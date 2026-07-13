سحر الخزامى في شبه جزيرة القرم

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

تجسد هذه اللقطة مشهدًا هادئًا ومبهرًا لشاب يجلس على مقعد أبيض موضوع في قلب حقل اللافندر الأرجواني. يبدو الشاب منشغلًا بقراءة كتاب، وبجانبه على المقعد حزمة من سنابل القمح الجاف، ما يخلق تناغمًا فريدًا بين متعة القراءة والجمال الطبيعي الخلاب، مع تباين لوني رائع بين المقعد الأبيض والزهور الأرجوانية.