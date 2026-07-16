تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟

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الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
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https://sarabic.ae/20260716/تصويت-برأيك-هل-تستغل-بعض-الدول-الانشغال-العالمي-بالمونديال-لتمرير-مصالحها-وتصعيد-النزاعات؟-1115235761.html
تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
سبوتنيك عربي
تتوجه أنظار الجماهير حول العالم كل 4 سنوات نحو الحدث "المونديالي" لمشاهدة منتخباتهم المفضلة، حيث يرى الناس في هذا الحدث مهربا ومتنفسا بعيدا عن أخبار الكوارث... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T06:10+0000
2026-07-16T06:10+0000
استطلاعات الرأي
كأس العالم 2026
العالم
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ولكن وفي خضم تسمّر الناس أمام شاشاتهم لمشاهدة "مالئة الدنيا وشاغلة الناس" كما يحب أن يصفها بعض المعلقين، تعمل بعض الأطراف الدولية عن قصد أو عن غير قصد لتسخير هذا الحدث لصالحها.فعلى سبيل المثال، الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في 7 يونيو/ حزيران من عام 1982، يعد أحد أهم الأمثلة، حيث تزامن مع انطلاق كأس العالم في 13 يونيو من العام نفسه، حيث ركزت وسائل الإعلام الحيز الأكبر من التغطية الإعلامية لكأس العالم، عوضا عن الاجتياح.وفي الوقت الحالي، تصاعدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط أيضا في خضم مباريات كأس العالم الجاري، حيث كثفت الولايات المتحدة القصف على إيران، بالرغم من إعلانهما سابقا التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار، وبالمقابل ردت إيران بقصف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.برأيك، هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر
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استطلاعات الرأي, كأس العالم 2026, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, كأس العالم 2026, العالم, опросы

تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟

06:10 GMT 16.07.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© REUTERS Stringer
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تتوجه أنظار الجماهير حول العالم كل 4 سنوات نحو الحدث "المونديالي" لمشاهدة منتخباتهم المفضلة، حيث يرى الناس في هذا الحدث مهربا ومتنفسا بعيدا عن أخبار الكوارث والحروب وما شابهها.
ولكن وفي خضم تسمّر الناس أمام شاشاتهم لمشاهدة "مالئة الدنيا وشاغلة الناس" كما يحب أن يصفها بعض المعلقين، تعمل بعض الأطراف الدولية عن قصد أو عن غير قصد لتسخير هذا الحدث لصالحها.
فعلى سبيل المثال، الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في 7 يونيو/ حزيران من عام 1982، يعد أحد أهم الأمثلة، حيث تزامن مع انطلاق كأس العالم في 13 يونيو من العام نفسه، حيث ركزت وسائل الإعلام الحيز الأكبر من التغطية الإعلامية لكأس العالم، عوضا عن الاجتياح.
وفي الوقت الحالي، تصاعدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط أيضا في خضم مباريات كأس العالم الجاري، حيث كثفت الولايات المتحدة القصف على إيران، بالرغم من إعلانهما سابقا التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار، وبالمقابل ردت إيران بقصف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.
برأيك، هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
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نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر
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