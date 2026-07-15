https://sarabic.ae/20260715/مصر-وروسيا-تعلنان-اختيار-المطور-الصناعي-للمنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس--1115221940.html

مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

سبوتنيك عربي

تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا من وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، حيث تم إخطار الجانب المصري خلال الاتصال... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T10:22+0000

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وأكد الوزير عبد العاطي محورية هذه الخطوة في مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يُعد استكمالًا للمحادثات التي عقدها عبد العاطي مع نظيره الروسي، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارته إلى موسكو في أبريل/نيسان 2026. وأكد حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سويًا لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.

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