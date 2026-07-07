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العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
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https://sarabic.ae/20260707/منتخب-مصر-يودع-كأس-العالم-2026-1115025645.html
منتخب مصر يودع كأس العالم 2026
منتخب مصر يودع كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 79. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة 15، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من هيثم حسن.وعاد المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، إذ سجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق، ثم أدرك ميسي التعادل، قبل أن يخطف إينزو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, ليونيل ميسي, كأس العالم 2026
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, ليونيل ميسي, كأس العالم 2026

منتخب مصر يودع كأس العالم 2026

18:21 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 18:25 GMT 07.07.2026)
© AP Photoمنتخب مصر في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2026
منتخب مصر في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo
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ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 79.
وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة 15، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من هيثم حسن.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم
27 يونيو, 20:11 GMT
وعاد المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، إذ سجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق، ثم أدرك ميسي التعادل، قبل أن يخطف إينزو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
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