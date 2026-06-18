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روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي
روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي
سبوتنيك عربي
أكد الممثل التجاري لروسيا في مصر، أليكسي تيفانيان، اليوم الخميس، أن التعاون الروسي المصري في المجال التجاري والاقتصادي يشهد، في السنوات الأخیرة، تطورا فعالا... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأشار تيفانيان إلى أن "تنفیذ المشاریع الكبرى في مجالات الطاقة، والھندسة المیكانیكیة، وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والتعاون الوثیق في مجال ضمان الأمن الغذائي، وتطویر التعاون الصناعي، فضلا عن النمو المطَّرد في حجم التبادل التجاري الذي تضاعف تقریبا خلال السنوات الأربعة الماضیة، مثالا واضحا على ذلك".جاءت تصريحات تيفانيان في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، في إطار مشاركة كبيرة لشركات روسية في النسخة الـ 5 من المؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري في مجال الرعاية الصحية.وتابع أنه "بدعم من التمثیل التجاري لروسیا الاتحادیة في جمھوریة مصرالعربیة، فإن الشركات الروسیة تقوم بالفعل بتورید أدویة علاج الأورام، والأطراف الصناعیة، والأدوات الجراحیة، كما أنه یجري بحث التعاون في مجال تورید الأنسولین إلى جانب الإنتاج المشترك لمختلف المستحضرات الدوائیة".وتشارك الشركات والمؤسسات الحكومیة الروسیة بفعالیة في أكبر معرض دولي طبي يُقام في القاهرة "Africa Health ExCon 2026"، المنعقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات". وختم الممثل التجاري لروسيا في مصر، أليكسي تيفانيان، البيان قائلا: "إني على ثقة بأننا من خلال الجھود المشتركة سنتمكن من الإسھام بشكل كبیر في تطویر العلاقات التجاریة والاقتصادیة الثنائیة بشكل عام، وسیواصل التمثیل التجاري الروسي في مصر تقدیم كل أشكال الدعم الممكنة لمؤسساتنا الحكومیة الرائدة والھیئات الخاصة من أجل تحقیق ھذا الھدف".
https://sarabic.ae/20260515/مصر-وروسيا-تؤكدان-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-وتسريع-مشروعات-الضبعة-على-هامش-بريكس--1113436129.html
https://sarabic.ae/20251119/الكرملين-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-مهمة-للغاية-وتعد-مشروعا-رائدا-للتعاون-بين-روسيا-ومصر-1107277623.html
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روسيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي

روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي

14:12 GMT 18.06.2026
© Photo / الممثلية التجارية لروسيا في مصر النسخة الخامسة من المؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، القاهرة، مصر
 النسخة الخامسة من المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2026، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Photo / الممثلية التجارية لروسيا في مصر
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أكد الممثل التجاري لروسيا في مصر، أليكسي تيفانيان، اليوم الخميس، أن التعاون الروسي المصري في المجال التجاري والاقتصادي يشهد، في السنوات الأخیرة، تطورا فعالا للغایة رغم الضغوط الخارجیة.
وأشار تيفانيان إلى أن "تنفیذ المشاریع الكبرى في مجالات الطاقة، والھندسة المیكانیكیة، وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والتعاون الوثیق في مجال ضمان الأمن الغذائي، وتطویر التعاون الصناعي، فضلا عن النمو المطَّرد في حجم التبادل التجاري الذي تضاعف تقریبا خلال السنوات الأربعة الماضیة، مثالا واضحا على ذلك".
جاءت تصريحات تيفانيان في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، في إطار مشاركة كبيرة لشركات روسية في النسخة الـ 5 من المؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف أن "قطاع الصناعات الدوائیة والطبیة والتقنیات الحدیثة في مجال الرعایة الصحیة من أكثر مجالات التعاون الواعدة والحيوية والمتطورة بین روسيا ومصر، إذ یبدي الشركاء المصریون اھتماما بالخبرة الروسیة في مجالات البحث العلمي، وتطویر الأدویة واللقاحات، وأحدث المعدات الطبیة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشخیص الأمراض وتحلیلھا، كما أن الكفاءة العالیة للعلماء والأطباء المصریین والقدرات الصناعیة المتنامیة لمصر وموقعھا الجغرافي المتمیز يهيئون ظروفاً مواتیة للتعاون الشامل بین بلدینا في ھذا المجال".
وتابع أنه "بدعم من التمثیل التجاري لروسیا الاتحادیة في جمھوریة مصرالعربیة، فإن الشركات الروسیة تقوم بالفعل بتورید أدویة علاج الأورام، والأطراف الصناعیة، والأدوات الجراحیة، كما أنه یجري بحث التعاون في مجال تورید الأنسولین إلى جانب الإنتاج المشترك لمختلف المستحضرات الدوائیة".

ولفت تيفانيان إلى أنه "في الأیام الأخیرة، نجحت شركة "بروف بولیمید" الروسیة والھیئة العامة للرعایة الصحیة المصریة في إطلاق مشروع للفحص الطبي الدوري لسكان مصر في محافظتي المنیا والسویس، وذلك في إطار المبادرة الحكومیة المصرية "اطمن" للكشف المبكر عن الأمراض، وخلال الفحوصات الطبیة یتم استخدام تقنیات روسیة للتشخیص بالذكاء الاصطناعي ومعدات طبیة روسیة، إذ یخضع المرضى للفحص بهدف الكشف عن أنواع مختلفة من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والأوعیة الدمویة والأورام"، مشيرا إلى أن "مراسم إطلاق المشروع حضرها وزیر الصحة والسكان المصري، ورئیس الھیئة العامة للرعایة الصحیة، ومحافظي المنیا والسویس".

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وتشارك الشركات والمؤسسات الحكومیة الروسیة بفعالیة في أكبر معرض دولي طبي يُقام في القاهرة "Africa Health ExCon 2026"، المنعقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات".
وأعلن الممثل التجاري لروسيا في مصر، أليكسي تيفانيان، في بيانه أنه "على ھامش المعرض وبدعم من التمثیل التجاري لروسیا الاتحادیة، تم بالفعل توقیع اتفاقیات لتورید لقاحات شلل الأطفال والحمى الصفراء إلى مصر، مع إمكانیة نقل التكنولوجیا كمرحلة لاحقة، كما تم توقیع اتفاقیات للتعاون من أجل إدخال خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحلیل الفحوصات والتشخیص إلى منظومة الرعایة الصحیة المصریة، وكذلك للتعاون في مجال الطب النووي، ولا شك أن التعاون بین روسیا ومصر في المجالین الطبي والدوائي يحظى بإمكانات ھائلة".
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وختم الممثل التجاري لروسيا في مصر، أليكسي تيفانيان، البيان قائلا: "إني على ثقة بأننا من خلال الجھود المشتركة سنتمكن من الإسھام بشكل كبیر في تطویر العلاقات التجاریة والاقتصادیة الثنائیة بشكل عام، وسیواصل التمثیل التجاري الروسي في مصر تقدیم كل أشكال الدعم الممكنة لمؤسساتنا الحكومیة الرائدة والھیئات الخاصة من أجل تحقیق ھذا الھدف".
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