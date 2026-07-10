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إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
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ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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16:33 GMT
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الرئاسة المصرية تصدر بيانا بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئاسة المصرية تصدر بيانا بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:17+0000
2026-07-10T11:17+0000
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وأكدت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي سوف يستقبل لاعبي منتخب مصر، ويقوم بتكريمهم بعد المشاركة التاريخية بالمونديال والوصول للدور الـ16.وكان الآلاف من الجماهير المصرية من مختلف المحافظات بجانب مشاركة نجوم الفن والسياسة، قد توافدوا على مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط للمشاركة في الاستقبال الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لكرة القدم.ورفعت الجماهير، الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور اللاعبين التي كتب عليها "شرفتونا في المونديال" فرحًا وابتهاجًا بالإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ مصر، بالوصول إلى الدور 16 في المونديال.وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم.وذكر الاتحاد المصري في بيان له أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي، بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
https://sarabic.ae/20260707/منتخب-مصر-يودع-كأس-العالم-2026-1115025645.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, مصر

الرئاسة المصرية تصدر بيانا بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم

11:17 GMT 10.07.2026
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidencyالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري.
وأكدت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي سوف يستقبل لاعبي منتخب مصر، ويقوم بتكريمهم بعد المشاركة التاريخية بالمونديال والوصول للدور الـ16.
منتخب مصر في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
مجتمع
منتخب مصر يودع كأس العالم 2026
7 يوليو, 18:21 GMT
وكان الآلاف من الجماهير المصرية من مختلف المحافظات بجانب مشاركة نجوم الفن والسياسة، قد توافدوا على مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط للمشاركة في الاستقبال الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لكرة القدم.
ورفعت الجماهير، الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور اللاعبين التي كتب عليها "شرفتونا في المونديال" فرحًا وابتهاجًا بالإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ مصر، بالوصول إلى الدور 16 في المونديال.
وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم.
وذكر الاتحاد المصري في بيان له أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".
وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي، بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
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