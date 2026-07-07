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https://sarabic.ae/20260707/مصر-تعتزم-إطلاق-صندوق-لاكتشاف-المواهب-بعد-المونديال-1115024000.html
مصر تعتزم إطلاق صندوق لاكتشاف "المواهب" بعد المونديال
مصر تعتزم إطلاق صندوق لاكتشاف "المواهب" بعد المونديال
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والقطاع... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T16:29+0000
2026-07-07T16:29+0000
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ونشر وزير الاستثمار المصري مقطع فيديو على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، تضمن رسالة دعم قوية للمنتخب المصري قبل لقائه أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم.وأكد محمد فريد أنه في القريب العاجل سيكون هناك صندوق لاكتشاف المواهب في مصر، باعتباره استثمار في الإنسان المصري".وشدد الوزير المصري من دعمه لـ"رجال المنتخب المصري في مواجهتهم المرتقبة للأرجنتين لأن المصري دائما يصنع المستحيل".ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 بكأس العالم مساء اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي الفراعنة مع راقصي التانغو على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا.ويتأهل الفائز في المباراة المرتقبة إلى ربع النهائي، وفي حال فوز المنتخب المصري ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها إلى هذا المستوى في مسابقات كأس العالم لكرة القدم.ويتابع الشارع المصري مباراة منتخب بلاده مع الأرجنتين وسط حالة من التفاؤل الكبير بالفوز على ميسي ورفاقه، في مباراة قد يكتب فيها الفراعنة التاريخ للمرة الأولى للوصول لهذا المستوى.
https://sarabic.ae/20260706/مدرب-مصر-يدعو-إلى-استثمار-كأس-العالم-للمطالبة-بحق-الفلسطينيين-في-الحياة--1115001577.html
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منتخب مصر الوطني, الأخبار, رياضة, مصر
منتخب مصر الوطني, الأخبار, رياضة, مصر

مصر تعتزم إطلاق صندوق لاكتشاف "المواهب" بعد المونديال

16:29 GMT 07.07.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص.
ونشر وزير الاستثمار المصري مقطع فيديو على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، تضمن رسالة دعم قوية للمنتخب المصري قبل لقائه أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم.
حسام حسن مدرب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
مدرب المنتخب المصري يدعو إلى استثمار كأس العالم للمطالبة بحق الفلسطينيين في الحياة
أمس, 22:28 GMT
وأكد محمد فريد أنه في القريب العاجل سيكون هناك صندوق لاكتشاف المواهب في مصر، باعتباره استثمار في الإنسان المصري".
وشدد الوزير المصري من دعمه لـ"رجال المنتخب المصري في مواجهتهم المرتقبة للأرجنتين لأن المصري دائما يصنع المستحيل".
ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 بكأس العالم مساء اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي الفراعنة مع راقصي التانغو على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا.

ويحتضن ملعب "أتلانتا" مباراة مصر والأرجنتين، التي بدأت في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتأهل الفائز في المباراة المرتقبة إلى ربع النهائي، وفي حال فوز المنتخب المصري ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها إلى هذا المستوى في مسابقات كأس العالم لكرة القدم.
ويتابع الشارع المصري مباراة منتخب بلاده مع الأرجنتين وسط حالة من التفاؤل الكبير بالفوز على ميسي ورفاقه، في مباراة قد يكتب فيها الفراعنة التاريخ للمرة الأولى للوصول لهذا المستوى.
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