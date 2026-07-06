https://sarabic.ae/20260706/مدرب-مصر-يدعو-إلى-استثمار-كأس-العالم-للمطالبة-بحق-الفلسطينيين-في-الحياة--1115001577.html
مدرب المنتخب المصري يدعو إلى استثمار كأس العالم للمطالبة بحق الفلسطينيين في الحياة
مدرب المنتخب المصري يدعو إلى استثمار كأس العالم للمطالبة بحق الفلسطينيين في الحياة
سبوتنيك عربي
وجّه المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، رسالة إنسانية دعا فيها الرياضيين والإعلاميين حول العالم إلى استغلال بطولة كأس العالم لكرة القدم لإيصال صوت... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T22:28+0000
2026-07-06T22:28+0000
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وطالب حسن، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتحويل شعاراته، وفي مقدمتها "الاحترام" و"اللعب النظيف"، إلى مواقف عملية تُجسد قيم العدالة وصون كرامة الإنسان.وأكد أن الفلسطينيين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة في ظل النزوح والإقامة داخل الخيام، وسط نقص الغذاء والدواء والمياه، والتعرض لحرارة الصيف وبرد الشتاء دون مأوى آمن، مشيرًا إلى أن هذه المعاناة تستوجب موقفًا إنسانيًا يتجاوز الدين والعرق والهوية.وتأتي تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر، قبل ساعات من مواجهة المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني، في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث دعا حسن إلى "استثمار الزخم الإعلامي، الذي تحظى به البطولة لتوجيه رسالة موحّدة تطالب بوقف معاناة الفلسطينيين"، مؤكدًا أن كرة القدم تمتلك قوة ناعمة قادرة على إيصال القضايا الإنسانية إلى العالم.واختتم حسام حسن رسالته بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقه في الحياة والأمان، داعيًا الرياضيين والإعلاميين من مختلف الجنسيات إلى توحيد أصواتهم دفاعًا عن هذه المبادئ الإنسانية.
https://sarabic.ae/20260706/لاعبون-سابقون-في-منتخب-مصر-لـسبوتنيك-مباراة-الأرجنتين-فرصة-تاريخية-لتحقيق-هذه-النتائج-1114997882.html
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منتخب مصر الوطني, غزة, رياضة, كأس العالم 2026, قرعة كأس العالم
منتخب مصر الوطني, غزة, رياضة, كأس العالم 2026, قرعة كأس العالم
مدرب المنتخب المصري يدعو إلى استثمار كأس العالم للمطالبة بحق الفلسطينيين في الحياة
22:28 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 04:52 GMT 07.07.2026)
وجّه المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، رسالة إنسانية دعا فيها الرياضيين والإعلاميين حول العالم إلى استغلال بطولة كأس العالم لكرة القدم لإيصال صوت الشعب الفلسطيني.
وطالب حسن، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتحويل شعاراته، وفي مقدمتها "الاحترام" و"اللعب النظيف"، إلى مواقف عملية تُجسد قيم العدالة وصون كرامة الإنسان.
وانتقد مدرب المنتخب المصري ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع القضايا الإنسانية، معتبرًا أن "العالم يتحرك سريعًا للدفاع عن حقوق الحيوان، بينما يقف صامتًا أمام سقوط آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وما يتعرضون له من قتل وتشريد".
وأكد أن الفلسطينيين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة في ظل النزوح والإقامة داخل الخيام، وسط نقص الغذاء والدواء والمياه، والتعرض لحرارة الصيف وبرد الشتاء دون مأوى آمن، مشيرًا إلى أن هذه المعاناة تستوجب موقفًا إنسانيًا يتجاوز الدين والعرق والهوية.
وأضاف حسن أن التعاطف مع المدنيين الأبرياء لا يرتبط بانتماء ديني أو قومي، بل هو واجب أخلاقي وإنساني، داعيًا أصحاب القرار في العالم إلى استحضار ما يعيشه الأطفال والعائلات الفلسطينية من حرمان وخوف، والعمل على حماية حقهم في الحياة.
وتأتي تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر، قبل ساعات من مواجهة المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني
، في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث دعا حسن إلى "استثمار الزخم الإعلامي، الذي تحظى به البطولة لتوجيه رسالة موحّدة تطالب بوقف معاناة الفلسطينيين"، مؤكدًا أن كرة القدم تمتلك قوة ناعمة قادرة على إيصال القضايا الإنسانية إلى العالم.
واختتم حسام حسن رسالته بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقه في الحياة والأمان، داعيًا الرياضيين والإعلاميين من مختلف الجنسيات إلى توحيد أصواتهم دفاعًا عن هذه المبادئ الإنسانية.