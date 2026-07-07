https://sarabic.ae/20260707/منتخب-مصر-يودع-كأس-العالم-2026-1115025645.html
منتخب مصر يودع كأس العالم 2026
منتخب مصر يودع كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 79. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T18:21+0000
2026-07-07T18:21+0000
2026-07-07T18:25+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
مصر
ليونيل ميسي
كأس العالم 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/07/1115025815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b97a1b3ee9da437303185a5ab1fd3c3.jpg
وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة 15، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من هيثم حسن.وعاد المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، إذ سجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق، ثم أدرك ميسي التعادل، قبل أن يخطف إينزو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/07/1115025815_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7428e6a5751d4f850faebd323bec8c8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, ليونيل ميسي, كأس العالم 2026
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, ليونيل ميسي, كأس العالم 2026
منتخب مصر يودع كأس العالم 2026
18:21 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 18:25 GMT 07.07.2026)
ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 79.
وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول في الدقيقة 15، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف
الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من هيثم حسن.
وعاد المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، إذ سجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق، ثم أدرك ميسي التعادل، قبل أن يخطف إينزو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
وكان منتخب مصر
قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.