https://sarabic.ae/20260708/فيفا-يقرر-مراجعة-الأداء-التحكيمي-لحكم-مباراة-مصر-والأرجنتين-1115050622.html

"فيفا" يقرر مراجعة الأداء التحكيمي لحكم مباراة مصر والأرجنتين

"فيفا" يقرر مراجعة الأداء التحكيمي لحكم مباراة مصر والأرجنتين

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر مراجعة الأداء التحكيمي للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار مباراة مصر... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T15:49+0000

2026-07-08T15:49+0000

2026-07-08T15:49+0000

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وجاء قرار "فيفا" في أعقاب الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم على قراراته خلال اللقاء.وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد المصري قد طالب باستبعاد ليتكسير وطاقمه من بقية مباريات البطولة، بعد الجدل الكبير الذي صاحب المباراة، عقب إلغاء هدف منتخب مصر ورفض احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح قبل هدف الأرجنتين الثالث، وهي القرارات التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات.وأكدت الصحيفة أن "فيفا" ستراجع المباراة بالكامل، من خلال تقييم الأداء الفني للحكم، والاطلاع على تقارير مسؤولي اللقاء، فضلا عن مراجعة اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، قبل اتخاذ قرار بشأن استمراره في إدارة مباريات البطولة.وأشارت أن "مطالبة الاتحاد المصري باستبعاد الحكم الفرنسي لا يمكن تنفيذها بشكل مباشر، لأن تعيين الحكام واختيارهم لإدارة المباريات من اختصاص لجنة الحكام التابعة لـ"فيفا"، ولا يحق لأي اتحاد وطني فرض "فيتو" على حكم بعينه".وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم.وذكر الاتحاد المصري في بيان له أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

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