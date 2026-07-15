https://sarabic.ae/20260715/مصر-وروسيا-بصدد-اتخاذ-خطوة-حاسمة-نحو-نقلة-نوعية-للاستثمارات-المشتركة-1115227500.html
مصر وروسيا بصدد اتخاذ خطوة حاسمة نحو نقلة نوعية للاستثمارات المشتركة
مصر وروسيا بصدد اتخاذ خطوة حاسمة نحو نقلة نوعية للاستثمارات المشتركة
سبوتنيك عربي
صرح الممثل التجاري الروسي لدى مصر، أليكسي تيفانيان، اليوم الأربعاء، بأن وفدا من وزارة الصناعة والتجارة الروسية سيزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برفقة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال تيفانيان، اليوم الأربعاء، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "سيزور ممثلو وزارة الصناعة والتجارة الروسية، برفقة المطور المسؤول عن المنطقة الصناعية الروسية ورجال أعمال روس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة".وأوضح أن الشركة المختارة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تُعدّ من أكبر شركات التطوير في روسيا، ولديها خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع مطلوبة في المنطقة.وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، باختيار الشركة المطورة للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأكد وزير الخارجية المصري أن "هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية نحو تفعيل المشروع، وجذب الاستثمارات، وبدء التشغيل الفعلي للمنطقة خلال الفترة المقبلة".وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في أيار/مايو الماضي، بأن القطاعات ذات الأولوية لتطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر تشمل الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وإنتاج المعدات الزراعية، والمعدات الطبية.
https://sarabic.ae/20260715/مصر-وروسيا-تعلنان-اختيار-المطور-الصناعي-للمنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس--1115221940.html
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أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الأخبار
مصر وروسيا بصدد اتخاذ خطوة حاسمة نحو نقلة نوعية للاستثمارات المشتركة
صرح الممثل التجاري الروسي لدى مصر، أليكسي تيفانيان، اليوم الأربعاء، بأن وفدا من وزارة الصناعة والتجارة الروسية سيزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برفقة ممثلين عن الشركة المطوّرة للمنطقة الصناعية الروسية ورجال أعمال روس.
وقال تيفانيان، اليوم الأربعاء، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، إنه "سيزور ممثلو وزارة الصناعة والتجارة الروسية، برفقة المطور المسؤول عن المنطقة الصناعية الروسية ورجال أعمال روس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن الشركة المختارة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تُعدّ من أكبر شركات التطوير في روسيا، ولديها خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع مطلوبة في المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
، خلال اتصال هاتفي، باختيار الشركة المطورة للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد وزير الخارجية المصري أن "هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية نحو تفعيل المشروع، وجذب الاستثمارات، وبدء التشغيل الفعلي للمنطقة خلال الفترة المقبلة".
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية
، في أيار/مايو الماضي، بأن القطاعات ذات الأولوية لتطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر تشمل الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وإنتاج المعدات الزراعية، والمعدات الطبية.