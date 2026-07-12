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كأس العالم قد يشهد أكبر توسع في تاريخه... "فيفا" يدرس مشاركة 64 منتخبا
كأس العالم قد يشهد أكبر توسع في تاريخه... "فيفا" يدرس مشاركة 64 منتخبا
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن الاتحاد يدرس إمكانية توسيع كأس العالم للرجال إلى 64 منتخبًا، مؤكدًا أن الفكرة تستحق النظر بعد... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T10:16+0000
2026-07-12T10:16+0000
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وأوضح إنفانتينو في تصريحات صحفية، أن زيادة عدد المنتخبات تهدف إلى منح مزيد من الدول فرصة المشاركة في المونديال، قائلا إن العالم بأكمله يجب أن يحلم بكأس العالم وليس فقط أوروبا وأمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أن جودة المنتخبات حول العالم تشهد تطورا مستمرا.ويأتي ذلك بعد رفع عدد المشاركين في نسخة 2026، إلى 48 منتخبًا بدلا من 32، في نظام أدى إلى تأهل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات إلى دور الـ32، أما نظام الـ64 منتخبا، فقد يعيد اعتماد تأهل أول وثاني كل مجموعة للأدوار الإقصائية، دون زيادة عدد المباريات التي يخوضها كل منتخب.وتشهد نسخة 2026، رقما قياسيا بإقامة 104 مباراة، بينما سيرفع نظام الـ64 منتخبا عدد مباريات البطولة إلى 128 مباراة.وكانت دول في أمريكا الجنوبية طرحت بالفعل فكرة تطبيق هذا التوسع في نسخة 2030، المقرر إقامتها في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
https://sarabic.ae/20260711/رئيس-فيفا-يوجه-رسالة-إلى-المنتخب-المصري-عقب-وداع-كأس-العالم-2026-1115132430.html
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أخبار الفيفا, رياضة, كأس العالم 2026, الأخبار, أخبار كرة القدم
أخبار الفيفا, رياضة, كأس العالم 2026, الأخبار, أخبار كرة القدم

كأس العالم قد يشهد أكبر توسع في تاريخه... "فيفا" يدرس مشاركة 64 منتخبا

10:16 GMT 12.07.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن الاتحاد يدرس إمكانية توسيع كأس العالم للرجال إلى 64 منتخبًا، مؤكدًا أن الفكرة تستحق النظر بعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة.
وأوضح إنفانتينو في تصريحات صحفية، أن زيادة عدد المنتخبات تهدف إلى منح مزيد من الدول فرصة المشاركة في المونديال، قائلا إن العالم بأكمله يجب أن يحلم بكأس العالم وليس فقط أوروبا وأمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أن جودة المنتخبات حول العالم تشهد تطورا مستمرا.
ويأتي ذلك بعد رفع عدد المشاركين في نسخة 2026، إلى 48 منتخبًا بدلا من 32، في نظام أدى إلى تأهل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات إلى دور الـ32، أما نظام الـ64 منتخبا، فقد يعيد اعتماد تأهل أول وثاني كل مجموعة للأدوار الإقصائية، دون زيادة عدد المباريات التي يخوضها كل منتخب.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
رئيس "فيفا" يوجه رسالة إلى المنتخب المصري عقب وداع كأس العالم 2026
أمس, 20:55 GMT
وتشهد نسخة 2026، رقما قياسيا بإقامة 104 مباراة، بينما سيرفع نظام الـ64 منتخبا عدد مباريات البطولة إلى 128 مباراة.
وكانت دول في أمريكا الجنوبية طرحت بالفعل فكرة تطبيق هذا التوسع في نسخة 2030، المقرر إقامتها في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
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