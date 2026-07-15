https://sarabic.ae/20260715/إندونيسيا-تعيد-تشغيل-أحد-أقدم-مفاعلاتها-النووية-1115224549.html
إندونيسيا تعيد تشغيل أحد أقدم مفاعلاتها النووية
إندونيسيا تعيد تشغيل أحد أقدم مفاعلاتها النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحوث والابتكار، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا أعادت تشغيل مفاعل البحوث النووية "تريغا 2000"، الذي دخل الخدمة لأول مرة عام... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T12:53+0000
2026-07-15T12:53+0000
2026-07-15T12:53+0000
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وذكرت الوكالة أن "المفاعل، الذي تبلغ قدرته ميغاواطًا واحدًا ويقع في مدينة باندونغ، استأنف العمل بعد خضوعه لعملية تطوير. وترخيص تشغيله ساري المفعول حتى تموز/يوليو 2027"، مشيرة إلى أن "المفاعل كان متوقفًا فعليًا عن العمل منذ أيلول/سبتمبر 2011".وأوضحت الوكالة أن أعمال التطوير شملت أنظمة التبريد والتهوية، وجسم المفاعل، ومعدات أخرى، بما أسهم في تعزيز مستوى السلامة وموثوقية تشغيل المفاعل.ويُستخدم مفاعل "تريغا 2000" في الأبحاث العلمية بمجال الهندسة النووية، وإنتاج النظائر المشعة، وتطوير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. كما يُستخدم لإجراء تحليل بالتنشيط النيوتروني، وهو أسلوب يتيح تحديد التركيب الكيميائي لمختلف المواد بدقة عالية.
https://sarabic.ae/20260414/إندونيسيا-تعتزم-استيراد-النفط-والغاز-الروسي-وسط-اضطرابات-السوق-العالمية-1112552636.html
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أخبار إندونيسيا, مفاعل نووي, العالم, قطاع الطاقة, الطاقة النووية
أخبار إندونيسيا, مفاعل نووي, العالم, قطاع الطاقة, الطاقة النووية
إندونيسيا تعيد تشغيل أحد أقدم مفاعلاتها النووية
أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحوث والابتكار، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا أعادت تشغيل مفاعل البحوث النووية "تريغا 2000"، الذي دخل الخدمة لأول مرة عام 1965 في عهد أول رئيس للبلاد أحمد سوكارنو.
وذكرت الوكالة أن "المفاعل، الذي تبلغ قدرته ميغاواطًا واحدًا ويقع في مدينة باندونغ، استأنف العمل بعد خضوعه لعملية تطوير. وترخيص تشغيله ساري المفعول حتى تموز/يوليو 2027"، مشيرة إلى أن "المفاعل كان متوقفًا فعليًا عن العمل منذ أيلول/سبتمبر 2011".
وأكدت أن إعادة المفاعل إلى الخدمة ستسهم في تسريع تطوير الأبحاث النووية، وتوسيع التعاون العلمي الدولي، وتعزيز قدرات إندونيسيا في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.
وأوضحت الوكالة أن أعمال التطوير شملت أنظمة التبريد والتهوية، وجسم المفاعل
، ومعدات أخرى، بما أسهم في تعزيز مستوى السلامة وموثوقية تشغيل المفاعل.
ويُستخدم مفاعل "تريغا 2000" في الأبحاث العلمية بمجال الهندسة النووية
، وإنتاج النظائر المشعة، وتطوير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. كما يُستخدم لإجراء تحليل بالتنشيط النيوتروني، وهو أسلوب يتيح تحديد التركيب الكيميائي لمختلف المواد بدقة عالية.