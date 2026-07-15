https://sarabic.ae/20260715/نهائي-كأس-العالم-على-موعد-مع-مفاجأة-غير-مسبوقة-خارج-المستطيل-الأخضر-1115222893.html
نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر
نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار إلى نهائي كأس العالم، ليس فقط لما سيشهده من منافسة على أرض الملعب، بل أيضًا لحدث استثنائي خارج المستطيل الأخضر، إذ كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقا للتقارير، قد تمتد استراحة ما بين الشوطين إلى 30 دقيقة، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أنها قد تبلغ 20 دقيقة، بدلاً من 15 دقيقة المعتمدة حاليًا، وذلك خلال المباراة المقررة على ملعب "إيست راذرفورد" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والتي ستجمع المنتخب الإسباني بالفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على إمكانية تعديل مدة الاستراحة بين الشوطين، شريطة موافقة حكم المباراة.وكان "فيفا" قد استحدث في وقت سابق استراحة قصيرة لمدة ثلاث دقائق خلال المباريات، بهدف تمكين اللاعبين من شرب المياه واستعادة الأنفاس، وهي خطوة أشارت تقارير إلى أنها أسهمت أيضًا في تحقيق عوائد مالية كبيرة من الإعلانات المصاحبة لها.كأس العالم قد يشهد أكبر توسع في تاريخه... "فيفا" يدرس مشاركة 64 منتخبا"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر
https://sarabic.ae/20260715/الأعلى-215-مليون-دولار-مكافآت-المنتخبات-العربية-في-كأس-العالم-1115216708.html
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كأس العالم 2026, مونديال 2026, رياضة, اسبانيا, الأرجنتين
كأس العالم 2026, مونديال 2026, رياضة, اسبانيا, الأرجنتين
نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر
تتجه الأنظار إلى نهائي كأس العالم، ليس فقط لما سيشهده من منافسة على أرض الملعب، بل أيضًا لحدث استثنائي خارج المستطيل الأخضر، إذ كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس تمديد فترة الاستراحة بين شوطي المباراة النهائية لتتجاوز المدة المعتادة.
ووفقا للتقارير، قد تمتد استراحة ما بين الشوطين إلى 30 دقيقة، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أنها قد تبلغ 20 دقيقة، بدلاً من 15 دقيقة المعتمدة حاليًا، وذلك خلال المباراة المقررة على ملعب "إيست راذرفورد" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والتي ستجمع المنتخب الإسباني بالفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.
ويأتي هذا التعديل لإفساح المجال أمام عرض فني ضخم يقام بين الشوطين، بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم مادونا، وشاكيرا، وجاستن بيبر، وفرقة "كولدبلاي"، إلى جانب فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية "بي تي إس".
وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على إمكانية تعديل مدة الاستراحة بين الشوطين، شريطة موافقة حكم المباراة.
وسيكون هذا العرض الثاني ضمن فعاليات المباراة النهائية، بعد الحفل الختامي الذي يسبق انطلاق اللقاء، والذي سيشهد مشاركة الفنانين لورا باوزيني، ونيكول شيرزينغر، وروبي ويليامز، إلى جانب صانع المحتوى الشهير "أي شو سبيد"، فيما يشارك الممثل الأمريكي توم كروز في فقرات الحفل.
وكان "فيفا" قد استحدث في وقت سابق استراحة قصيرة لمدة ثلاث دقائق خلال المباريات، بهدف تمكين اللاعبين من شرب المياه واستعادة الأنفاس، وهي خطوة أشارت تقارير إلى أنها أسهمت أيضًا في تحقيق عوائد مالية كبيرة من الإعلانات المصاحبة لها.