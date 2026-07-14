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مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
سبوتنيك عربي
في مشهد بات يلفت أنظار المارة مع اشتداد حرارة الصيف، بدأت مرشات رذاذ المياه بالانتشار أمام عدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد، ضمن مبادرات أهلية تهدف إلى... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T13:51+0000
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وتزامن انتشار هذه المرشات مع موجة حر شديدة تشهدها العاصمة، إذ سجلت بغداد، اليوم الثلاثاء، درجات حرارة اقتربت من 47 درجة مئوية، فيما لامست الحرارة في محافظات جنوبية حاجز 50 درجة مئوية، ما انعكس على حركة المواطنين وأجبر كثيرين على تجنب الخروج خلال ساعات الذروة.مبادرات تواجه الطقس الحاروقال المواطن جبار محمد، وهو صاحب "بسطة" في بغداد، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "هذه المبادرة لاقت استحساناً واسعاً بين المواطنين"، مضيفاً: "نتقدم بالشكر إلى أصحاب المحال الذين بادروا إلى نصب مرشات المياه في الشوارع، لأنها أسهمت في التخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وأصبحت محطة يستريح عندها المارة للحصول على بعض البرودة".من جانبه، رأى المواطن محمد جاسم، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "مرشات الرذاذ أحدثت فرقاً ملموساً في الأجواء، موضحاً أن "رذاذ المياه الذي تطلقه المراوح يمنح الهواء برودة ويخفف الشعور بحرارة الطقس، خصوصاً مع وصول درجات الحرارة إلى 45 و48 درجة مئوية، الأمر الذي يجعل المرور في الشوارع أكثر راحة".وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أشار إلى إن "المراوح المزودة برذاذ المياه توفر قدراً من البرودة للمارة وتخفف من تأثير الحر الشديد، وهو ما شجع العديد من أصحاب المحال على اقتنائها ونشرها في مناطق مختلفة من العاصمة"، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة بسيطة تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف.وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً ومستقراً، مع استمرار درجات الحرارة عند مستوياتها الحالية.وبحسب توقعات الهيئة، ستبلغ درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء 40 درجة مئوية في دهوك والسليمانية، و42 في أربيل، و43 في كركوك، و44 في نينوى والأنبار، و46 في صلاح الدين وديالى وبابل، و47 في بغداد وواسط والديوانية، و48 في كربلاء والنجف والمثنى، و49 في ميسان وذي قار، فيما تسجل البصرة أعلى درجة حرارة بواقع 50 درجة مئوية.ويترقب العراقيون انحسار موجة الحر، في وقت تؤكد فيه التوقعات الجوية استمرار الأجواء الصيفية اللاهبة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة في معظم مناطق البلاد.
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العالم, أخبار الشرق الأوسط, العراق, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف

13:51 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 15:31 GMT 14.07.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILمرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
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في مشهد بات يلفت أنظار المارة مع اشتداد حرارة الصيف، بدأت مرشات رذاذ المياه بالانتشار أمام عدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد، ضمن مبادرات أهلية تهدف إلى التخفيف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة، وتوفير أجواء أكثر انتعاشاً للمواطنين خلال تنقلهم في الشوارع والأسواق.
وتزامن انتشار هذه المرشات مع موجة حر شديدة تشهدها العاصمة، إذ سجلت بغداد، اليوم الثلاثاء، درجات حرارة اقتربت من 47 درجة مئوية، فيما لامست الحرارة في محافظات جنوبية حاجز 50 درجة مئوية، ما انعكس على حركة المواطنين وأجبر كثيرين على تجنب الخروج خلال ساعات الذروة.

وأصبحت مرشات الرذاذ متنفسا للمارة، بعدما أسهمت في تخفيف الإحساس بالحرارة في المناطق التجارية والأسواق المزدحمة، وسط إشادة واسعة بهذه المبادرات التي انطلقت بجهود أصحاب المحال، في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد.

مبادرات تواجه الطقس الحار

وقال المواطن جبار محمد، وهو صاحب "بسطة" في بغداد، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "هذه المبادرة لاقت استحساناً واسعاً بين المواطنين"، مضيفاً: "نتقدم بالشكر إلى أصحاب المحال الذين بادروا إلى نصب مرشات المياه في الشوارع، لأنها أسهمت في التخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وأصبحت محطة يستريح عندها المارة للحصول على بعض البرودة".

وأضاف محمد أن "هذه المبادرات تستحق التعميم"، معرباً عن أمله في أن تحذو بقية المحال التجارية والمؤسسات الحكومية حذوها، لما لها من أثر إنساني في مساعدة المواطنين خلال فصل الصيف.

© Sputnik . HASSAN NABILمرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
© Sputnik . HASSAN NABIL
من جانبه، رأى المواطن محمد جاسم، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "مرشات الرذاذ أحدثت فرقاً ملموساً في الأجواء، موضحاً أن "رذاذ المياه الذي تطلقه المراوح يمنح الهواء برودة ويخفف الشعور بحرارة الطقس، خصوصاً مع وصول درجات الحرارة إلى 45 و48 درجة مئوية، الأمر الذي يجعل المرور في الشوارع أكثر راحة".
بدوره، أوضح وسام أبو علي، أحد أصحاب المحال الذين نصبوا مرشات المياه، أن المبادرة جاءت بدافع إنساني، في ظل قسوة درجات الحرارة التي تشهدها بغداد.
© Sputnik . HASSAN NABILمرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
© Sputnik . HASSAN NABIL
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أشار إلى إن "المراوح المزودة برذاذ المياه توفر قدراً من البرودة للمارة وتخفف من تأثير الحر الشديد، وهو ما شجع العديد من أصحاب المحال على اقتنائها ونشرها في مناطق مختلفة من العاصمة"، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة بسيطة تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف.
وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع تحذيرات متكررة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، فيما ينصح مختصون بالإكثار من شرب المياه، وتجنب الإجهاد الحراري، والحد من الأنشطة الخارجية خلال ساعات الظهيرة حفاظاً على السلامة العامة.
© Sputnik . HASSAN NABILمرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
© Sputnik . HASSAN NABIL
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً ومستقراً، مع استمرار درجات الحرارة عند مستوياتها الحالية.
وذكرت الهيئة في بيان، أن طقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً في عموم المحافظات، مع درجات حرارة مقاربة لما سُجل خلال الأيام الماضية.
© Sputnik . HASSAN NABILمرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف
© Sputnik . HASSAN NABIL
وبحسب توقعات الهيئة، ستبلغ درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء 40 درجة مئوية في دهوك والسليمانية، و42 في أربيل، و43 في كركوك، و44 في نينوى والأنبار، و46 في صلاح الدين وديالى وبابل، و47 في بغداد وواسط والديوانية، و48 في كربلاء والنجف والمثنى، و49 في ميسان وذي قار، فيما تسجل البصرة أعلى درجة حرارة بواقع 50 درجة مئوية.
ويترقب العراقيون انحسار موجة الحر، في وقت تؤكد فيه التوقعات الجوية استمرار الأجواء الصيفية اللاهبة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة في معظم مناطق البلاد.
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