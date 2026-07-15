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الكرملين: الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور والولايات المتحدة لا تملك وقتا لأوكرانيا
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مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا من وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، حيث تم إخطار الجانب المصري خلال الاتصال... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T10:22+0000
2026-07-15T10:22+0000
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وأكد الوزير عبد العاطي محورية هذه الخطوة في مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يُعد استكمالًا للمحادثات التي عقدها عبد العاطي مع نظيره الروسي، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارته إلى موسكو في أبريل/نيسان 2026. وأكد حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سويًا لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.
https://sarabic.ae/20260709/خبير-مصري-لـسبوتنيك-تركيب-الوعاء-الضاغط-في-الضبعة-علامة-فارقة-وروسيا-تفي-بالتزاماتها-رغم-التحديات-1115080868.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

مصر وروسيا تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

10:22 GMT 15.07.2026
© AP Photo / Sam Madgyسفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية
سفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Sam Madgy
تابعنا عبر
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا من وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، حيث تم إخطار الجانب المصري خلال الاتصال بتحديد المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد الوزير عبد العاطي محورية هذه الخطوة في مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يُعد استكمالًا للمحادثات التي عقدها عبد العاطي مع نظيره الروسي، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارته إلى موسكو في أبريل/نيسان 2026.
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9 يوليو, 18:21 GMT

من جانبه، ثمّن وزير الصناعة والتجارة الروسي الجهود المصرية في إطار تدشين وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والخطوات التشريعية ونماذج الحوافز والتسهيلات المتقدمة التي يوفرها الجانب المصري في هذا الصدد.

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وأكد حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سويًا لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.
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