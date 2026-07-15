https://sarabic.ae/20260715/خبير-الولايات-المتحدة-لا-تريد-نزاعات-في-الفضاء-الخارجي-مع-روسيا-1115225631.html

خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا

خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T13:25+0000

2026-07-15T13:25+0000

2026-07-15T13:25+0000

راديو

بلا قيود

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0f/1115225454_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0db7238e8a7a5c0126e342ffac5f800a.png

خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا سبوتنيك عربي خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا

"ناسا" تعلن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة. بهذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والأمريكي، الأستاذ إميل أمين:قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا. بهذا الخصوص، قال الباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور محمد ربيع الديهي:قبرص تسحب صفة اللجوء عن 95 شخصا وترفض آلاف طلبات السوريين. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي والمحلل السياسي، الدكتور ماجد دبسي:موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء. حول هذا الموضوع، مدير معهد الدراسات البيئة في جامعة "البلمند"، الدكتور منال نادر:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио