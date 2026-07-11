السيسي يكرم المنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم ويوجه لهم رسالة... فيديو

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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02:30 GMT
150 د
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183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
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خطوط التماس
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ملفات ساخنة
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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123 د
مرايا العلوم
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08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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السيسي يكرم المنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم ويوجه لهم رسالة... فيديو
السيسي يكرم المنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم ويوجه لهم رسالة... فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بحضور رئيس مجلس الوزراء... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T12:05+0000
2026-07-11T12:05+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ومنح السيسي لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني متميز خلال البطولة، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط، كما التقط صورة تذكارية مع أفراد البعثة. ورحّب الرئيس المصري بالمنتخب، معربًا عن اعتزازه بما قدمه من أداء مشرف، وأكد أن الإشادة بالفريق كانت محل إجماع لدى المصريين، والجماهير العربية، والجاليات المصرية والعربية في الخارج، إلى جانب المتابعين حول العالم، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأكد الرئيس المصري أن المنتخب مثّل شباب مصر بصورة مشرفة، وصنع حالة من الفخر والفرحة بين المواطنين بفضل الأداء الجاد والروح القتالية، لافتا إلى أن الفريق ظهر في البطولة بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية. وختم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على الروح التي ظهر بها المنتخب، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين لاستكمال ما تحقق من نجاح. وفي ختام اللقاء، تناول السيسي الغذاء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إذ استمع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للتكريم، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والبناء على الإنجاز الذي تحقق، فيما جدد السيسي شكره للمنتخب، مؤكدًا أن الشعب المصري بات ينتظر منه المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260710/الرئاسة-المصرية-تصدر-بيانا-بخصوص-المنتخب-الوطني-لكرة-القدم-1115095320.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, كأس العالم 2026, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, كأس العالم 2026, العالم العربي

السيسي يكرم المنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم ويوجه لهم رسالة... فيديو

12:05 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، وذلك تكريمًا للمنتخب عقب مشاركته في كأس العالم 2026.
ومنح السيسي لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني متميز خلال البطولة، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط، كما التقط صورة تذكارية مع أفراد البعثة.
ورحّب الرئيس المصري بالمنتخب، معربًا عن اعتزازه بما قدمه من أداء مشرف، وأكد أن الإشادة بالفريق كانت محل إجماع لدى المصريين، والجماهير العربية، والجاليات المصرية والعربية في الخارج، إلى جانب المتابعين حول العالم، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

وأشاد السيسي بالقيم التي تحلى بها اللاعبون، معتبرًا أنها تعكس أصالة الشعب المصري، وأكد أن ما تحقق جاء ثمرة جهد مخلص باسم مصر، مشيرا إلى أن الرياضة لا تُقاس بالفوز أو الخسارة فقط، وإنما بما يتركه الأداء من احترام وتقدير لدى الجماهير.

وأكد الرئيس المصري أن المنتخب مثّل شباب مصر بصورة مشرفة، وصنع حالة من الفخر والفرحة بين المواطنين بفضل الأداء الجاد والروح القتالية، لافتا إلى أن الفريق ظهر في البطولة بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية.

وأشار السيسي إلى أن الشعب المصري يمتلك شغفا كبيرا بكرة القدم، وأن البلاد تزخر بالمواهب القادرة على الوصول إلى مستوى نجوم المنتخب الحالي، مشددا على أهمية وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب الشابة، ومؤكدًا استعداد الدولة لتقديم الدعم اللازم للاعبين الموهوبين وللجهاز الفني الوطني.

وختم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على الروح التي ظهر بها المنتخب، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين لاستكمال ما تحقق من نجاح.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
الرئاسة المصرية تصدر بيانا بشأن المنتخب الوطني لكرة القدم
أمس, 11:17 GMT
وفي ختام اللقاء، تناول السيسي الغذاء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إذ استمع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للتكريم، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والبناء على الإنجاز الذي تحقق، فيما جدد السيسي شكره للمنتخب، مؤكدًا أن الشعب المصري بات ينتظر منه المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
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