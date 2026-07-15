https://sarabic.ae/20260715/علماء-يكشفون-عن-الطريقة-الصحيحة-لغسل-الخضار-لتجنب-الطفيليات-المعوية-1115226328.html
علماء يكشفون عن الطريقة الصحيحة لغسل الخضار لتجنب الطفيليات المعوية
علماء يكشفون عن الطريقة الصحيحة لغسل الخضار لتجنب الطفيليات المعوية
سبوتنيك عربي
حذر خبراء الصحة من تزايد مخاطر الإصابة ببعض الطفيليات المعوية التي قد تؤدي إلى نوبات إسهال مائي شديد، قد يكون عنيفًا في بعض الحالات، خاصة خلال فصل الصيف، مع... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T14:02+0000
2026-07-15T14:02+0000
2026-07-15T14:02+0000
مجتمع
الصحة
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وتأتي هذه التحذيرات في ظل تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بداء "السيكلوسبورا" في عدة مناطق، بينما لا يزال مصدر بعض التفشيات قيد التحقيق.وأوضح الباحثون أن طفيلي "سايكلوسبورا كاييتانيسيس"، ينتقل غالبًا من خلال تناول الخضراوات الورقية والأعشاب والفواكه الطازجة أو شرب مياه ملوثة ببقايا الفضلات، ولا ينتقل مباشرة من شخص إلى آخر. وتشمل الأعراض الإسهال المائي، وتقلصات البطن، والغثيان، والانتفاخ، والإرهاق، وقد تستمر لأسابيع إذا لم تُشخَّص وتُعالج بالشكل المناسب، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية.كما ينصح بمراجعة الطبيب عند استمرار الإسهال لعدة أيام أو ظهور علامات الجفاف، لأن العدوى قد تتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية في بعض الحالات.ولفت الباحثون إلى أن هذه الطفيليات تمثل خطرًا أكبر على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة، مؤكدين أن التشخيص المبكر والالتزام بإجراءات الوقاية يساهمان بشكل كبير في الحد من المضاعفات ومنع انتشار العدوى.لأول مرة... علماء يرصدون سكرا حقيقيا في الفضاء الخارجي
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الصحة
علماء يكشفون عن الطريقة الصحيحة لغسل الخضار لتجنب الطفيليات المعوية
حذر خبراء الصحة من تزايد مخاطر الإصابة ببعض الطفيليات المعوية التي قد تؤدي إلى نوبات إسهال مائي شديد، قد يكون عنيفًا في بعض الحالات، خاصة خلال فصل الصيف، مع ازدياد انتقال العدوى عبر الأغذية والمياه الملوثة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بداء "السيكلوسبورا" في عدة مناطق، بينما لا يزال مصدر بعض التفشيات قيد التحقيق.
وأوضح الباحثون أن طفيلي "سايكلوسبورا كاييتانيسيس"، ينتقل غالبًا من خلال تناول الخضراوات الورقية والأعشاب والفواكه الطازجة أو شرب مياه ملوثة ببقايا الفضلات، ولا ينتقل مباشرة من شخص إلى آخر. وتشمل الأعراض الإسهال المائي، وتقلصات البطن، والغثيان، والانتفاخ، والإرهاق، وقد تستمر لأسابيع إذا لم تُشخَّص وتُعالج بالشكل المناسب، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت
" العلمية.
وأشار الخبراء إلى أن الوقاية تبدأ بالالتزام بقواعد سلامة الغذاء، مثل غسل الخضراوات والفواكه جيدًا، واستخدام مياه شرب آمنة، وغسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، مع طهي الأطعمة عند الإمكان، خاصة في المناطق التي تشهد تفشيات للمرض.
كما ينصح بمراجعة الطبيب عند استمرار الإسهال لعدة أيام أو ظهور علامات الجفاف، لأن العدوى قد تتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية في بعض الحالات.
ولفت الباحثون إلى أن هذه الطفيليات تمثل خطرًا أكبر على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة، مؤكدين أن التشخيص المبكر والالتزام بإجراءات الوقاية يساهمان بشكل كبير في الحد من المضاعفات ومنع انتشار العدوى.