافندر مضيئة بنور الشمس، ما يضفي لمسة سحرية على المشهد.

لقطة فنية خلابة لغروب الشمس، خلف نبات اللافندر، حيث تظهر الزهور كظلال داكنة أمام السماء البرتقالية الذهبية. يمكن رؤية شبكة عنكبوت دقيقة بين سيقان اللافندر مضيئة بنور الشمس، ما يضفي لمسة سحرية على المشهد. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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لقطة فنية خلابة لغروب الشمس، خلف نبات اللافندر، حيث تظهر الزهور كظلال داكنة أمام السماء البرتقالية الذهبية. يمكن رؤية شبكة عنكبوت دقيقة بين سيقان اللافندر مضيئة بنور الشمس، ما يضفي لمسة سحرية على المشهد.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فتاتين ترتديان ملابس بيضاء صيفية، إحداهما ترتدي قبعة بيضاء، وهما تنحنيان بين سنابل القمح الذهبية في حقل واسع تحت ضوء الشمس الدافئ. المشهد يعكس أجواء ريفية هادئة وجميلة، حيث تمتد حقول القمح حتى الأفق مع تلال خضراء في الخلفية.

صورة تظهر فتاتين ترتديان ملابس بيضاء صيفية، إحداهما ترتدي قبعة بيضاء، وهما تنحنيان بين سنابل القمح الذهبية في حقل واسع تحت ضوء الشمس الدافئ. المشهد يعكس أجواء ريفية هادئة وجميلة، حيث تمتد حقول القمح حتى الأفق مع تلال خضراء في الخلفية. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صورة تظهر فتاتين ترتديان ملابس بيضاء صيفية، إحداهما ترتدي قبعة بيضاء، وهما تنحنيان بين سنابل القمح الذهبية في حقل واسع تحت ضوء الشمس الدافئ. المشهد يعكس أجواء ريفية هادئة وجميلة، حيث تمتد حقول القمح حتى الأفق مع تلال خضراء في الخلفية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة مذهلة لنحلة عسل تحط على زهرة لافندر أرجوانية، تظهر تفاصيل النحلة بوضوح شديد، من أجنحتها الشفافة إلى جسمها المخطط بالأسود والأصفر، وهي تمتص رحيق الزهرة، هذه الصورة تجسد التفاعل الحيوي بين الحشرات والنباتات في مزارع اللافندر، في جزيرة القرم.

لقطة مذهلة لنحلة عسل تحط على زهرة لافندر أرجوانية، تظهر تفاصيل النحلة بوضوح شديد، من أجنحتها الشفافة إلى جسمها المخطط بالأسود والأصفر، وهي تمتص رحيق الزهرة، هذه الصورة تجسد التفاعل الحيوي بين الحشرات والنباتات في مزارع اللافندر، في جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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لقطة مذهلة لنحلة عسل تحط على زهرة لافندر أرجوانية، تظهر تفاصيل النحلة بوضوح شديد، من أجنحتها الشفافة إلى جسمها المخطط بالأسود والأصفر، وهي تمتص رحيق الزهرة، هذه الصورة تجسد التفاعل الحيوي بين الحشرات والنباتات في مزارع اللافندر، في جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد رومانسي في حقل لافندر أرجواني ممتد، حيث يقف شاب يرتدي قبعة سوداء وقميصا أبيض، ويحمل بيديه مجسما على شكل قلب مصنوع من حزم القش الجاف. وفي الجهة المقابلة، تقف فتاة تبتسم وتضع يديها على خديها في وضعية مرحة ورومانسية.

مشهد رومانسي في حقل لافندر أرجواني ممتد، حيث يقف شاب يرتدي قبعة سوداء وقميصا أبيض، ويحمل بيديه مجسما على شكل قلب مصنوع من حزم القش الجاف. وفي الجهة المقابلة، تقف فتاة تبتسم وتضع يديها على خديها في وضعية مرحة ورومانسية. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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مشهد رومانسي في حقل لافندر أرجواني ممتد، حيث يقف شاب يرتدي قبعة سوداء وقميصا أبيض، ويحمل بيديه مجسما على شكل قلب مصنوع من حزم القش الجاف. وفي الجهة المقابلة، تقف فتاة تبتسم وتضع يديها على خديها في وضعية مرحة ورومانسية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

تظهر الصورة منظرًا بانوراميًا واسعًا ومبهرًا لحقل لافندر ممتد، حيث تتناوب صفوف الزهور الأرجوانية الكثيفة مع الممرات الخضراء بشكل هندسي يمتد حتى الأفق، في الخلفية البعيدة، تقف امرأة ترتدي فستاناً أبيض بين الصفوف، ما يضيف لمسة إنسانية راقية للمشهد الطبيعي تحت سماء زرقاء صافية.

