https://sarabic.ae/20260714/مرشات-الرذاذ-مبادرات-أهلية-تنعش-شوارع-بغداد-في-مواجهة-لهيب-الصيف-1115196879.html

مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف

مرشات الرذاذ.. مبادرات أهلية تنعش شوارع بغداد في مواجهة لهيب الصيف

سبوتنيك عربي

في مشهد بات يلفت أنظار المارة مع اشتداد حرارة الصيف، بدأت مرشات رذاذ المياه بالانتشار أمام عدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد، ضمن مبادرات أهلية تهدف إلى... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T13:51+0000

2026-07-14T13:51+0000

2026-07-14T15:31+0000

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وتزامن انتشار هذه المرشات مع موجة حر شديدة تشهدها العاصمة، إذ سجلت بغداد، اليوم الثلاثاء، درجات حرارة اقتربت من 47 درجة مئوية، فيما لامست الحرارة في محافظات جنوبية حاجز 50 درجة مئوية، ما انعكس على حركة المواطنين وأجبر كثيرين على تجنب الخروج خلال ساعات الذروة.مبادرات تواجه الطقس الحاروقال المواطن جبار محمد، وهو صاحب "بسطة" في بغداد، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "هذه المبادرة لاقت استحساناً واسعاً بين المواطنين"، مضيفاً: "نتقدم بالشكر إلى أصحاب المحال الذين بادروا إلى نصب مرشات المياه في الشوارع، لأنها أسهمت في التخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وأصبحت محطة يستريح عندها المارة للحصول على بعض البرودة".من جانبه، رأى المواطن محمد جاسم، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "مرشات الرذاذ أحدثت فرقاً ملموساً في الأجواء، موضحاً أن "رذاذ المياه الذي تطلقه المراوح يمنح الهواء برودة ويخفف الشعور بحرارة الطقس، خصوصاً مع وصول درجات الحرارة إلى 45 و48 درجة مئوية، الأمر الذي يجعل المرور في الشوارع أكثر راحة".وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أشار إلى إن "المراوح المزودة برذاذ المياه توفر قدراً من البرودة للمارة وتخفف من تأثير الحر الشديد، وهو ما شجع العديد من أصحاب المحال على اقتنائها ونشرها في مناطق مختلفة من العاصمة"، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة بسيطة تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف.وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً ومستقراً، مع استمرار درجات الحرارة عند مستوياتها الحالية.وبحسب توقعات الهيئة، ستبلغ درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء 40 درجة مئوية في دهوك والسليمانية، و42 في أربيل، و43 في كركوك، و44 في نينوى والأنبار، و46 في صلاح الدين وديالى وبابل، و47 في بغداد وواسط والديوانية، و48 في كربلاء والنجف والمثنى، و49 في ميسان وذي قار، فيما تسجل البصرة أعلى درجة حرارة بواقع 50 درجة مئوية.ويترقب العراقيون انحسار موجة الحر، في وقت تؤكد فيه التوقعات الجوية استمرار الأجواء الصيفية اللاهبة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة في معظم مناطق البلاد.

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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