https://sarabic.ae/20260715/أوروبا-تنقلب-على-الأوكرانيين-المطلوبين-للتجنيد-لدى-نظام-كييف-وتحرمهم-من-الحماية-1115221232.html

أوروبا تنقلب على الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد لدى نظام كييف وتحرمهم من الحماية

أوروبا تنقلب على الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد لدى نظام كييف وتحرمهم من الحماية

سبوتنيك عربي

أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد قررت، ابتداء من عام 2027، يقتصر منح الحماية المؤقتة للمتقدمين الجدد من أوكرانيا على من أوفوا... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T09:49+0000

2026-07-15T09:49+0000

2026-07-15T09:49+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: "مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الدفاعية المتطورة لأوكرانيا، ستُمنح الحماية المؤقتة مستقبلًا فقط لمن استوفوا التزاماتهم العسكرية في أوكرانيا، وسيقتصر هذا القيد على المتقدمين الجدد للحصول على الحماية المؤقتة، ولن يشمل الأشخاص الذين يتمتعون بالفعل بالحماية المؤقتة داخل الاتحاد الأوروبي".وكان المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، قد أعلن الشهر الماضي أن المفوضية الأوروبية اقترحت تمديد آلية استقبال اللاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي حتى آذار/مارس 2028، مع استثناء الأوكرانيين الوافدين حديثًا ممن تنطبق عليهم الخدمة العسكرية.ويمارس نظام كييف كل أنواع العنف من أجل سَوق الشباب الأوكرانيين إلى التجنيد القسري الإجباري.وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا

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