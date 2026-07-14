https://sarabic.ae/20260714/إس-في-سي-إتش-بندقية-قنص-روسية-خارقة-1115188987.html
"إس في سي إتش"... بندقية قنص روسية خارقة
"إس في سي إتش"... بندقية قنص روسية خارقة
سبوتنيك عربي
طورت روسيا بندقية "إس في سي إتش" لتسليح جنود القناصة المرافقين لوحدات المشاة، لأنها تجمع بين الدقة العالية ومرونة الاستخدام مع تجهيزات حديثة تشمل سكة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T08:06+0000
2026-07-14T08:06+0000
2026-07-14T08:06+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
سلاح روسيا
روسيا
رصد عسكري
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ونستعرض في هذا الإنفوغراف أكثر ما يميز هذه البندقية، وما يؤهلها لإنجاز المهام العملياتية بكفاءة عالية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, روسيا, رصد عسكري, инфографика
"إس في سي إتش"... بندقية قنص روسية خارقة
طورت روسيا بندقية "إس في سي إتش" لتسليح جنود القناصة المرافقين لوحدات المشاة، لأنها تجمع بين الدقة العالية ومرونة الاستخدام مع تجهيزات حديثة تشمل سكة "بيكاتيني" وكاتم صوت قياسي وحامل ثنائي قابل للطي.
ونستعرض في هذا الإنفوغراف أكثر ما يميز هذه البندقية، وما يؤهلها لإنجاز المهام العملياتية بكفاءة عالية.