تظهر الصورة منظرًا بانوراميًا واسعًا ومبهرًا لحقل لافندر ممتد، حيث تتناوب صفوف الزهور الأرجوانية الكثيفة مع الممرات الخضراء بشكل هندسي يمتد حتى الأفق، في الخلفية البعيدة، تقف امرأة ترتدي فستاناً أبيض بين الصفوف، ما يضيف لمسة إنسانية راقية للمشهد الطبيعي تحت سماء زرقاء صافية. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تظهر الصورة منظرًا بانوراميًا واسعًا ومبهرًا لحقل لافندر ممتد، حيث تتناوب صفوف الزهور الأرجوانية الكثيفة مع الممرات الخضراء بشكل هندسي يمتد حتى الأفق، في الخلفية البعيدة، تقف امرأة ترتدي فستاناً أبيض بين الصفوف، ما يضيف لمسة إنسانية راقية للمشهد الطبيعي تحت سماء زرقاء صافية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

تجسد هذه اللقطة مشهدًا هادئًا ومبهرًا لشاب يجلس على مقعد أبيض موضوع في قلب حقل اللافندر الأرجواني. يبدو الشاب منشغلًا بقراءة كتاب، وبجانبه على المقعد حزمة من سنابل القمح الجاف، ما يخلق تناغمًا فريدًا بين متعة القراءة والجمال الطبيعي الخلاب، مع تباين لوني رائع بين المقعد الأبيض والزهور الأرجوانية.

تجسد هذه اللقطة مشهدًا هادئًا ومبهرًا لشاب يجلس على مقعد أبيض موضوع في قلب حقل اللافندر الأرجواني. يبدو الشاب منشغلًا بقراءة كتاب، وبجانبه على المقعد حزمة من سنابل القمح الجاف، ما يخلق تناغمًا فريدًا بين متعة القراءة والجمال الطبيعي الخلاب، مع تباين لوني رائع بين المقعد الأبيض والزهور الأرجوانية. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

تجسد هذه اللقطة مشهدًا هادئًا ومبهرًا لشاب يجلس على مقعد أبيض موضوع في قلب حقل اللافندر الأرجواني. يبدو الشاب منشغلًا بقراءة كتاب، وبجانبه على المقعد حزمة من سنابل القمح الجاف، ما يخلق تناغمًا فريدًا بين متعة القراءة والجمال الطبيعي الخلاب، مع تباين لوني رائع بين المقعد الأبيض والزهور الأرجوانية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة فنية شاعرية من الخلف لمرأة ترتدي ملابس بيضاء، وهي تخفي وجهها خلف باقة كبيرة وجميلة من الزهور البرية المتنوعة بألوان الأرجواني والأصفر.

لقطة فنية شاعرية من الخلف لمرأة ترتدي ملابس بيضاء، وهي تخفي وجهها خلف باقة كبيرة وجميلة من الزهور البرية المتنوعة بألوان الأرجواني والأصفر. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة فنية شاعرية من الخلف لمرأة ترتدي ملابس بيضاء، وهي تخفي وجهها خلف باقة كبيرة وجميلة من الزهور البرية المتنوعة بألوان الأرجواني والأصفر.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة إبداعية ومبتكرة لمرأة تقف داخل قارب أبيض صغير وُضع بشكل فني وسط صفوف حقل اللافندر الأرجواني الممتد. ترتدي المرأة ملابس صيفية، وتضع سماعات رأس كبيرة، ويبدو أنها تستمتع بالموسيقى أو تستغرق في لحظة تأمل هادئة.

لقطة إبداعية ومبتكرة لمرأة تقف داخل قارب أبيض صغير وُضع بشكل فني وسط صفوف حقل اللافندر الأرجواني الممتد. ترتدي المرأة ملابس صيفية، وتضع سماعات رأس كبيرة، ويبدو أنها تستمتع بالموسيقى أو تستغرق في لحظة تأمل هادئة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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لقطة إبداعية ومبتكرة لمرأة تقف داخل قارب أبيض صغير وُضع بشكل فني وسط صفوف حقل اللافندر الأرجواني الممتد. ترتدي المرأة ملابس صيفية، وتضع سماعات رأس كبيرة، ويبدو أنها تستمتع بالموسيقى أو تستغرق في لحظة تأمل هادئة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من إحدى مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي، في جزيرة القرم.

صورة من إحدى مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي، في جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صورة من إحدى مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي، في جزيرة القرم.

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