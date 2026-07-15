خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا

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الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير تهدد بإنهيار صرح القانون الدولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260715/خبير-الولايات-المتحدة-لا-تريد-نزاعات-في-الفضاء-الخارجي-مع-روسيا-1115225631.html
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T13:25+0000
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راديو
بلا قيود
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خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
سبوتنيك عربي
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
"ناسا" تعلن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة. بهذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والأمريكي، الأستاذ إميل أمين:قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا. بهذا الخصوص، قال الباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور محمد ربيع الديهي:قبرص تسحب صفة اللجوء عن 95 شخصا وترفض آلاف طلبات السوريين. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي والمحلل السياسي، الدكتور ماجد دبسي:موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء. حول هذا الموضوع، مدير معهد الدراسات البيئة في جامعة "البلمند"، الدكتور منال نادر:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا

13:25 GMT 15.07.2026
راديو
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
"ناسا" تعلن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء لأطول فترة ممكنة. بهذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والأمريكي، الأستاذ إميل أمين:

"يدرك الأمريكيون أن لروسيا باعًا طويلًا في الفضاء الخارجي، والأمر الآخر أن روسيا تكاد تكون المحرك الرئيسي للمحطة الدولية والفاعل الأكبر فيها. لدى الروس الأدوات، ولديهم الرؤى، والأهم أن لديهم العلم الفيزيائي في الفضاء، ويبدو أن الأمريكيين يريدون ألا تكون هناك نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا".

قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية المشتركة بين مصر وتركيا. بهذا الخصوص، قال الباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور محمد ربيع الديهي:
"مصر وتركيا قوتان مهمتان في الشرق الأوسط على صعيد الاستقرار والأمن والتعاون الاستراتيجي؛ لذلك من الطبيعي أن يقلق هذا التعاون إسرائيل التي لديها أطماع توسعية وتدميرية في المنطقة".
قبرص تسحب صفة اللجوء عن 95 شخصا وترفض آلاف طلبات السوريين. وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الأوروبي والمحلل السياسي، الدكتور ماجد دبسي:

"تبرز أبعاد سياسية خفية وراء تشديد قبرص على ملف اللجوء السوري، تزامنًا مع قمة أطلسية وتحولات إقليمية، وهو مشهد يؤكد أن "الذرائع الإنسانية" تسقط سريعا أمام حسابات النفوذ والثروة".

موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء. حول هذا الموضوع، مدير معهد الدراسات البيئة في جامعة "البلمند"، الدكتور منال نادر:
"مع كل موجة حر، تتصاعد فاتورة الطاقة والتبريد لتثقل كاهل المصانع والمنازل، بينما تختنق الزراعة ويهتز الأمن الغذائي. هكذا تتحول الحرارة إلى سلسلة مترابطة تضرب الدخل والاستقرار الاجتماعي".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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