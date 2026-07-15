https://sarabic.ae/20260715/مصر-وروسيا-تعلنان-اختيار-المطور-الصناعي-للمنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس--1115221940.html
مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا من وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، حيث تم إخطار الجانب المصري خلال الاتصال... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T10:22+0000
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وأكد الوزير عبد العاطي محورية هذه الخطوة في مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يُعد استكمالًا للمحادثات التي عقدها عبد العاطي مع نظيره الروسي، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارته إلى موسكو في أبريل/نيسان 2026. وأكد حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سويًا لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.
https://sarabic.ae/20260709/خبير-مصري-لـسبوتنيك-تركيب-الوعاء-الضاغط-في-الضبعة-علامة-فارقة-وروسيا-تفي-بالتزاماتها-رغم-التحديات-1115080868.html
https://sarabic.ae/20260618/روسيا-تؤكد-استعدادها-لتوسيع-التعاون-مع-مصر-في-مجالي-الأدوية-والذكاء-الاصطناعي-الطبي-1114476946.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا من وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، حيث تم إخطار الجانب المصري خلال الاتصال بتحديد المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد الوزير عبد العاطي محورية هذه الخطوة في مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يُعد استكمالًا للمحادثات التي عقدها عبد العاطي مع نظيره الروسي، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارته إلى موسكو
في أبريل/نيسان 2026.
من جانبه، ثمّن وزير الصناعة والتجارة الروسي الجهود المصرية في إطار تدشين وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والخطوات التشريعية ونماذج الحوافز والتسهيلات المتقدمة التي يوفرها الجانب المصري في هذا الصدد.
وأكد حرص الجانب الروسي
على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سويًا لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.