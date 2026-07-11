https://sarabic.ae/20260711/رئيس-فيفا-يوجه-رسالة-إلى-المنتخب-المصري-عقب-وداع-كأس-العالم-2026-1115132430.html

رئيس "فيفا" يوجه رسالة إلى المنتخب المصري عقب وداع كأس العالم 2026

رئيس "فيفا" يوجه رسالة إلى المنتخب المصري عقب وداع كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، رسالة إلى منتخب مصر عقب انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مشيداً بما حققه المنتخب... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

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وكان المنتخب المصري قد ودّع منافسات المونديال من دور الـ16، بعد خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (3-2)، في مباراة شهدت أحداثاً درامية وجدلاً تحكيمياً واسعاً.وكتب إنفانتينو على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً لكم.. ستظل نسخة كأس العالم هذه تحتل مكانة خاصة للغاية في تاريخ كرة القدم المصرية. لقد حققتم أول ظهور في الأدوار الإقصائية، وأول انتصار في دور المجموعات. كانت رحلة ألهمت الجماهير في مصر وحول العالم". وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي، تمسكه بالدفاع عن حقوق منتخب بلاده بعد "الظلم التحكيمي" الذي تعرض له أمام الأرجنتين.وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي في دور الـ16 لكأس العالم.وذكر الاتحاد المصري في بيانه المنشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".وأشار بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أنه "رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائما، بعد أن أظهروا التزاما وروحا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية".وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

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أخبار مصر الآن, أخبار الفيفا, كأس العالم 2026, رياضة