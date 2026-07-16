https://sarabic.ae/20260716/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-بعض-السلع-المستوردة-من-البرازيل-1115234636.html
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض السلع المستوردة من البرازيل
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض السلع المستوردة من البرازيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب وجّه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية، متهمًا الرئيس... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T04:06+0000
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وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس": "اليوم وجّه الرئيس ترامب ممثل التجارة الأمريكي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية. ولا ينبغي أن يكون هناك أي التباس بشأن السبب: الرئيس لولا وحكومته لم يتفاوضا مع الولايات المتحدة بحسن نية".وأضاف أن "سياساته الاقتصادية سيئة للأمريكيين وسيئة للبرازيليين. وعلى مدار العام الماضي، قدّم لولا غروره الشخصي على التوصل إلى اتفاق يخدم رفاه الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن لذلك".يأتي هذا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تجاوز صلاحياته بفرضه حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية، مما أدى إلى تعطيل أداة رئيسية استخدمها الرئيس لفرض أجندته الاقتصادية".وأصدرت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة حكمها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".واستغل ترامب الرسوم الجمركية - الضرائب المفروضة على السلع المستوردة - كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية، وشكّلت هذه الرسوم محورا أساسيا في حرب تجارية عالمية أشعلها ترامب بعد توليه ولايته الثانية كرئيس، وهي حرب أدت إلى نفور الشركاء التجاريين، وأثرت على الأسواق المالية، وتسببت في حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
https://sarabic.ae/20260220/البرازيل-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-بشأن-رسوم-ترامب-الجمركية-بالغ-الأهمية-لنا-1110587496.html
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ترامب, أخبار البرازيل , فرض رسوم جديدة, العالم
ترامب, أخبار البرازيل , فرض رسوم جديدة, العالم
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض السلع المستوردة من البرازيل
04:06 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 16.07.2026)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب وجّه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية، متهمًا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وحكومته بعدم التفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية.
وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس": "اليوم وجّه الرئيس ترامب ممثل التجارة الأمريكي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية. ولا ينبغي أن يكون هناك أي التباس بشأن السبب: الرئيس لولا وحكومته لم يتفاوضا مع الولايات المتحدة بحسن نية".
وأضاف أن "سياساته الاقتصادية سيئة للأمريكيين وسيئة للبرازيليين. وعلى مدار العام الماضي، قدّم لولا غروره الشخصي على التوصل إلى اتفاق يخدم رفاه الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن لذلك".
يأتي هذا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تجاوز صلاحياته بفرضه حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية، مما أدى إلى تعطيل أداة رئيسية استخدمها الرئيس لفرض أجندته الاقتصادية".
وأصدرت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة حكمها
بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".
واستغل ترامب الرسوم الجمركية - الضرائب المفروضة على السلع المستوردة - كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية، وشكّلت هذه الرسوم محورا أساسيا في حرب تجارية عالمية أشعلها ترامب بعد توليه ولايته الثانية كرئيس، وهي حرب أدت إلى نفور الشركاء التجاريين، وأثرت على الأسواق المالية، وتسببت في حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.