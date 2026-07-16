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الحدث من سبوتنيك
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خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
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سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260716/اللاجئون-في-مرمى-الخوارزميات-كيف-تسرق-منصات-التواصل-الاجتماعي-بوصلتك-الأخلاقية؟-1115248967.html
اللاجئون في مرمى الخوارزميات... كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
اللاجئون في مرمى الخوارزميات... كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": مفوضية اللاجئين تؤكد أن خطاب الكراهية والمعلومات المضللة يشكلان مخاطر على اللاجئين. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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راديو
صدى الحياة
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اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
سبوتنيك عربي
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن القلق إزاء انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وتقنيات التزييف العميق، وما يترتب على ذلك من تفاقم للأضرار على أرض الواقع التي تلحق باللاجئين والعاملين في المجال الإنساني والتحريض عليها.حول هذا الموضوع، قال الباحث الصحفي، الأستاذ محمد زرقط:وأضاف زرقط في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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الأخبار
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

اللاجئون في مرمى الخوارزميات... كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟

13:03 GMT 16.07.2026
راديو
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": مفوضية اللاجئين تؤكد أن خطاب الكراهية والمعلومات المضللة يشكلان مخاطر على اللاجئين.
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن القلق إزاء انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وتقنيات التزييف العميق، وما يترتب على ذلك من تفاقم للأضرار على أرض الواقع التي تلحق باللاجئين والعاملين في المجال الإنساني والتحريض عليها.
حول هذا الموضوع، قال الباحث الصحفي، الأستاذ محمد زرقط:
"لم تعد منصات التواصل مجرد مساحات للتراسل، بل تحولت إلى ماكينات ضخمة لهندسة وعي المستخدمين وفق أجندة "اقتصاد الانتباه" حيث وقتك هو السلعة التي تُباع، وتعتمد الخوارزميات على "غرف الصدى" لحبسك في فقاعات من المحتوى التافه. هذا الترويج الممنهج للتفاهة ليس عبثيا، بل أداة لتفريغ المجتمعات من قيمها وتحويل المحظورات الأخلاقية إلى سلوكيات استهلاكية مقبولة تدريجيا".
وأضاف زرقط في حديثه لبرنامجنا:
"منصات التواصل صُمّمت لاختطاف مشاعرك، لذا تتحمل 60% من مسؤولية هندسة التفاهة وخطاب الكراهية الذي فاقم الكارثة ضد اللاجئين، بينما يتحمّل المستخدم 30% بمشاركته العاطفية غير الواعية، ويأتي تقاعس التشريعات ليكمل المعادلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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