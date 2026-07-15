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أوروبا تنقلب على الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد لدى نظام كييف وتحرمهم من الحماية
أوروبا تنقلب على الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد لدى نظام كييف وتحرمهم من الحماية
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد قررت، ابتداء من عام 2027، يقتصر منح الحماية المؤقتة للمتقدمين الجدد من أوكرانيا على من أوفوا... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T09:49+0000
2026-07-15T09:49+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: "مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الدفاعية المتطورة لأوكرانيا، ستُمنح الحماية المؤقتة مستقبلًا فقط لمن استوفوا التزاماتهم العسكرية في أوكرانيا، وسيقتصر هذا القيد على المتقدمين الجدد للحصول على الحماية المؤقتة، ولن يشمل الأشخاص الذين يتمتعون بالفعل بالحماية المؤقتة داخل الاتحاد الأوروبي".وكان المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، قد أعلن الشهر الماضي أن المفوضية الأوروبية اقترحت تمديد آلية استقبال اللاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي حتى آذار/مارس 2028، مع استثناء الأوكرانيين الوافدين حديثًا ممن تنطبق عليهم الخدمة العسكرية.ويمارس نظام كييف كل أنواع العنف من أجل سَوق الشباب الأوكرانيين إلى التجنيد القسري الإجباري.وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا
https://sarabic.ae/20230206/أقارب-الأسرى-الأوكرانيين-يتوسلون-روسيا-لإبقاء-ذويهم-فيها-لتجنب-التجنيد-القسري-1073190957.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

أوروبا تنقلب على الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد لدى نظام كييف وتحرمهم من الحماية

09:49 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورأوكرانيون يعبرون أحد معابر الحدود الأوكرانية البولندية
أوكرانيون يعبرون أحد معابر الحدود الأوكرانية البولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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تابعنا عبر
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد قررت، ابتداء من عام 2027، يقتصر منح الحماية المؤقتة للمتقدمين الجدد من أوكرانيا على من أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بالخدمة العسكرية.
وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: "مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الدفاعية المتطورة لأوكرانيا، ستُمنح الحماية المؤقتة مستقبلًا فقط لمن استوفوا التزاماتهم العسكرية في أوكرانيا، وسيقتصر هذا القيد على المتقدمين الجدد للحصول على الحماية المؤقتة، ولن يشمل الأشخاص الذين يتمتعون بالفعل بالحماية المؤقتة داخل الاتحاد الأوروبي".
وكان المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، قد أعلن الشهر الماضي أن المفوضية الأوروبية اقترحت تمديد آلية استقبال اللاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي حتى آذار/مارس 2028، مع استثناء الأوكرانيين الوافدين حديثًا ممن تنطبق عليهم الخدمة العسكرية.
ويضع هذا القرار الشبان الأوكرانيين المستدعون لأداء الخدمة العسكرية، والفارين إلى أوروبا، تحت رحمة نظام كييف الذي سيلقي بهم إلى الموت المحتم.
ويمارس نظام كييف كل أنواع العنف من أجل سَوق الشباب الأوكرانيين إلى التجنيد القسري الإجباري.
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ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار الفائت، وأمرت الوثيقة جميع المسؤولين عن الخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا
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