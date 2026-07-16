https://sarabic.ae/20260716/تصويت-برأيك-هل-تستغل-بعض-الدول-الانشغال-العالمي-بالمونديال-لتمرير-مصالحها-وتصعيد-النزاعات؟-1115235761.html
تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
سبوتنيك عربي
تتوجه أنظار الجماهير حول العالم كل 4 سنوات نحو الحدث "المونديالي" لمشاهدة منتخباتهم المفضلة، حيث يرى الناس في هذا الحدث مهربا ومتنفسا بعيدا عن أخبار الكوارث... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T06:10+0000
2026-07-16T06:10+0000
2026-07-16T06:10+0000
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ولكن وفي خضم تسمّر الناس أمام شاشاتهم لمشاهدة "مالئة الدنيا وشاغلة الناس" كما يحب أن يصفها بعض المعلقين، تعمل بعض الأطراف الدولية عن قصد أو عن غير قصد لتسخير هذا الحدث لصالحها.فعلى سبيل المثال، الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في 7 يونيو/ حزيران من عام 1982، يعد أحد أهم الأمثلة، حيث تزامن مع انطلاق كأس العالم في 13 يونيو من العام نفسه، حيث ركزت وسائل الإعلام الحيز الأكبر من التغطية الإعلامية لكأس العالم، عوضا عن الاجتياح.وفي الوقت الحالي، تصاعدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط أيضا في خضم مباريات كأس العالم الجاري، حيث كثفت الولايات المتحدة القصف على إيران، بالرغم من إعلانهما سابقا التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار، وبالمقابل ردت إيران بقصف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.برأيك، هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, كأس العالم 2026, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, كأس العالم 2026, العالم, опросы
تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
تتوجه أنظار الجماهير حول العالم كل 4 سنوات نحو الحدث "المونديالي" لمشاهدة منتخباتهم المفضلة، حيث يرى الناس في هذا الحدث مهربا ومتنفسا بعيدا عن أخبار الكوارث والحروب وما شابهها.
ولكن وفي خضم تسمّر الناس أمام شاشاتهم لمشاهدة "مالئة الدنيا وشاغلة الناس" كما يحب أن يصفها بعض المعلقين، تعمل بعض الأطراف الدولية عن قصد أو عن غير قصد لتسخير هذا الحدث لصالحها.
فعلى سبيل المثال، الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في 7 يونيو/ حزيران من عام 1982، يعد أحد أهم الأمثلة، حيث تزامن مع انطلاق كأس العالم في 13 يونيو من العام نفسه، حيث ركزت وسائل الإعلام الحيز الأكبر من التغطية الإعلامية لكأس العالم، عوضا عن الاجتياح.
وفي الوقت الحالي، تصاعدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط أيضا في خضم مباريات كأس العالم الجاري، حيث كثفت الولايات المتحدة القصف على إيران، بالرغم من إعلانهما سابقا التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار، وبالمقابل ردت إيران بقصف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.
برأيك، هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