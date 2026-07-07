https://sarabic.ae/20260707/منتخب-مصر-يودع-كأس-العالم-2026-1115025645.html

منتخب مصر يودع كأس العالم 2026

منتخب مصر يودع كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 79. 07.07.2026, سبوتنيك عربي

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وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة 15، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من هيثم حسن.وعاد المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، إذ سجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق، ثم أدرك ميسي التعادل، قبل أن يخطف إينزو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html

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