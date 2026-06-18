https://sarabic.ae/20260618/روسيا-تؤكد-استعدادها-لتوسيع-التعاون-مع-مصر-في-مجالي-الأدوية-والذكاء-الاصطناعي-الطبي-1114476946.html

روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي

روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي

سبوتنيك عربي

أكد الممثل التجاري لروسيا في مصر، أليكسي تيفانيان، اليوم الخميس، أن التعاون الروسي المصري في المجال التجاري والاقتصادي يشهد، في السنوات الأخیرة، تطورا فعالا... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T14:12+0000

2026-06-18T14:12+0000

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وأشار تيفانيان إلى أن "تنفیذ المشاریع الكبرى في مجالات الطاقة، والھندسة المیكانیكیة، وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والتعاون الوثیق في مجال ضمان الأمن الغذائي، وتطویر التعاون الصناعي، فضلا عن النمو المطَّرد في حجم التبادل التجاري الذي تضاعف تقریبا خلال السنوات الأربعة الماضیة، مثالا واضحا على ذلك".جاءت تصريحات تيفانيان في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، في إطار مشاركة كبيرة لشركات روسية في النسخة الـ 5 من المؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري في مجال الرعاية الصحية.وتابع أنه "بدعم من التمثیل التجاري لروسیا الاتحادیة في جمھوریة مصرالعربیة، فإن الشركات الروسیة تقوم بالفعل بتورید أدویة علاج الأورام، والأطراف الصناعیة، والأدوات الجراحیة، كما أنه یجري بحث التعاون في مجال تورید الأنسولین إلى جانب الإنتاج المشترك لمختلف المستحضرات الدوائیة".وتشارك الشركات والمؤسسات الحكومیة الروسیة بفعالیة في أكبر معرض دولي طبي يُقام في القاهرة "Africa Health ExCon 2026"، المنعقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات". وختم الممثل التجاري لروسيا في مصر، أليكسي تيفانيان، البيان قائلا: "إني على ثقة بأننا من خلال الجھود المشتركة سنتمكن من الإسھام بشكل كبیر في تطویر العلاقات التجاریة والاقتصادیة الثنائیة بشكل عام، وسیواصل التمثیل التجاري الروسي في مصر تقدیم كل أشكال الدعم الممكنة لمؤسساتنا الحكومیة الرائدة والھیئات الخاصة من أجل تحقیق ھذا الھدف".

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