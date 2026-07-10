https://sarabic.ae/20260710/الرئاسة-المصرية-تصدر-بيانا-بخصوص-المنتخب-الوطني-لكرة-القدم-1115095320.html
الرئاسة المصرية تصدر بيانا بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئاسة المصرية تصدر بيانا بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:17+0000
2026-07-10T11:17+0000
2026-07-10T11:17+0000
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وأكدت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي سوف يستقبل لاعبي منتخب مصر، ويقوم بتكريمهم بعد المشاركة التاريخية بالمونديال والوصول للدور الـ16.وكان الآلاف من الجماهير المصرية من مختلف المحافظات بجانب مشاركة نجوم الفن والسياسة، قد توافدوا على مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط للمشاركة في الاستقبال الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لكرة القدم.ورفعت الجماهير، الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور اللاعبين التي كتب عليها "شرفتونا في المونديال" فرحًا وابتهاجًا بالإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ مصر، بالوصول إلى الدور 16 في المونديال.وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم.وذكر الاتحاد المصري في بيان له أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي، بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
https://sarabic.ae/20260707/منتخب-مصر-يودع-كأس-العالم-2026-1115025645.html
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سبوتنيك عربي
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, مصر
الرئاسة المصرية تصدر بيانا بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري.
وأكدت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي سوف يستقبل لاعبي منتخب مصر، ويقوم بتكريمهم بعد المشاركة التاريخية بالمونديال والوصول للدور الـ16.
وكان الآلاف من الجماهير المصرية من مختلف المحافظات بجانب مشاركة نجوم الفن والسياسة، قد توافدوا على مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط للمشاركة في الاستقبال الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لكرة القدم
.
ورفعت الجماهير، الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور اللاعبين التي كتب عليها "شرفتونا في المونديال" فرحًا وابتهاجًا بالإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ مصر، بالوصول إلى الدور 16 في المونديال.
وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي
مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم.
وذكر الاتحاد المصري في بيان له أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي
في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".
وكان منتخب مصر
قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي، بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.