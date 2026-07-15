https://sarabic.ae/20260715/خبير-الولايات-المتحدة-لا-تريد-نزاعات-في-الفضاء-الخارجي-مع-روسيا-1115225631.html
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T13:25+0000
2026-07-15T13:25+0000
2026-07-15T13:25+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
سبوتنيك عربي
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
"ناسا" تعلن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة. بهذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والأمريكي، الأستاذ إميل أمين:قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا. بهذا الخصوص، قال الباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور محمد ربيع الديهي:قبرص تسحب صفة اللجوء عن 95 شخصا وترفض آلاف طلبات السوريين. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي والمحلل السياسي، الدكتور ماجد دبسي:موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء. حول هذا الموضوع، مدير معهد الدراسات البيئة في جامعة "البلمند"، الدكتور منال نادر:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2026
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0f/1115225454_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_5c3017a88b06fa8cc56bf902c2baec2b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
"ناسا" تعلن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة. بهذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والأمريكي، الأستاذ إميل أمين:
"يدرك الأمريكيون أن لروسيا باعًا طويلًا في الفضاء الخارجي، والأمر الآخر أن روسيا تكاد تكون المحرك الرئيسي للمحطة الدولية والفاعل الأكبر فيها. لدى الروس الأدوات، ولديهم الرؤى، والأهم أن لديهم العلم الفيزيائي في الفضاء، ويبدو أن الأمريكيين يريدون ألا تكون هناك نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا".
قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا. بهذا الخصوص، قال الباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور محمد ربيع الديهي:
"مصر وتركيا قوتان مهمتان في الشرق الأوسط على صعيد الاستقرار والأمن والتعاون الاستراتيجي؛ لذلك من الطبيعي أن يقلق هذا التعاون إسرائيل التي لديها أطماع توسعية وتدميرية في المنطقة".
قبرص تسحب صفة اللجوء عن 95 شخصا وترفض آلاف طلبات السوريين. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي والمحلل السياسي، الدكتور ماجد دبسي:
"تبرز أبعاد سياسية خفية وراء تشديد قبرص على ملف اللجوء السوري، تزامنًا مع قمة أطلسية وتحولات إقليمية، وهو مشهد يؤكد أن "الذرائع الإنسانية" تسقط سريعا أمام حسابات النفوذ والثروة".
موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء. حول هذا الموضوع، مدير معهد الدراسات البيئة في جامعة "البلمند"، الدكتور منال نادر:
"مع كل موجة حر، تتصاعد فاتورة الطاقة والتبريد لتثقل كاهل المصانع والمنازل، بينما تختنق الزراعة ويهتز الأمن الغذائي. هكذا تتحول الحرارة إلى سلسلة مترابطة تضرب الدخل والاستقرار الاجتماعي".
التفاصيل في الملف الصوتي...