https://sarabic.ae/20260711/السيسي-يكرم-المنتخب-المصري-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-ويوجه-لهم-رسالة-فيديو-1115123539.html

السيسي يكرم المنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم ويوجه لهم رسالة... فيديو

السيسي يكرم المنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم ويوجه لهم رسالة... فيديو

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بحضور رئيس مجلس الوزراء... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T12:05+0000

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2026-07-11T12:05+0000

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ومنح السيسي لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني متميز خلال البطولة، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط، كما التقط صورة تذكارية مع أفراد البعثة. ورحّب الرئيس المصري بالمنتخب، معربًا عن اعتزازه بما قدمه من أداء مشرف، وأكد أن الإشادة بالفريق كانت محل إجماع لدى المصريين، والجماهير العربية، والجاليات المصرية والعربية في الخارج، إلى جانب المتابعين حول العالم، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأكد الرئيس المصري أن المنتخب مثّل شباب مصر بصورة مشرفة، وصنع حالة من الفخر والفرحة بين المواطنين بفضل الأداء الجاد والروح القتالية، لافتا إلى أن الفريق ظهر في البطولة بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية. وختم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على الروح التي ظهر بها المنتخب، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين لاستكمال ما تحقق من نجاح. وفي ختام اللقاء، تناول السيسي الغذاء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إذ استمع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للتكريم، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والبناء على الإنجاز الذي تحقق، فيما جدد السيسي شكره للمنتخب، مؤكدًا أن الشعب المصري بات ينتظر منه المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

https://sarabic.ae/20260710/الرئاسة-المصرية-تصدر-بيانا-بخصوص-المنتخب-الوطني-لكرة-القدم-1115095320.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, كأس العالم 2026, العالم العربي