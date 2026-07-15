https://sarabic.ae/20260715/الأعلى-215-مليون-دولار-مكافآت-المنتخبات-العربية-في-كأس-العالم-1115216708.html
الأعلى 21.5 مليون دولار... مكافآت المنتخبات العربية في كأس العالم
الأعلى 21.5 مليون دولار... مكافآت المنتخبات العربية في كأس العالم
سبوتنيك عربي
لم تكن مكاسب المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 فنية فقط، بل امتدت إلى عوائد مالية بملايين الدولارات، مع تصدر المغرب القائمة، وحضور قوي لمصر وبقية المنتخبات... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T07:22+0000
2026-07-15T07:22+0000
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انفوجرافيك, كأس العالم 2026, инфографика
انفوجرافيك, كأس العالم 2026, инфографика
الأعلى 21.5 مليون دولار... مكافآت المنتخبات العربية في كأس العالم
لم تكن مكاسب المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 فنية فقط، بل امتدت إلى عوائد مالية بملايين الدولارات، مع تصدر المغرب القائمة، وحضور قوي لمصر وبقية المنتخبات العربية.